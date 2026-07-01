ПЕЛЫМСКОЕ КНЯЖЕСТВО

ПЕЛЫМСКОЕ КНЯЖЕСТВО - од­но из ран­не­го­су­дар­ст­вен­ных об­ра­зо­ва­ний та­ёж­ных уг­ров (во­гу­лов) в 1-й половине II-го тысячалетия новой эры в бас­сей­не реки Кон­да, ле­во­го при­то­ка Ир­ты­ша (тер­ри­то­рия в це­лом сов­па­да­ет с современными гра­ни­ца­ми Кон­дин­ско­го района Хан­ты-Ман­сий­ско­го ав­то­ном­но­го округа - Юг­ра).

На­ря­ду с Та­ба­ра­ми (ран­не­по­ли­тическое об­ра­зо­ва­ние, в ря­де ис­точ­ни­ков упо­ми­на­ет­ся как Та­ба­рин­ская волость) Кондинское княжество вхо­ди­ло в со­став во­гуль­ско­го Пе­лым­ско­го княжества, но при этом об­ла­да­ло оп­ре­де­лён­ной са­мо­стоя­тель­но­стью. За­клю­че­ние ди­на­стических бра­ков ме­ж­ду кня­же­ски­ми ди­на­стия­ми Пе­лым­ско­го кн-ва и Кондинского княжества по­зво­ля­ет ис­поль­зо­вать оп­ре­де­ле­ние Пе­лым­ско-Кон­дин­ское кня­же­ст­во.

Го­ро­да Кондинского княжества упо­ми­на­ют­ся в «Бы­ли­не про бо­га­ты­рей го­ро­да Эм­де­ра» (сло­же­на южными хан­та­ми, за­пи­са­на С.К. Пат­ка­но­вым). В ней го­во­рит­ся о го­род­ках Ка­ри-по­спат ур­дат вош и Хар­да вош, в ко­то­рых по­бы­ва­ли эм­дер­ские бо­га­ты­ри во вре­мя по­хо­да на Кондинское княжество. Су­дя по опи­са­нию, пер­вый го­ро­док рас­по­ла­гал­ся в ни­зовь­ях ре­ки на Боль­ше­кон­дин­ском со­ру, а вто­рой - в её сред­нем те­че­нии. С боль­шой сте­пе­нью ве­ро­ят­но­сти го­ро­док Хар­да вош мо­жет быть со­от­не­сён с позд­ней­шей сто­ли­цей Кондинского княжества - го­род­ком Кар­та­уж, ко­то­рый со­хра­нял по­ли­тическое зна­че­ние да­же в XVII веке. Све­де­ния о не­ко­то­рых средневековых кре­по­стях в бас­сей­не реки Кон­да и мес­тах их рас­по­ло­же­ния со­дер­жат­ся в фольк­ло­ре южных. хан­тов, а так­же в ра­бо­тах С.У. Ре­ме­зо­ва и Г.Ф. Мил­ле­ра . На кар­те Ре­ме­зо­ва обо­зна­че­но ме­сто рас­по­ло­же­ния двух средневековых кре­по­стей в сред­нем те­че­нии реки Кон­да, на ре­ках Кар­та­уж и Ужи­нья («го­ро­ди­ще осып­но ме­сто во­гул­ско пус­то»), а в пу­те­вых за­мет­ках Мил­ле­ра от­ме­че­но го­ро­ди­ще на хол­ме, ок­ру­жён­ном бо­ло­та­ми на реке Ва­шё­га, в ниж­нем те­че­нии Кон­ды (Мил­лер свя­зы­вал его с ос­тат­ка­ми быв­ше­го ос­тяц­ко­го ук­ре­п­ле­ния).

