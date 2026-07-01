ПЕНСИЛЬВАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1794
ПЕНСИЛЬВАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1794 ГОДА - восстание поселенцев западной Пенсильвании против акциза на виски, введённого по инициативе министра финансов А. Гамильтона на основании закона от 03.03.1791 года.
Наряду с восстанием Д. Шейса 1786-1787 годов в Массачусетсе, крупнейшее социальное выступление в независимых США в XVIII веке. Введение акциза на виски ущемляло интересы фермеров - производителей алкоголя. Летом 1794 года федеральные чиновники вручали фермерам, уклонявшимся от уплаты акциза, повестки в суд. 16 июля более 50 вооружённых мужчин напали на дом в окрестностях города Питтсбург, где остановился один из чиновников: 5 нападавших были ранены, один впоследствии умер. 17.07.1794 года на место событий прибыли от 400 до 800 человек, в перестрелке погибли двое или трое нападавших. 26 июля была разгромлена почта Питтсбурга, 1 августа близ города собрались около 7 тысяч повстанцев.
14 июля состоялась встреча сочувствовавших протесту делегатов 6 графств Пенсильвании, движение против акциза распространилось на земли западнее Мэриленда, некоторых графств Виргинии и Кентукки. 21 августа представители президента США Дж. Вашингтона встретились с активистами движения, радикальная часть которых выступила против соблюдения законов США. В октябре 1794 года отряд ополченцев (12950 человек) под командованием Вашингтона, не встретив сопротивления, занял западную часть Пенсильвании. Федеральный суд осудил двух участников Пенсильванского восстания (впоследствии помилованы Вашингтоном). По закону от 06.04.1802 года акциз на виски был отменён с 30.06.1802 года.