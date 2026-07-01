ПЕНАТЫ (МУЗЕЙ-УСАДЬБА)

ПЕНАТЫ - му­зей-усадь­ба Ильи Ефимовича Репина.

Рас­по­ло­же­на в ку­рорт­ном поселке Ре­пи­но Ку­рорт­но­го района Санкт-Пе­тер­бур­га.

И.Е. Ре­пин при­об­рёл зе­мель­ный уча­сток 27.05.1899 года в поселке Ку­ок­ка­ла (с 1948 года Ре­пи­но) на имя пи­са­тель­ни­цы Н.Б. Норд­ман (1863-1914 годы), с ко­то­рой свя­зал свою жизнь по­сле раз­ры­ва с же­ной - В.А. Ре­пи­ной. Усадь­ба бы­ла на­зва­на в честь Пе­нат (в XIX веке в Рос­сии это латинское сло­во яв­ля­лось си­но­ни­мом по­ня­тия «род­ной дом»). Окон­ча­тель­но Ре­пин пе­ре­ехал в Пенаты в 1903 году и жил здесь до смер­ти в 1930 году. С 1908 года на тер­ри­то­рии Пенат в собственном до­ме жил сын ху­дож­ни­ка - Ю.И. Ре­пин, в 1922 году в Пенаты пе­ре­еха­ла дочь ху­дож­ни­ка - В.И. Ре­пи­на (оба до 1939 года).

К 1914 году бла­го­ус­т­рой­ст­во Пенат бы­ло прак­ти­че­ски за­вер­ше­но. По­сте­пен­но свой при­чуд­ли­вый вид при­об­рёл дом, в кон­ст­рук­ции и де­ко­ре ко­то­ро­го со­че­та­лись эле­мен­ты не­орус­ско­го сти­ля и северного де­ревянного мо­дер­на; по­то­лок на 2-м эта­же (где рас­по­ла­га­лись мас­тер­ские Ре­пи­на), а так­же кру­тые ска­ты кры­ши и воз­вы­шав­шие­ся над ней ко­ну­со­об­раз­ные ба­шен­ки бы­ли за­стек­ле­ны (это ес­тественное «верх­нее ос­ве­ще­ние» соз­да­ва­ло иде­аль­ные ус­ло­вия для ра­бо­ты жи­во­пис­ца). В са­мых низ­ких за­бо­ло­чен­ных мес­тах пар­ка с це­лью осу­ше­ния уст­рое­ны 3 пру­да. Ук­ра­ше­ни­ем пар­ка ста­ли уни­каль­ные по ар­хитектурным ре­ше­ни­ям бе­сед­ки: «храм Ози­ри­са и Изи­ды», ба­шен­ка «Шехе­ре­за­да» (с неё от­кры­вал­ся пре­крас­ный вид на Фин­ский зал.).

Гос­тей в Пенатах при­ни­ма­ли один раз в не­де­лю, в сре­ду, сре­ди них: Б.В. Асафь­ев, И.А. Бу­нин, А.К. Гла­зу­нов, М. Горь­кий, С.А. Есе­нин, В.В. Мая­ков­ский , И.П. Пав­лов, В.Д. По­ле­нов, В.В. Ро­за­нов, В.В. Ста­сов, К.И. Чу­ков­ский, Ф.И. Ша­ля­пин.

В усадь­бе И.Е. Ре­пи­ным на­пи­са­ны кар­ти­ны: «17 ок­тяб­ря 1905 го­да» (1907 год, 1911 год), «Чер­но­мор­ская воль­ни­ца» (1908-1919 годы), «Пуш­кин на ли­цей­ском эк­за­ме­не» (1911 год), «От­рок Хри­стос во Хра­ме» (1918-1920 годы), «Ут­ро Вос­кре­се­ния» (1922-1930 годы), «Гол­го­фа» (1922-1925 годы), «Го­пак» (1927 год), а так­же боль­шое ко­ли­че­ст­во порт­ре­тов его со­вре­мен­ни­ков, в том числе Л.Н. Ан­д­реева (1904 год), В.Г. Ко­ро­лен­ко (1912 год), В.М. Бех­те­ре­ва (1913 год), П.В. Са­мой­ло­ва (1915 год), М.Я. Хло­пу­ши­ной (1925 год).

По за­ве­ща­нию скон­чав­шей­ся в 1914 году Н.Б. Норд­ман по­сле смер­ти Ре­пи­на усадь­ба долж­на бы­ла пе­рей­ти в соб­ст­вен­ность Ака­де­мии ху­до­жеств для уст­рой­ст­ва в ней му­зея. Фор­маль­но пе­ре­да­ча Пенат ака­де­мии бы­ла оформ­ле­на в 1916 году. В 1917 году, по­сле по­лу­че­ния Фин­лян­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти, Пенаты ока­за­лись на её тер­ри­то­рии. Ре­пин (по его же­ла­нию) был по­хо­ро­нен в Пенатах в пар­ке на хол­ме «Гол­го­фа» у «Чу­гуе­вой го­ры». По советско-финскому Мо­с­ков­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1940 года Пенаты ока­за­лись на тер­ри­то­рии, при­сое­ди­нён­ной к СССР.

В Пенатах 18.06.1940 года от­крыл­ся Му­зей Ре­пи­на, за ним бы­ла за­кре­п­ле­на тер­ри­то­рия площадью 2,2 га. В августе 1941 года, по­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны , му­зей эва­куи­ро­ван. Ле­том 1944 года, во вре­мя Вы­борг­ской на­сту­пательной опе­ра­ции Крас­ной Ар­мии, Пенаты на­хо­ди­лись в эпи­цен­тре бое­вых дей­ст­вий, все уса­деб­ные по­строй­ки бы­ли раз­ру­ше­ны. В 1944 году по­ста­нов­ле­ни­ем СНК СССР Пенаты вне­се­ны в спи­сок па­мят­ни­ков русской куль­ту­ры, под­ле­жав­ших пол­но­му вос­ста­нов­ле­нию. 24.06.1962 со­стоя­лось тор­жественное от­кры­тие воз­ро­ж­дён­но­го му­зея-усадь­бы [с 1960 года фи­ли­ал Научно-исследовательского му­зея АХ СССР (с 1992 года РАХ)].

Экс­по­зи­ция главного до­ма име­ет два раз­де­ла. В пер­вых 3 ком­на­тах раз­ме­ще­ны до­ку­мен­таль­ные ма­те­риа­лы о жиз­ни и твор­че­ст­ве И.Е. Ре­пи­на; основная часть экс­по­зи­ции со­став­ля­ют ме­мо­ри­аль­ные ком­на­ты - при­хо­жая, ка­би­нет, гос­ти­ная, сто­ло­вая, зим­няя и лет­няя мас­тер­ские. Фон­ды му­зея-усадь­бы (2450 единиц хранения) со­дер­жат уни­каль­ные экс­по­на­ты, в том числе под­вес­ную па­лит­ру Ре­пи­на и по­след­ний ав­то­порт­рет ху­дож­ни­ка (1920 года), а так­же другие ра­бо­ты жи­во­пис­ца и его уче­ни­ков. Вос­ста­нов­ле­ны пар­ко­вые бе­сед­ки. В 1994 году при­ве­де­на в пер­во­на­чаль­ный вид мо­ги­ла ху­дож­ни­ка (вме­сто бюс­та ус­та­нов­лен крест).

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