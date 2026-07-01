ПЕНСИЛЬВАНИЯ
ПЕНСИЛЬВАНИЯ - английская колония в Северной Америке; штат США (административный центр - город Гаррисберг, крупнейший город - Филадельфия).
Первоначально население Пенсильвании составляли индейцы алгонкины и ирокезы. С 1623 года на территории Пенсильвании действовали английские, голландские, шведские фактории. 28.2.1681 года английский король Карл II выдал У. Пенну хартию на эти земли, погасив тем самым долг короны его семье. В том же году Пенн основал здесь колонию, назвав её в честь своего отца - адмирала У. Пенна (1621-1670 годы; искажённое позднелатинское Penn Sylvania - Лесная земля Пенна), в 1682 году заложил город Филадельфия. В соответствии с разработанными Пенном принципами государственного устройства колонии (действовали до 1776 года) в ней действовал двухпалатный парламент, который состоял из демократически избираемой ассамблеи и совета землевладельцев. Губернатор назначался лично Пенном, а впоследствии его наследниками. В духе квакерства (смотри Квакеры) Пенн поддерживал мирные отношения с индейцами, их земли выкупались, а не захватывались. Провозглашённые в Пенсильвании веротерпимость и свобода совести привлекали в Пенсильванию переселенцев, принадлежавших к различным конфессиям (в основном из Швейцарии и юго-западной Германии; в 1790 году они составляли около трети населения Пенсильвании). В 1776 году, во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы, в Филадельфии было объявлено об образовании США; 12.12.1787 году Пенсильвания стала вторым штатом США. В 1790-1800 годах Филадельфия служила столицей США, в 1812 году административный центр штата перенесён в город Гаррисберг. На рубеже XVII-XIX веков Пенсильвания являлась оплотом партии демократических республиканцев (так называемых джефферсоновских республиканцев). Вплоть до 1980-х годов Пенсильвания - один из мировых центров угольной и сталелитейной промышленности.