ПЕНАТЫ
ПЕНАТЫ - в римской религии (смотрите в статье Древний Рим) боги-хранители домашнего очага, семьи, запасов и продовольствия.
Латинский (Di) Penates, от penus, penitus, penetralis - внутренний; внутренняя часть жилища, храма; святилище, кладовая. Символ родного дома, отчизны (как и лары, с которыми их иногда отождествляют). Считалось, что вместе с другими домашними богами (Вестой, Ларами, Гением) Пенаты заботятся о достатке в доме, поддерживают огонь в очаге. Различались Пенаты семейные, частные или малые (латинский penates familiares, privati, minores) и Пенаты государственные (общественные), большие (латинский penates publici, majores). Пенаты государственные, Пенаты всего римского народа были одной из главных святынь Рима, залогом его непобедимости и вечности. В торжественных клятвах римляне призывали Юпитера и Пенаты в качестве свидетелей. Пенаты государственные также были связаны с культом Весты. По преданию, статуэтки Пенаты были вывезены Энеем из Трои в Лавиний, а затем помещены во внутреннюю часть храма Весты в Риме. Различные версии древних источников и основанные на них научные гипотезы возводят культ Пенат к почитанию великих богов самофракийских мистерий (смотрите в статье Мистерии), Диоскуров, Аполлона и Нептуна, Весты, этрусских богинь Цереры, Палес, Фортуны и других.