ПЕНЬКОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ПЕНЬКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура V-VII веков в лесостепной зоне от Поднестровья до бассейна Северского Донца.

На се­ве­ро-вос­то­ке име­ет «про­зрач­ную» гра­ни­цу с близ­ко­род­ст­вен­ной ко­ло­чин­ской куль­ту­рой. В Пру­то-Дне­ст­ров­ском ме­ж­ду­ре­чье и Южном По­бу­жье пе­ре­ме­жа­ет­ся с па­мят­ни­ка­ми праж­ской куль­ту­ры , но име­ет с ней от­чёт­ли­вую гра­ни­цу на Днеп­ров­ском Пра­во­бе­ре­жье, ме­ж­ду ре­ка­ми Стуг­на и Рось. В зо­не Пеньковской культуры на­блю­да­ет­ся и ин­фильт­ра­ция па­мят­ни­ков, свя­зы­вае­мых с ко­чев­ни­ка­ми Азо­во-Чер­но­мор­ских сте­пей. К этой куль­ту­ре от­но­сит­ся так­же груп­па па­мят­ни­ков Дне­п­ров­ско­го Над­по­ро­жья. Отдельные ком­по­нен­ты Пеньковской культуры за­фик­си­ро­ва­ны в Ниж­нем По­ду­на­вье (в том числе в свя­зи с ви­зант. ук­ре­п­ле­ния­ми, например Ди­но­ге­ция, Но­ва-Чер­на, Ин­де­пен­ден­ца, Пьят­ра-Фре­ка­цей). Со­от­не­се­ние с Пеньковской культурой ря­да на­хо­док в Среднем По­ду­на­вье и других ре­гио­нах ны­не не раз­де­ля­ет­ся спе­циа­ли­ста­ми. Па­мят­ни­ки Пеньковской культуры на­ча­ли изу­чать­ся со 2-й половины 1940-х годов. Тер­мин вве­дён в на­учный обо­рот Д.Т. Бе­ре­зов­цом по ма­те­риа­лам рас­ко­пок в 1956-1959 у села Пень­ков­ка (Свет­ло­вод­ский район Ки­ро­во­град­ской области, Ук­раи­на) и др. па­мят­ни­ков в бас­сей­не реки Тясь­мин. Современное по­ни­ма­ние и ма­те­риа­лы Пеньковской культуры наи­бо­лее пол­но пред­став­ле­ны в ра­бо­тах О.М. При­ход­ню­ка и др. На­ме­че­ны ло­каль­ные груп­пы, для не­ко­то­рых ре­гио­нов - пе­рио­ди­за­ция.

Не­боль­шие от­кры­тые по­се­ле­ния (мно­гие при­уро­че­ны к пой­мам), как пра­ви­ло, об­ра­зу­ют «гнёз­да». Ин­тер­пре­та­ция па­мят­ни­ков у сёл Се­лиш­те (Ор­ге­ев­ский район, Мол­да­вия) и Бу­ди­ще (Чер­кас­ский район Чер­кас­ской области, Ук­раи­на) как го­ро­дищ Пеньковской культуры вы­зы­ва­ет у не­ко­то­рых спе­циа­ли­стов со­мне­ния. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки рас­по­ло­же­ны близ по­се­ле­ний, отдельные по­гре­бе­ния - на тер­ри­то­рии по­се­ле­ний: ос­тат­ки тру­по­сож­же­ний не­очи­щен­ны­ми по­ме­ща­ли в ям­ку, ино­гда в ур­ну; ин­вен­тарь бед­ный. Еди­нич­ные тру­по­по­ло­же­ния, в том числе впу­щен­ное в кур­ган, в про­стых ямах или яме с под­бо­ем, рас­смат­ри­ва­ют как свя­зан­ные с суб­страт­ным на­се­ле­ни­ем или ино­куль­тур­ным влия­ни­ем. Пре­об­ла­да­ют под­квад­рат­ные в пла­не по­лу­зем­лян­ки с оча­гом, ино­гда с «вхо­да­ми» и яма­ми; есть по­строй­ки ок­руг­лой («юр­то­об­раз­ные») и не­пра­виль­ной фор­мы. Пе­чи-ка­мен­ки трак­ту­ют как срав­ни­тель­но позд­ние, ряд ис­сле­до­ва­те­лей свя­зы­ва­ют их с про­ник­но­ве­ни­ем эле­мен­тов праж­ской куль­ту­ры. Есть оча­ги и пе­чи за пре­де­ла­ми уг­луб­лён­ных со­ору­же­ний. Хо­зяйственные ямы оваль­ные и ок­руг­лые в пла­не, в основном с пря­мы­ми стен­ка­ми или ко­ло­ко­ло­вид­ные.

