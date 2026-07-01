ПЕНАТЫ

ПЕНАТЫ - в римской ре­ли­гии (смотрите в статье Древний Рим ) бо­ги-хра­ни­те­ли до­маш­не­го оча­га, се­мьи, за­па­сов и про­до­воль­ст­вия.

Латинский (Di) Penates, от penus, pe­nitus, penetralis - внут­рен­ний; внутренняя часть жи­ли­ща, хра­ма; свя­ти­ли­ще, кла­до­вая. Сим­вол род­но­го до­ма, от­чиз­ны (как и ла­ры, с ко­то­ры­ми их ино­гда ото­жде­ст­в­ля­ют). Счи­та­лось, что вме­сте с другими до­маш­ни­ми бо­га­ми (Вес­той, Ла­ра­ми, Ге­ни­ем) Пенаты за­бо­тят­ся о дос­тат­ке в до­ме, под­дер­жи­ва­ют огонь в оча­ге. Раз­ли­ча­лись Пенаты се­мей­ные, ча­ст­ные или ма­лые (латинский penates familiares, privati, mino­res) и Пенаты го­су­дар­ст­вен­ные (об­ще­ст­вен­ные), боль­шие (латинский penates publici, majores). Пенаты го­су­дар­ст­вен­ные, Пенаты все­го римского на­рода бы­ли од­ной из главных свя­тынь Ри­ма, за­ло­гом его не­по­бе­ди­мо­сти и веч­но­сти. В тор­жественных клят­вах рим­ля­не при­зы­ва­ли Юпи­те­ра и Пенаты в ка­че­ст­ве сви­де­те­лей. Пенаты го­су­дар­ст­вен­ные так­же бы­ли свя­за­ны с куль­том Вес­ты. По пре­да­нию, ста­ту­эт­ки Пенаты бы­ли вы­ве­зе­ны Эне­ем из Трои в Ла­ви­ний, а за­тем по­ме­ще­ны во внутреннюю часть хра­ма Вес­ты в Ри­ме. Различные вер­сии древ­них ис­точ­ни­ков и ос­но­ван­ные на них на­учные ги­по­те­зы воз­во­дят культ Пенат к по­чи­та­нию ве­ли­ких бо­гов са­моф­ра­кий­ских мис­те­рий (смотрите в статье Мис­те­рии ), Дио­ску­ров, Апол­ло­на и Неп­ту­на, Вес­ты, эт­рус­ских бо­гинь Це­ре­ры, Па­лес, Фор­ту­ны и других.

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