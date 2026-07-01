ПЕНСИЛЬВАНИЯ

ПЕНСИЛЬВАНИЯ - английская ко­ло­ния в Северной Аме­ри­ке; штат США (административный центр - город Гар­рис­берг, круп­ней­ший го­род - Фи­ла­дель­фия).

Пер­во­на­чаль­но на­се­ле­ние Пенсильвании со­став­ля­ли ин­дей­цы ал­гон­ки­ны и иро­ке­зы. С 1623 года на тер­ри­то­рии Пенсильвании дей­ст­во­ва­ли английские, голландские, шведские фак­то­рии. 28.2.1681 года английский ко­роль Карл II вы­дал У. Пен­ну хар­тию на эти зем­ли, по­га­сив тем са­мым долг ко­ро­ны его се­мье. В том же го­ду Пенн ос­но­вал здесь ко­ло­нию, на­звав её в честь сво­его от­ца - адмирала У. Пен­на (1621-1670 годы; ис­ка­жён­ное позд­не­ла­тин­ское Penn Sylvania - Лес­ная зем­ля Пен­на), в 1682 году за­ло­жил город Фи­ла­дель­фия. В со­от­вет­ст­вии с раз­ра­бо­тан­ны­ми Пен­ном прин­ци­па­ми государственного уст­рой­ст­ва ко­ло­нии (дей­ст­во­ва­ли до 1776 года) в ней дей­ст­во­вал двух­па­лат­ный пар­ла­мент , ко­то­рый со­сто­ял из де­мо­кра­тически из­би­рае­мой ас­самб­леи и со­ве­та зем­ле­вла­дель­цев. Гу­бер­на­тор на­зна­чал­ся лич­но Пен­ном, а впо­след­ст­вии его на­след­ни­ка­ми. В ду­хе ква­кер­ст­ва (смотри Ква­ке­ры) Пенн под­дер­жи­вал мир­ные от­но­ше­ния с ин­дей­ца­ми, их зем­ли вы­ку­па­лись, а не за­хва­ты­ва­лись. Про­воз­гла­шён­ные в Пенсильвании ве­ро­тер­пи­мость и сво­бо­да со­вес­ти при­вле­ка­ли в Пенсильванию пе­ре­се­лен­цев, при­над­ле­жав­ших к различным кон­фес­си­ям (в основном из Швей­ца­рии и юго-западной Гер­ма­нии; в 1790 году они со­став­ля­ли око­ло тре­ти на­се­ле­ния Пенсильвании). В 1776 году, во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годы, в Фи­ла­дель­фии бы­ло объ­яв­ле­но об об­ра­зо­ва­нии США; 12.12.1787 году Пенсильвания ста­ла вто­рым шта­том США. В 1790-1800 годах Фи­ла­дель­фия слу­жи­ла сто­ли­цей США, в 1812 году административный центр шта­та пе­ре­не­сён в город Гар­рис­берг. На ру­бе­же XVII-XIX веков Пенсильвания яв­ля­лась оп­ло­том пар­тии де­мо­кра­тических рес­пуб­ли­кан­цев (так называемых джеф­фер­со­нов­ских рес­пуб­ли­кан­цев). Вплоть до 1980-х годов Пенсильвания - один из ми­ро­вых цен­тров уголь­ной и ста­ле­ли­тей­ной промышленности.

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