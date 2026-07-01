ПЕНЬКОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ПЕНЬКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура V-VII веков в лесостепной зоне от Поднестровья до бассейна Северского Донца.
На северо-востоке имеет «прозрачную» границу с близкородственной колочинской культурой. В Пруто-Днестровском междуречье и Южном Побужье перемежается с памятниками пражской культуры, но имеет с ней отчётливую границу на Днепровском Правобережье, между реками Стугна и Рось. В зоне Пеньковской культуры наблюдается и инфильтрация памятников, связываемых с кочевниками Азово-Черноморских степей. К этой культуре относится также группа памятников Днепровского Надпорожья. Отдельные компоненты Пеньковской культуры зафиксированы в Нижнем Подунавье (в том числе в связи с визант. укреплениями, например Диногеция, Нова-Черна, Индепенденца, Пьятра-Фрекацей). Соотнесение с Пеньковской культурой ряда находок в Среднем Подунавье и других регионах ныне не разделяется специалистами. Памятники Пеньковской культуры начали изучаться со 2-й половины 1940-х годов. Термин введён в научный оборот Д.Т. Березовцом по материалам раскопок в 1956-1959 у села Пеньковка (Светловодский район Кировоградской области, Украина) и др. памятников в бассейне реки Тясьмин. Современное понимание и материалы Пеньковской культуры наиболее полно представлены в работах О.М. Приходнюка и др. Намечены локальные группы, для некоторых регионов - периодизация.
Небольшие открытые поселения (многие приурочены к поймам), как правило, образуют «гнёзда». Интерпретация памятников у сёл Селиште (Оргеевский район, Молдавия) и Будище (Черкасский район Черкасской области, Украина) как городищ Пеньковской культуры вызывает у некоторых специалистов сомнения. Грунтовые могильники расположены близ поселений, отдельные погребения - на территории поселений: остатки трупосожжений неочищенными помещали в ямку, иногда в урну; инвентарь бедный. Единичные трупоположения, в том числе впущенное в курган, в простых ямах или яме с подбоем, рассматривают как связанные с субстратным населением или инокультурным влиянием. Преобладают подквадратные в плане полуземлянки с очагом, иногда с «входами» и ямами; есть постройки округлой («юртообразные») и неправильной формы. Печи-каменки трактуют как сравнительно поздние, ряд исследователей связывают их с проникновением элементов пражской культуры. Есть очаги и печи за пределами углублённых сооружений. Хозяйственные ямы овальные и округлые в плане, в основном с прямыми стенками или колоколовидные.
Преобладают лепные округлобокие (с расширением у середины высоты сосуда) и биконические горшки (других форм - не более 10%), есть «сковороды», «диски», миски, единичны привозные амфоры. На поздних памятниках известна сделанная на гончарном круге посуда пастырского (смотри Пастырское городище) и канцерского (изготовлена в ряде центров Среднего Поднепровья в традициях, характерных для алан центральной части Северного Кавказа) типов; на ранних - черняховской культуры. Глиняные пряслица, тигли, льячки. Каменные жернова, литейные формочки. Железные серпы, ножи, наральники (единичны), удила, наконечники мотыжек, стрел, копий и др. Некоторые местные серии фибул относятся к типам и группам, характерным для Подунавья и Крыма, есть импортные или широко распространённые детали убора. Не позднее 2-й четверти VII века сформировался специфичный убор, представленный в комплексах круга Мартыновского клада. В основе хозяйства - земледелие и животноводство.
Ряд теорий, связанных с пониманием Пеньковской культуры и её этнокультурной интерпретацией, современными специалистами полностью или частично отвергаются. Наиболее аргументировано соотношение происхождения Пеньковской культуры с традициями групп черняховской культуры, имеющими компоненты киевской культуры, при существенном участии традиций более северных групп киевской культуры. Наиболее ранние памятники Пеньковской культуры (около 2-й четверти V века) зафиксированы восточнее Днепра. Финал Пеньковской культуры (около 3-й четверти или в рамках 2-й половины VII века) отмечен «выпадением» кладов типа Мартыновского. В западной части ареала Пеньковская культура сменяется памятниками культуры Луки-Райковецкой, в восточной - типа Сахновка и Волынцево. Большинство специалистов считают, что в Пеньковской культуре преобладают традиции раннеславянского круга (смотри в статье Славяне) и соотносят её носителей с антами.