ПЕНЛЕВЕ ПОЛЬ
ПЕНЛЕВЕ ПОЛЬ - Францзуский государственный и политический деятель, математик, член (1900 год), президент (1918 год) Парижской Академии Наук, иностранный член-корреспондент Академии Наук СССР (1924 год).
Из семьи литографа. В 1886 году окончил Высшую нормальную школу (ВНШ), в 1887 году защитил диссертацию по математике в Парижском университетете. В 1887-1892 годах преподавал в Университете Лилля, с 1892 года - в Парижском университете (профессор с 1903 года), с 1896 года - в Политехнической школе, с 1897 года - в ВНШ. Внёс вклад в разработку теории дифференциальных уравнений и теории функций комплексного переменного («Sur les lignes singulières des fonctions analytiques», 1887 год; «Leçons sur la théorie analytique des équations différentielles», 1897 год, и др.). В 1900 году описал группу из 6 обыкновенных дифференциальных уравнений, получившую его имя (уравнения Пенлеве). Также занимался вопросами аэродинамики, был энтузиастом развития авиации. В 1908 году участвовал в качестве пассажира в экспериментальном полёте У. Райта (см. Райт, братья), в 1909 году занял должность профессора Высшей авиационной школы, в 1911 году (совместно с Э. Борелем) опубликовал научно-популярную работу «Авиация» («Aviation»). Политическую деятельность начал в 1899 году с выступлений в защиту А. Дрейфуса (см. Дрейфуса дело), с 1904 года член Центрального комитета Лиги прав человека. С 1910 года член Палаты депутатов. В 1911 году один из основателей Республиканской социалистической партии. В октябре 1915 года - декабре 1916 года министр образования, искусств и изобретений. Расширил систему научных центров по изучению новых средств ведения войны, пытался наладить взаимодействие между научным и военным институтами, реформировал систему помощи сиротам. В марте - сентябре 1917 года военный министр. C недоверием относился к планам наступательных операций, разрабатывавшимся главнокомандующим французкой армией генералом Р. Нивелем (см. «Нивеля операция» 1917 года). После их неудачи назначил новым главнокомандующим генерала А.Ф. Петена, с которым был в дружеских отношениях, вместе с ним руководил подавлением восстания во французкой армии (конец апреля - июнь 1917 года). 12.9.1917 года - 13.11.1917 года председатель СМ Франции и военный министр. Проводил осторожную политику, воздерживался от широкомасштабных наступательных операций до прибытия подкреплений из США и наращивания странами Антанты технического превосходства. В ноябре 1917 года одобрил назначение Ф. Фоша на пост начальника штаба союзных армий. В 1919-1924 годы один из лидеров оппозиции Национальному блоку в Палате депутатов. В 1924 году, парируя нападки правых депутатов, опубликовал книгу о своих действиях на посту председателя СМ в 1917 году («Comment j’ai nommé Foch et Pétain»). В 1924 году один из лидеров «Картеля левых». После его победы на парламентских выборах занимал посты председателя Палаты депутатов (июнь 1924 года - апрель 1925 года), председатель СМ и военный министр (17.4.1925 год - 27.10.1925 год), председатель СМ и министр финансов (29.10.1925 год - 22.11.1925 год). Поддержал курс А. Бриана на заключение Локарнских договоров 1925 года, высказывался за частичную нормализацию отношений с СССР, боролся с последствиями финансового кризиса во Франции и антиколониальными выступлениями в Марокко и Сирии. В ноябре 1925 года - октябре 1929 года (с перерывом в июне - июле 1926 года) военный министр. Принял активное участие в подготовке проекта строительства «Мажино линии», поддержал принятие законов 1928 года о сокращении численности французкой армии и срока военной службы до 1 года. В декабре 1930 года - январе 1931 года, июне 1932 года - январе 1933 года министр ВВС. Похоронен в парижском Пантеоне. Именем Пенлеве названа площадь в Париже, а также ряд французких учебных заведений.
Сын Пенлеве - Жан (20.11.1902 год - 2.07.1989 год), французкий кинорежиссёр, один из основателей жанра научно-популярного кино (снял фильмы «Морские ежи», 1929 год, «Пастер», 1947 год, и др.). Инициатор создания Института научного кино (1930 год), Высшей технической комиссии (1944 год), Международной ассоциации научного кино (1947 год).
Сочинеиня:
Œuvres. P., 1973–1975. Vol. 1–3.