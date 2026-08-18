ПЕНА КОРНЕЛИУ

ПЕНА КОРНЕЛИУ - бразильский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в за­жи­точ­ной се­мье. Окон­чил юри­дический факультет Университета Сан-Пау­лу (1919 год). Яр­кий пред­ста­ви­тель тя­го­тею­щей к эк­зи­стен­циа­лиз­му пси­хо­ло­гической про­зы : ро­ма­ны «Гра­ни­ца» («Fronteira», 1935 год), «Два ро­ма­на Ни­ку Ор­ты» («Dois romances de Nico Hor­ta», 1939 год), «По­кой» («Repouso», 1948 год), «Мёрт­вая де­воч­ка» («A menina morta», 1954 год) скон­цен­три­ро­ва­ны на ис­сле­до­ва­нии при­чин тра­гического оди­но­че­ст­ва че­ло­ве­ка в современном ми­ре.

Сочинеиня:

Romances completos. Rio de J., 1958.

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