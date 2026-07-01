ПЕН-КЛУБ
ПЕН-КЛУБ (P. E.N., сокращение от английского poets - поэты, essayists - очеркисты, novelists - романисты; первые буквы этих слов вместе образуют английское pen - авторучка) - международная неправительственная организация писателей.
Основана в 1921 году английскими писателями К.Э. Доусон-Скотт и Дж. Голсуорси [первый президент Пен-клуба (1921-1932 годы), автор ряда статей принятого в 1926 году устава]. В разное время Пен-клуб возглавляли Г. Уэллс, М. Метерлинк, Б. Кроче, А. Моравиа, А. Миллер, Г. Бёлль, Х.М.П. Варгас Льоса и др. С 2009 года президент Пен-клуба - канадский писатель Дж.Р. Сол. Деятельность Пен-клуба направлена на поддержку гуманистических ценностей и толерантности, а также на содействие писателям, находящимся в тюремном заключении или преследуемым по политическим мотивам. В Пен-клуб входит 144 формируемых по языковому принципу национальных центра из 101 страны. В 1989 году в Пен-клуб был принят русский Пен-центр, возглавляемый А.Г. Битовым. При Пен-клубе существуют Комитет по вопросам перевода и лингвистических прав, комитеты «Писатели в заключении», «Писатели в эмиграции», «Писатели-женщины», «Писатели за мир». Проводятся ежегодные конгрессы; с 1950 года издаётся бюллетень Пен-клуба (с 2012 года только в электронной версии).