ПЕНДЖАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПЕНДЖАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - развивается на языке панджаби в Индии (штат Пенджаб) и Пакистане.
Зачинателем классической Пенджабской литературы, сплавившей мусульманские и индуистские традиции, стал в XII веке поэт Шейх Фарид Шакаргандж (Баба Фарид), в русле суфизма выступавший с проповедью равенства людей. В конце XVI века под влиянием арабских и персидских литературных традиций сложился жанр романтической поэмы о любви (кисса), среди наиболее известных - «Хир и Ранджха» Дамодара и другие. В XVII веке составлена священная книга Ади Грантх, включающая гимны гуру сикхизма, а также стихотворения суфиев и поэтов бхакти. В XVIII веке сикхистские идеи преломились в поэзии гуру Говинда Сингха; жанр кисса получил развитие в творчестве Хафиза Бархурдара («Юсуф и Зулейка», «Мирза и Сахибан»); популярность снискала поэзия суфиев (Булле Шах, Варис Шах, Хашим Шах и других). Крупнейший поэт середины XIX века - Шах Мухаммад.
Основоположник современной Пенджабской литературы - Бхаи Вир Сингх; его романы о героическом прошлом сикхов «Сундари» (1898 год), «Биджай Сингх» (1899 год), «Сатвант Каур» (1900 год) заложили основы прозы на панджаби. Лирика Вира Сингха посвящена переложению идей гуру Нанака. Становление пенджабского театра связано с деятельностью Нанды. В центре творчества поэта Дханирама Чатрика (сборник «Роща сандала», 1931 год, и другие) - социальная тематика, преимущественно жизнь крестьян. Творчество литераторов 1930-1940-х годов, в том числе примкнувших к Ассоциации прогрессивных писателей Индии (АППИ, создана в 1936 году), тяготеет в основном к реализму: Пуран Сингх, Хира Сингх Дард, Лала Лакхми Чанд Саудагар и другие. Сатирическое направление представлено произведениями Чарана Сингха Шахида (сборник новелл «Шахидовы припарки», 1932 год).
После 1947 года при сохранении общности исторических традиций Пенджабской литературы получила самостоятельное развитие в Индии и Пакистане. В индийской Пенджабской литературы большинство авторов развивали тенденции сторонников АППИ, избрав ведущим направлением реализм, а основной тематикой - социальные проблемы. Положение маргиналов - в центре романов крупнейшего прозаика XX века Нанака Сингха («Людоед», 1953 год; «Игра с огнём», 1954 год). Широкую известность снискала драматургия Балванта Гарги (пьеса «Колос пшеницы», 1954 год). Среди наиболее известных новеллистов 2-й половины XX века: Гурбахш Сингх (сборник «Жизнь в наследство», 1960 год), Картар Сингх Дуггал, Кулвант Сингх Вирк, Сантокх Сингх Дхир, Навтедж Сингх. Популярностью пользуется поэтическое творчество Мохана Сингха, а также Амриты Притам.
О пакистанской Пенджабской литературе смотрите в статье Пакистан.
Издания:
Стихи пенджабских поэтов. М., 1957;
О храбрых, нежных и влюбленных. Сказания Пятиречья. М., 1967;
Воскресное утро. Новеллы пенджабских писателей Индии. М., 1973;
Selections from the Sacred writings of the Sikhs. N. Y., 2007.