ПЕНДЖАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПЕНДЖАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - раз­ви­ва­ет­ся на языке панд­жа­би в Ин­дии (штат Пенд­жаб) и Па­ки­ста­не.

За­чи­на­те­лем клас­сической Пенджабской литературы, спла­вив­шей му­сульманские и ин­дуи­ст­ские тра­ди­ции, стал в XII веке по­эт Шейх Фа­рид Ша­кар­гандж (Ба­ба Фа­рид), в рус­ле су­физ­ма вы­сту­пав­ший с про­по­ве­дью ра­вен­ст­ва лю­дей. В конце XVI века под влия­ни­ем арабских и персидских литературных тра­ди­ций сло­жил­ся жанр ро­ман­тической по­эмы о люб­ви (кис­са), сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных - «Хир и Ран­дж­ха» Да­мо­да­ра и другие. В XVII веке со­став­ле­на свя­щен­ная кни­га Ади Грантх, вклю­чаю­щая гим­ны гу­ру сик­хиз­ма, а так­же сти­хо­тво­ре­ния су­фи­ев и по­этов бхак­ти. В XVIII веке сик­хи­ст­ские идеи пре­ло­ми­лись в по­эзии гу­ру Го­вин­да Синг­ха; жанр кис­са по­лу­чил раз­ви­тие в твор­че­ст­ве Ха­фи­за Бар­хур­да­ра («Юсуф и Зу­лей­ка», «Мир­за и Са­хи­бан»); по­пу­ляр­ность сни­ска­ла по­эзия су­фи­ев (Бул­ле Шах, Ва­рис Шах, Ха­шим Шах и других). Круп­ней­ший по­эт середины XIX века - Шах Му­хам­мад.

Ос­но­во­по­лож­ник со­вре­мен­ной Пенджабской литературы - Бхаи Вир Сингх; его ро­ма­ны о ге­ро­ическом про­шлом сик­хов «Сун­да­ри» (1898 год), «Бид­жай Сингх» (1899 год), «Сат­вант Ка­ур» (1900 год) за­ло­жи­ли ос­но­вы про­зы на панд­жа­би. Ли­ри­ка Ви­ра Синг­ха по­свя­ще­на пе­ре­ло­же­нию идей гу­ру На­на­ка. Ста­нов­ле­ние пенд­жаб­ско­го те­ат­ра свя­за­но с дея­тель­но­стью Нан­ды. В цен­тре твор­че­ст­ва по­эта Дха­ни­ра­ма Чат­ри­ка (сборник «Ро­ща сан­да­ла», 1931 год, и другие) - со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка, пре­имущественно жизнь кре­сть­ян . Твор­че­ст­во ли­те­ра­то­ров 1930-1940-х годов, в том числе примк­нув­ших к Ас­со­циа­ции про­грес­сив­ных пи­са­те­лей Ин­дии (АППИ, со­зда­на в 1936 году), тя­го­те­ет в основном к реа­лиз­му: Пу­ран Сингх, Хи­ра Сингх Дард, Ла­ла Лак­хми Чанд Сау­да­гар и другие. Са­ти­рическое на­прав­ле­ние пред­став­ле­но про­из­ве­де­ния­ми Ча­ра­на Синг­ха Ша­хи­да (сборник но­велл «Ша­хи­до­вы при­пар­ки», 1932 год).

По­сле 1947 года при со­хра­не­нии общ­но­сти ис­то­рических тра­ди­ций Пенджабской литературы по­лу­чи­ла са­мо­сто­ятельное раз­ви­тие в Ин­дии и Па­ки­ста­не. В ин­дий­ской Пенджабской литературы боль­шин­ст­во ав­то­ров раз­ви­ва­ли тен­ден­ции сто­рон­ни­ков АППИ, из­брав ве­ду­щим на­прав­ле­ни­ем реа­лизм, а основной те­ма­ти­кой - со­ци­аль­ные про­бле­мы. По­ло­же­ние мар­ги­на­лов - в цен­тре ро­ма­нов круп­ней­ше­го про­заи­ка XX века На­на­ка Синг­ха («Лю­до­ед», 1953 год; «Иг­ра с ог­нём», 1954 год). Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ла дра­ма­тур­гия Бал­ван­та Гар­ги (пье­са «Ко­лос пше­ни­цы», 1954 год). Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных но­вел­ли­стов 2-й половины XX века: Гур­бахш Сингх (сборник «Жизнь в на­след­ст­во», 1960 год), Кар­тар Сингх Дуг­гал, Кул­вант Сингх Вирк, Сан­токх Сингх Дхир, На­втедж Сингх. По­пу­ляр­но­стью поль­зу­ет­ся по­этическое твор­че­ст­во Мо­ха­на Синг­ха, а так­же Ам­ри­ты При­там.

О па­ки­стан­ской Пенджабской литературе смотрите в статье Па­ки­стан.

Издания:

Сти­хи пенд­жаб­ских по­этов. М., 1957;

О храб­рых, неж­ных и влюб­лен­ных. Ска­за­ния Пя­ти­ре­чья. М., 1967;

Вос­крес­ное ут­ро. Но­вел­лы пенд­жаб­ских пи­са­те­лей Ин­дии. М., 1973;

Selections from the Sacred writings of the Sikhs. N. Y., 2007.

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