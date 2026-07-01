ПЕНДЖАБЦЫ
ПЕНДЖАБЦЫ - индоарийский народ, основное население Пенджаба.
Живут на востоке Пакистана (76,3 миллиона человек, 2011 год, перепись; составляют свыше 70% в провинции Пенджаб и городе Исламабад) и северо-западе Индии (29,1 миллиона человек, из них в штате Пенджаб 22,3 миллиона человек, Харьяне 2,2 миллиона человек, Раджастхане 1,1 миллиона человек - 2001 год, перепись). Проживают также в США (в основном в штате Калифорния), Великобритании (свыше 1,5 миллиона человек - 2009 год, оценка), ОАЭ, Сауд. Аравии, Сянгане, Малайзии и другие. Общая численность около 120 миллиона человек (2013 год). Говорят на языке панджаби, распространены также языки урду. Верующие в Пакистане главным образом мусульмане-сунниты, в Индии - сикхи и индуисты, есть христиане (католики и протестанты).
Традиционная культура типична для народов Южной Азии. Основное занятие - пашенное земледелие (пшеница, просо, бобовые, кукуруза; Восточный Пенджаб - один из главных хлопководческих районов Индии); развито искусственное орошение. Основное сельско-хозяйственное орудие - лёгкий деревянный плуг, запряжённый в упряжку быков. Развиты ткачество (у индусов - традиционное занятие касты джулаха), в том числе производство ковров (в основном выходцами из Кашмира) и шёлковых тканей, изготовление металлической посуды, ювелирное дело, резьба по дереву, камню, слоновой кости (главным образом в Амритсаре). Поселения уличной планировки, насчитывают до нескольких сотен дворов. Жилище сырцовое или глинобитное, в горах - деревянное двухэтажное, с кладовыми и хлевом в нижнем этаже и жилыми помещениями - в верхнем. Мужская одежда - штаны, рубаха, шерстяная безрукавка, тюрбан или шапочка; женская - рубаха до колен (камиз), широкие штаны (сальвар, сутхни), шёлковый шарф (чунни, дупатта). Пища - пресные лепёшки из пшеничной (паратха) и кукурузной (макки ди роти) муки, каши из бобов (летом), проса и кукурузы (зимой). Характерны употребление топлёного масла (гхи) и пряностей (масала), холодный кисломочный напиток с пряностями (ласси) и другие. Касты распространены как среди индусов, так и среди мусульман. В Пакистане большое значение имеют патрилинейные родственные группы (бирадари).
Музыкальная культура отличается разнообразием форм и жанров - классических, народных, религиозных (главным образом в рамках суфийской практики). У гробницы проповедника и поэта Баба Фарида (1173 год или 1175-1265 годы) исполняются суфийские песнопения кауали в сопровождении религиозного танца дхамал. Среди музыкально-поэтических традиций сикхов выделяется творчество дхади - исполнителей баллад героического, религиозного, любовного содержания: обычно они поют группами (вступая поочерёдно или вместе) под аккомпанемент маленьких барабанов в форме песочных часов (дхадд) и смычкового инструмента (саранги). Одиночное или групповое исполнение фольклорных сельских баллад сопровождается однострунным щипковым лютневидным инструментом (тумби) и парной флейтой (алгоза). Классическая музыка развивалась главным образом в Патиальской гхаране (то есть в одной из индийских школ кхайяля), наибольшую известность в XX веке получили индийско-пакистанский певец Баде Гулам Али Хан, его сын Мунавар Али Хан и внук Раза Али Хан. Мужские и женские песенно-танцевальные жанры приурочены к различным праздникам, в том числе религиозным; среди женских - круговые самми (об истории любви и разлуки принцессы Самми) и гидда (сопровождается хлопками в ладони и игрой на барабане дхолки); среди мужских - джумар (экстатический, исполняется обычно на свадьбах; имеет региональные разновидности). Широко распространён коллективный танец бхангра, восходящий к празднику сбора урожая Вайсакхи; исполняется как женщинами, так и мужчинами, отличается живым характером. На его основе сложился стиль современной музыки Пенджабцев; популярный индийско-британский певец Раджиндер Сингх Раи (псевдоним Panjabi MC) объединил традицивальный стиль бхангра с современными направлениями поп-музыки.