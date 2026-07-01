ПЕНСИЛЬВАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1794

ПЕНСИЛЬВАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1794 ГОДА - вос­ста­ние по­се­лен­цев западной Пен­силь­ва­нии про­тив ак­ци­за на вис­ки, вве­дён­но­го по ини­циа­ти­ве министра фи­нан­сов А. Га­миль­то­на на ос­но­ва­нии за­ко­на от 03.03.1791 года.

На­ря­ду с вос­ста­ни­ем Д. Шей­са 1786-1787 годов в Мас­са­чу­сет­се, круп­ней­шее со­ци­аль­ное вы­сту­п­ле­ние в не­за­ви­си­мых США в XVIII веке. Вве­де­ние ак­ци­за на вис­ки ущем­ля­ло ин­те­ре­сы фер­ме­ров - про­из­во­ди­те­лей ал­ко­го­ля. Ле­том 1794 года фе­де­раль­ные чи­нов­ни­ки вру­ча­ли фер­ме­рам, ук­ло­няв­шим­ся от уп­ла­ты ак­ци­за, по­ве­ст­ки в суд. 16 ию­ля бо­лее 50 воо­ружённых муж­чин на­па­ли на дом в ок­ре­ст­но­стях города Питтс­бург , где ос­та­но­вил­ся один из чи­нов­ни­ков: 5 на­па­дав­ших бы­ли ра­не­ны, один впо­след­ст­вии умер. 17.07.1794 года на ме­сто со­бы­тий при­бы­ли от 400 до 800 человек, в пе­ре­стрел­ке по­гиб­ли двое или трое на­па­дав­ших. 26 ию­ля бы­ла раз­гром­ле­на поч­та Питтс­бур­га, 1 августа близ го­ро­да со­бра­лись около 7 тысяч пов­стан­цев.

14 ию­ля со­стоя­лась встре­ча со­чув­ст­во­вав­ших про­тес­ту де­ле­га­тов 6 графств Пен­силь­ва­нии , дви­же­ние про­тив ак­ци­за рас­про­стра­ни­лось на зем­ли западнее Мэ­ри­лен­да, не­ко­то­рых графств Вир­ги­нии и Кен­тук­ки. 21 августа пред­ста­ви­те­ли пре­зи­ден­та США Дж. Ва­шинг­то­на встре­ти­лись с ак­ти­ви­ста­ми дви­же­ния, ра­ди­каль­ная часть ко­то­рых вы­сту­пи­ла про­тив соблю­де­ния за­ко­нов США. В октябре 1794 года от­ряд опол­чен­цев (12950 человек) под ко­мандованием Ва­шинг­то­на, не встре­тив со­про­тив­ле­ния, за­нял западную часть Пен­силь­ва­нии. Фе­де­раль­ный суд осу­дил двух уча­ст­ни­ков Пенсильванского восстания (впо­след­ст­вии по­ми­ло­ва­ны Ва­шинг­то­ном). По за­ко­ну от 06.04.1802 года ак­циз на вис­ки был от­ме­нён с 30.06.1802 года.

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