Пре­об­ла­да­ют леп­ные ок­руг­ло­бо­кие (с рас­ши­ре­ни­ем у се­ре­ди­ны вы­со­ты со­су­да) и би­ко­нические горш­ки (других форм - не бо­лее 10%), есть «ско­во­ро­ды», «дис­ки», мис­ки, еди­нич­ны при­воз­ные ам­форы. На позд­них па­мят­ни­ках из­вест­на сде­лан­ная на гон­чар­ном кру­ге по­су­да пас­тыр­ско­го (смотри Пас­тыр­ское го­ро­ди­ще) и кан­цер­ско­го (из­го­тов­ле­на в ря­де цен­тров Среднего По­днеп­ро­вья в тра­ди­ци­ях, ха­рак­тер­ных для алан центральной час­ти Северного Кав­ка­за) ти­пов; на ран­них - чер­ня­хов­ской куль­ту­ры. Гли­ня­ные пряс­ли­ца, тиг­ли, льяч­ки. Ка­мен­ные жер­но­ва, ли­тей­ные фор­моч­ки. Же­лез­ные сер­пы, но­жи, на­раль­ни­ки (еди­нич­ны), уди­ла, на­ко­неч­ни­ки мо­ты­жек, стрел, ко­пий и др. Не­ко­то­рые ме­ст­ные се­рии фи­бул от­но­сят­ся к ти­пам и груп­пам, ха­рак­тер­ным для По­ду­на­вья и Кры­ма, есть им­порт­ные или ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ные де­та­ли убо­ра. Не позд­нее 2-й четверти VII века сфор­ми­ро­вал­ся спе­ци­фич­ный убор, пред­став­лен­ный в ком­плек­сах кру­га Мар­ты­нов­ско­го кла­да . В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во.

Ряд тео­рий, свя­зан­ных с по­ни­ма­ни­ем Пеньковской культуры и её эт­но­куль­тур­ной ин­тер­пре­та­ци­ей, современными спе­циа­ли­ста­ми пол­но­стью или час­тич­но от­вер­га­ют­ся. Наи­бо­лее ар­гу­мен­ти­ро­ва­но со­от­но­ше­ние про­ис­хо­ж­де­ния Пеньковской культуры с тра­ди­ция­ми групп чер­ня­хов­ской куль­ту­ры, имею­щи­ми ком­по­нен­ты ки­ев­ской куль­ту­ры, при су­ще­ст­вен­ном уча­стии тра­ди­ций бо­лее северных групп ки­ев­ской куль­ту­ры. Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки Пеньковской культуры (около 2-й четверти V века) за­фик­си­ро­ва­ны вос­точ­нее Днеп­ра. Фи­нал Пеньковской культуры (около 3-й четверти или в рам­ках 2-й половины VII века) от­ме­чен «вы­па­де­ни­ем» кла­дов ти­па Мар­ты­нов­ско­го. В западной час­ти ареа­ла Пеньковская культура сме­ня­ет­ся па­мят­ни­ка­ми куль­ту­ры Лу­ки-Рай­ко­вец­кой, в вос­точ­ной - ти­па Сах­нов­ка и Во­лын­це­во. Боль­шин­ст­во спе­циа­ли­стов счи­та­ют, что в Пеньковской культуре пре­об­ла­да­ют тра­ди­ции ран­не­сла­вян­ско­го кру­га (смотри в статье Сла­вя­не ) и со­от­но­сят её но­си­те­лей с ан­та­ми.

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