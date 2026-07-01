ПЕНАТЫ (МУЗЕЙ-УСАДЬБА)
ПЕНАТЫ - музей-усадьба Ильи Ефимовича Репина.
Расположена в курортном поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга.
И.Е. Репин приобрёл земельный участок 27.05.1899 года в поселке Куоккала (с 1948 года Репино) на имя писательницы Н.Б. Нордман (1863-1914 годы), с которой связал свою жизнь после разрыва с женой - В.А. Репиной. Усадьба была названа в честь Пенат (в XIX веке в России это латинское слово являлось синонимом понятия «родной дом»). Окончательно Репин переехал в Пенаты в 1903 году и жил здесь до смерти в 1930 году. С 1908 года на территории Пенат в собственном доме жил сын художника - Ю.И. Репин, в 1922 году в Пенаты переехала дочь художника - В.И. Репина (оба до 1939 года).
К 1914 году благоустройство Пенат было практически завершено. Постепенно свой причудливый вид приобрёл дом, в конструкции и декоре которого сочетались элементы неорусского стиля и северного деревянного модерна; потолок на 2-м этаже (где располагались мастерские Репина), а также крутые скаты крыши и возвышавшиеся над ней конусообразные башенки были застеклены (это естественное «верхнее освещение» создавало идеальные условия для работы живописца). В самых низких заболоченных местах парка с целью осушения устроены 3 пруда. Украшением парка стали уникальные по архитектурным решениям беседки: «храм Озириса и Изиды», башенка «Шехерезада» (с неё открывался прекрасный вид на Финский зал.).
Гостей в Пенатах принимали один раз в неделю, в среду, среди них: Б.В. Асафьев, И.А. Бунин, А.К. Глазунов, М. Горький, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, И.П. Павлов, В.Д. Поленов, В.В. Розанов, В.В. Стасов, К.И. Чуковский, Ф.И. Шаляпин.
В усадьбе И.Е. Репиным написаны картины: «17 октября 1905 года» (1907 год, 1911 год), «Черноморская вольница» (1908-1919 годы), «Пушкин на лицейском экзамене» (1911 год), «Отрок Христос во Храме» (1918-1920 годы), «Утро Воскресения» (1922-1930 годы), «Голгофа» (1922-1925 годы), «Гопак» (1927 год), а также большое количество портретов его современников, в том числе Л.Н. Андреева (1904 год), В.Г. Короленко (1912 год), В.М. Бехтерева (1913 год), П.В. Самойлова (1915 год), М.Я. Хлопушиной (1925 год).
По завещанию скончавшейся в 1914 году Н.Б. Нордман после смерти Репина усадьба должна была перейти в собственность Академии художеств для устройства в ней музея. Формально передача Пенат академии была оформлена в 1916 году. В 1917 году, после получения Финляндией независимости, Пенаты оказались на её территории. Репин (по его желанию) был похоронен в Пенатах в парке на холме «Голгофа» у «Чугуевой горы». По советско-финскому Московскому мирному договору 1940 года Пенаты оказались на территории, присоединённой к СССР.
В Пенатах 18.06.1940 года открылся Музей Репина, за ним была закреплена территория площадью 2,2 га. В августе 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, музей эвакуирован. Летом 1944 года, во время Выборгской наступательной операции Красной Армии, Пенаты находились в эпицентре боевых действий, все усадебные постройки были разрушены. В 1944 году постановлением СНК СССР Пенаты внесены в список памятников русской культуры, подлежавших полному восстановлению. 24.06.1962 состоялось торжественное открытие возрождённого музея-усадьбы [с 1960 года филиал Научно-исследовательского музея АХ СССР (с 1992 года РАХ)].
Экспозиция главного дома имеет два раздела. В первых 3 комнатах размещены документальные материалы о жизни и творчестве И.Е. Репина; основная часть экспозиции составляют мемориальные комнаты - прихожая, кабинет, гостиная, столовая, зимняя и летняя мастерские. Фонды музея-усадьбы (2450 единиц хранения) содержат уникальные экспонаты, в том числе подвесную палитру Репина и последний автопортрет художника (1920 года), а также другие работы живописца и его учеников. Восстановлены парковые беседки. В 1994 году приведена в первоначальный вид могила художника (вместо бюста установлен крест).