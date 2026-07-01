ПЕНДЖАБЦЫ

ПЕНДЖАБЦЫ - ин­доа­рий­ский на­род, основное на­се­ле­ние Пенд­жа­ба.

Жи­вут на вос­то­ке Па­ки­ста­на (76,3 миллиона человек, 2011 год, пе­ре­пись; со­став­ля­ют свыше 70% в провинции Пенд­жаб и городе Ис­ла­ма­бад) и се­ве­ро-за­па­де Ин­дии (29,1 миллиона человек, из них в шта­те Пенд­жаб 22,3 миллиона человек, Харь­я­не 2,2 миллиона человек, Рад­жаст­ха­не 1,1 миллиона человек - 2001 год, пе­ре­пись). Проживают так­же в США (в основном в шта­те Ка­ли­фор­ния), Ве­ли­ко­бри­та­нии (свыше 1,5 миллиона человек - 2009 год, оцен­ка), ОАЭ, Са­уд. Ара­вии, Сян­га­не, Ма­лай­зии и другие. Об­щая чис­лен­ность около 120 миллиона человек (2013 год). Го­во­рят на языке панд­жа­би, рас­про­стра­не­ны так­же язы­ки ур­ду. Ве­рую­щие в Па­ки­ста­не главным образом му­суль­ма­не -сун­ни­ты, в Ин­дии - сик­хи и ин­дуи­сты , есть хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Южной Азии. Основное за­ня­тие - па­шен­ное зем­ле­де­лие (пше­ни­ца, про­со, бо­бо­вые, ку­ку­ру­за; Восточный Пенд­жаб - один из главных хлоп­ко­водческих рай­онов Ин­дии); раз­ви­то ис­кусственное оро­ше­ние. Основное сельско-хозяйственное ору­дие - лёг­кий де­ревянный плуг, за­пря­жён­ный в уп­ряж­ку бы­ков. Раз­ви­ты тка­че­ст­во (у ин­ду­сов - тра­диционное за­ня­тие кас­ты джу­ла­ха), в том числе про­изводство ков­ров (в основном вы­ход­цами из Каш­ми­ра) и шёл­ко­вых тка­ней, из­го­тов­ле­ние ме­тал­лической по­су­ды, юве­лир­ное де­ло, резь­ба по де­ре­ву, кам­ню, сло­но­вой кос­ти (главным образом в Ам­рит­са­ре). По­се­ле­ния улич­ной пла­ни­ров­ки, на­счи­ты­ва­ют до не­сколь­ких со­тен дво­ров. Жи­ли­ще сыр­цо­вое или гли­но­бит­ное, в го­рах - де­ре­вян­ное двух­этаж­ное, с кла­до­вы­ми и хле­вом в ниж­нем эта­же и жи­лы­ми по­ме­ще­ния­ми - в верх­нем. Муж­ская оде­ж­да - шта­ны, ру­ба­ха, шер­стя­ная без­ру­кав­ка, тюр­бан или ша­поч­ка; жен­ская - ру­ба­ха до ко­лен (ка­миз), ши­ро­кие шта­ны (саль­вар, сутх­ни), шёл­ко­вый шарф (чун­ни, ду­пат­та). Пи­ща - пре­сные ле­пёш­ки из пше­нич­ной (па­ра­тха) и ку­ку­руз­ной (мак­ки ди ро­ти) му­ки, ка­ши из бо­бов (ле­том), про­са и ку­ку­ру­зы (зи­мой). Ха­рак­тер­ны упот­реб­ле­ние то­п­лё­но­го мас­ла (гхи) и пря­но­стей (ма­са­ла), хо­лод­ный ки­сло­моч­ный на­пи­ток с пря­но­стя­ми (лас­си) и другие. Кас­ты рас­про­стра­не­ны как сре­ди ин­ду­сов, так и сре­ди му­суль­ман. В Па­ки­ста­не боль­шое зна­че­ние име­ют пат­ри­ли­ней­ные родственные груп­пы (би­ра­да­ри).

Музыкальная куль­ту­ра от­ли­ча­ет­ся раз­но­об­ра­зи­ем форм и жан­ров - клас­сических, народных, ре­ли­ги­оз­ных (главным образом в рам­ках су­фий­ской прак­ти­ки). У гроб­ни­цы про­по­вед­ни­ка и по­эта Ба­ба Фа­ри­да (1173 год или 1175-1265 годы) ис­пол­ня­ют­ся су­фий­ские пес­но­пе­ния кау­а­ли в со­про­во­ж­де­нии ре­лигиозного тан­ца дха­мал. Сре­ди музыкально-по­этических тра­ди­ций сик­хов вы­де­ля­ет­ся твор­че­ст­во дха­ди - ис­пол­ни­те­лей бал­лад ге­ро­ического, ре­лигиозного, лю­бов­но­го со­дер­жа­ния: обыч­но они по­ют груп­па­ми (всту­пая по­оче­рёд­но или вме­сте) под ак­ком­па­не­мент ма­лень­ких ба­ра­ба­нов в фор­ме пе­соч­ных ча­сов (дхадд) и смыч­ко­во­го ин­ст­ру­мен­та (са­ран­ги). Оди­ноч­ное или груп­по­вое ис­пол­не­ние фольк­лор­ных сель­ских бал­лад со­про­во­ж­да­ет­ся од­но­струн­ным щип­ко­вым лют­не­вид­ным ин­ст­ру­мен­том (тум­би) и пар­ной флей­той (ал­го­за). Клас­сическая му­зы­ка раз­ви­ва­лась главным образом в Па­ти­аль­ской гха­ра­не (то есть в од­ной из индийских школ кхай­я­ля), наи­боль­шую из­вест­ность в XX веке по­лу­чи­ли индийско-па­кистанский пе­вец Ба­де Гу­лам Али Хан, его сын Му­на­вар Али Хан и внук Раза Али Хан. Муж­ские и жен­ские пе­сен­но-тан­це­валь­ные жан­ры при­уро­че­ны к различным празд­ни­кам, в том числе ре­ли­ги­оз­ным; сре­ди жен­ских - кру­го­вые сам­ми (об ис­то­рии люб­ви и раз­лу­ки прин­цес­сы Сам­ми) и гид­да (со­про­во­ж­да­ет­ся хлоп­ка­ми в ла­до­ни и иг­рой на ба­ра­ба­не дхол­ки); сре­ди муж­ских - джу­мар (экс­та­ти­че­ский, ис­пол­ня­ет­ся обыч­но на свадь­бах; име­ет ре­гио­наль­ные раз­но­вид­но­сти). Ши­ро­ко рас­про­стра­нён кол­лек­тив­ный та­нец бхангра, вос­хо­дя­щий к празд­ни­ку сбо­ра уро­жая Вай­сак­хи; ис­пол­ня­ет­ся как жен­щи­на­ми, так и муж­чи­на­ми, от­ли­ча­ет­ся жи­вым ха­рак­те­ром. На его ос­но­ве сло­жил­ся стиль современной му­зы­ки Пенджабцев; по­пу­ляр­ный индийско-британский пе­вец Рад­жин­дер Сингх Раи (псевдоним Panjabi MC) объ­е­ди­нил тра­дицивальный стиль бхан­гра с современными на­прав­ле­ния­ми поп-му­зы­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)