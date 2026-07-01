ПЕНЛЕВЕ ПОЛЬ

ПЕНЛЕВЕ ПОЛЬ - Францзуский государственный и по­ли­тический дея­тель, ма­те­ма­тик, член (1900 год), пре­зи­дент (1918 год) Па­риж­ской Академии Наук, иностранный член-корреспондент Академии Наук СССР (1924 год).

Из се­мьи ли­то­гра­фа. В 1886 году окон­чил Выс­шую нор­маль­ную шко­лу (ВНШ), в 1887 году за­щи­тил дис­сер­та­цию по ма­те­ма­ти­ке в Па­риж­ском университетете. В 1887-1892 годах пре­по­да­вал в Университете Лил­ля, с 1892 года - в Па­риж­ском университете (профессор с 1903 года), с 1896 года - в По­ли­тех­нической шко­ле, с 1897 года - в ВНШ. Внёс вклад в раз­ра­бот­ку тео­рии диф­фе­рен­ци­аль­ных урав­не­ний и тео­рии функ­ций ком­плекс­но­го пе­ре­мен­но­го («Sur les lignes singulières des fonctions analytiques», 1887 год; «Leçons sur la théorie analytique des équations dif­féren­tielles», 1897 год, и др.). В 1900 году опи­сал груп­пу из 6 обык­но­вен­ных диф­фе­рен­ци­аль­ных урав­не­ний, по­лу­чив­шую его имя (урав­не­ния Пенлеве). Так­же за­ни­мал­ся во­про­са­ми аэ­ро­ди­на­ми­ки, был эн­ту­зиа­стом раз­ви­тия авиа­ции. В 1908 году уча­ст­во­вал в ка­че­ст­ве пас­са­жи­ра в экс­пе­риментальном по­лё­те У. Рай­та (см. Райт, бра­тья), в 1909 году за­нял долж­ность профессора Выс­шей авиационной шко­лы, в 1911 году (совместно с Э. Бо­ре­лем) опуб­ли­ко­вал на­уч­но-по­пу­ляр­ную ра­бо­ту «Ави­а­ция» («Aviation»). По­ли­тическую дея­тель­ность на­чал в 1899 году с вы­сту­п­ле­ний в за­щи­ту А. Дрей­фу­са (см. Дрей­фу­са де­ло ), с 1904 года член Центрального комитета Ли­ги прав че­ло­ве­ка. С 1910 года член Па­ла­ты де­пу­та­тов. В 1911 году один из ос­но­ва­те­лей Рес­пуб­ли­кан­ской со­циа­ли­стической пар­тии. В октябре 1915 года - декабре 1916 года министр об­ра­зо­ва­ния, ис­кусств и изо­бре­те­ний. Рас­ши­рил сис­те­му на­учных цен­тров по изу­че­нию но­вых средств ве­де­ния вой­ны, пы­тал­ся на­ла­дить взаи­мо­дей­ст­вие ме­ж­ду на­учным и во­енным ин­сти­ту­та­ми, ре­фор­ми­ро­вал сис­те­му по­мо­щи си­ро­там. В мар­те - сентябре 1917 года во­енный министр. C не­до­ве­ри­ем от­но­сил­ся к пла­нам на­сту­пательных опе­ра­ций, раз­ра­ба­ты­вав­шим­ся глав­но­ко­ман­дую­щим французкой ар­мией генералом Р. Ни­ве­лем (см. «Ни­ве­ля опе­ра­ция» 1917 года). По­сле их не­уда­чи на­зна­чил но­вым глав­но­ко­ман­дую­щим генерала А.Ф. Пе­те­на, с ко­то­рым был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях, вме­сте с ним ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем вос­ста­ния во французкой ар­мии (ко­нец апреля - июнь 1917 года). 12.9.1917 года - 13.11.1917 года председатель СМ Фран­ции и во­енный министр. Про­водил ос­то­рож­ную по­ли­ти­ку, воз­дер­жи­вал­ся от ши­ро­ко­мас­штаб­ных на­сту­пательных опе­ра­ций до при­бы­тия под­кре­п­ле­ний из США и на­ра­щи­ва­ния стра­на­ми Ан­тан­ты тех­нического пре­вос­ход­ст­ва. В но­ябре 1917 года одоб­рил на­зна­че­ние Ф. Фо­ша на пост начальника шта­ба со­юз­ных ар­мий. В 1919-1924 годы один из ли­де­ров оп­по­зи­ции Национальному бло­ку в Па­ла­те де­пу­та­тов. В 1924 году, па­ри­руя на­пад­ки пра­вых де­пу­та­тов, опуб­ли­ко­вал кни­гу о сво­их дей­ст­ви­ях на по­сту председателя СМ в 1917 году («Comment j’ai nommé Foch et Pétain»). В 1924 году один из ли­де­ров «Кар­те­ля ле­вых». По­сле его по­бе­ды на парла­мент­ских вы­бо­рах за­ни­мал по­сты председателя Па­ла­ты де­пу­та­тов (июнь 1924 года - апрель 1925 года), председатель СМ и во­енный министр (17.4.1925 год - 27.10.1925 год), председатель СМ и министр фи­нан­сов (29.10.1925 год - 22.11.1925 год). Под­дер­жал курс А. Бриа­на на за­клю­че­ние Ло­карн­ских до­го­во­ров 1925 года, вы­ска­зы­вал­ся за час­тич­ную нор­ма­ли­за­цию от­но­ше­ний с СССР, бо­рол­ся с по­след­ст­вия­ми фи­нан­со­во­го кри­зи­са во Фран­ции и ан­ти­ко­ло­ни­аль­ны­ми вы­сту­п­ле­ния­ми в Ма­рок­ко и Си­рии. В но­ябре 1925 года - октябре 1929 года (с пе­ре­ры­вом в ию­не - ию­ле 1926 года) во­енный министр. При­нял ак­тив­ное уча­стие в под­го­тов­ке про­ек­та строи­тель­ст­ва «Ма­жи­но ли­нии», под­дер­жал при­ня­тие за­ко­нов 1928 года о со­кра­ще­нии чис­лен­но­сти французкой ар­мии и сро­ка во­енной служ­бы до 1 го­да. В декабре 1930 года - январе 1931 года, ию­не 1932 года - январе 1933 года министр ВВС. По­хо­ро­нен в па­риж­ском Пан­те­о­не. Име­нем Пенлеве на­зва­на пло­щадь в Па­ри­же, а так­же ряд французких учеб­ных за­ве­де­ний.

Сын Пенлеве - Жан (20.11.1902 год - 2.07.1989 год), французкий ки­но­ре­жис­сёр, один из ос­но­ва­те­лей жан­ра на­уч­но-по­пу­ляр­но­го ки­но (снял филь­мы «Мор­ские ежи», 1929 год, «Пас­тер», 1947 год, и др.). Ини­циа­тор соз­да­ния Института на­учного ки­но (1930 год), Выс­шей тех­нической ко­мис­сии (1944 год), Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции на­учного ки­но (1947 год).

Сочинеиня:

Œuvres. P., 1973–1975. Vol. 1–3.

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