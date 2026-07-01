ПЕН-КЛУБ

ПЕН-КЛУБ (P. E.N., сокращение от английского poets - по­эты, essayists - очер­ки­сты, novelists - ро­ма­ни­сты; пер­вые бу­к­вы этих слов вме­сте об­ра­зу­ют английское pen - ав­то­руч­ка) - международная неправительственная организация писателей.

Ос­но­ва­на в 1921 году английскими пи­са­те­ля­ми К.Э. До­усон-Скотт и Дж. Гол­су­ор­си [пер­вый пре­зи­дент Пен-клуба (1921-1932 годы), ав­тор ря­да ста­тей при­ня­то­го в 1926 году ус­та­ва]. В раз­ное вре­мя Пен-клуб воз­глав­ля­ли Г. Уэллс, М. Ме­тер­линк , Б. Кро­че, А. Мо­ра­виа , А. Мил­лер, Г. Бёлль, Х.М.П. Вар­гас Льо­са и др. С 2009 года пре­зи­дент Пен-клуба - ка­надский пи­са­тель Дж.Р. Сол. Дея­тель­ность Пен-клуба на­прав­ле­на на под­держ­ку гу­ма­ни­стических цен­но­стей и то­ле­рант­но­сти, а так­же на со­дей­ст­вие пи­са­те­лям, на­хо­дя­щим­ся в тю­рем­ном за­клю­че­нии или пре­сле­дуе­мым по по­ли­тическим мо­ти­вам. В Пен-клуб вхо­дит 144 фор­ми­руе­мых по язы­ко­во­му прин­ци­пу национальных цен­тра из 101 стра­ны. В 1989 году в Пен-клуб был при­нят русский Пен-центр, воз­глав­ляе­мый А.Г. Би­то­вым. При Пен-клубе су­ще­ст­ву­ют Комитет по во­про­сам пе­ре­во­да и лин­гвис­тических прав, ко­ми­те­ты «Пи­са­те­ли в за­клю­че­нии», «Пи­са­те­ли в эмиг­ра­ции», «Пи­са­те­ли-жен­щи­ны», «Пи­са­те­ли за мир». Про­во­дят­ся еже­год­ные кон­грес­сы; с 1950 года из­да­ёт­ся бюл­ле­тень Пен-клуба (с 2012 года толь­ко в элек­трон­ной вер­сии).

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