В русских письменных ис­точ­ни­ках пе­лым­ско-кон­дин­ские пра­ви­те­ли и так называемое го­су­дар­ство Пе­лым­ское впер­вые упо­ми­на­ют­ся в середине XV века (Вы­че­год­ско-Вым­ская и Перм­ская ле­то­пи­си). В 1455 году пе­лым­ский князь. Асы­ка со­вер­шил на­бег на при­ураль­ские зем­ли, во­гу­лы уби­ли епископа Перм­ско­го Пи­ти­ри­ма, при­сту­пив­ше­го к кре­ще­нию ме­ст­но­го на­се­ле­ния. В 1481 году Асы­ка вновь на­пал на При­ура­лье, на этот раз с сы­ном Юм­ша­ном. Вес­ной 1483 года русское пра­ви­тель­ст­во пред­при­ня­ло са­мый круп­ный по­ход про­тив Асы­ки, ко­то­рый воз­гла­ви­ли вое­во­ды И.И. Сал­тык Тра­вин и князь Ф.С. Курб­ский Чёр­ный. 29 ию­ня око­ло устья реки Пе­лым русские вой­ска раз­би­ли во­гу­лов под ко­мандованием князя Юм­ша­на, ко­то­рый, од­на­ко, су­мел из­бе­жать пле­на. 31.12.1484 года в Усть-Вы­ми за­клю­чён мир­ный до­го­вор, од­на­ко в со­ста­ве пе­лым­ской де­ле­га­ции не бы­ло князя Юм­ша­на, опа­сав­ше­го­ся за свою жизнь. Он при­был к в еликому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу в со­про­во­ж­де­нии епископа Перм­ско­го Фи­ло­фея толь­ко по­сле по­лу­че­ния ох­ран­ной гра­мо­ты.

Дос­та­точ­но тес­ные взаи­мо­от­но­ше­ния ус­та­но­ви­лись у пе­лым­ско-кон­дин­ских пра­ви­те­лей с Си­бир­ским хан­ст­вом; пред­ста­ви­те­ли ди­на­стий пе­лым­ско-кон­дин­ских кня­зей бы­ли в зна­чительной сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­ны на бо­лее силь­ных си­бир­ских пра­ви­те­лей и ста­ра­лись пе­ре­ни­мать их об­раз жиз­ни. Су­дя по русским письменным ис­точ­ни­кам, для обо­зна­че­ния со­ци­аль­но зна­чи­мых групп на­се­ле­ния в Кондинском княжестве бы­ли за­им­ст­во­ва­ны по­ня­тия «мур­за» и «сот­ник». Ти­ту­лы мурз но­си­ли пред­ста­ви­те­ли млад­шей ли­нии в се­мье князя Агая.

В 1581 году пе­лым­ский князь Аб­ле­ги­рим со­вер­шил на­бег на вот­чи­ны Стро­га­но­вых, а ле­том 1582 года объ­е­ди­нён­ное та­та­ро-во­гуль­ское вой­ско под ко­манд. Али (стар­ше­го сы­на ха­на Ку­чу­ма) и князя Аб­ле­ги­ри­ма вторг­лось в При­ура­лье и вто­рич­но ра­зо­ри­ло вла­де­ния Стро­га­но­вых, бы­ла раз­граб­ле­на Соль-Кам­ская и вы­ре­за­но её на­се­ле­ние, взя­та в оса­ду Чер­дынь - сто­ли­ца Ве­ли­кой Пер­ми. Эти со­бы­тия бы­ли при­чи­ной по­хо­да Ер­ма­ка Ти­мо­фее­ви­ча в Си­бирь, за­вер­шив­ше­го­ся при­сое­ди­не­ни­ем к Русскому государству зе­мель, рас­по­ло­жен­ных к вос­то­ку от Ура­ла. Вско­ре русское пра­ви­тель­ст­во пред­при­ня­ло ряд мер по по­ко­ре­нию Пе­лым­ско-Кон­дин­ско­го княжества. Пер­вым ша­гом яви­лось строи­тель­ст­во в 1588 году Лозь­вин­ско­го го­род­ка, став­ше­го свое­об­раз­ным плац­дар­мом для русских войск. В 1593-1594 годах русские вой­ска на­нес­ли двой­ной удар по Пе­лым­ско-Кон­дин­ско­му княжеству. От­ряд слу­жи­лых лю­дей под ко­мандованием князя П.И. Гор­ча­ко­ва, вы­дви­нув­ший­ся из Лозь­вин­ско­го го­род­ка, взял в плен князя Аб­ле­ги­ри­ма и его сы­новь­ей - Та­гая и Тау­тея, а так­же ос­но­вал в цен­тре кня­же­ст­ва город Пе­лым. Удар по Кондинскому княжеству с вос­то­ка на­нёс вое­во­да Н.В. Тра­ха­нио­тов, вой­ско ко­то­ро­го со­стоя­ло из ос­тяков пра­ви­те­ля Код­ско­го кня­же­ст­ва И. Ала­че­ва и от­ря­да бе­рё­зов­ских ка­за­ков и стрель­цов под ко­манд. пись­мен­но­го го­ло­вы И. Змее­ва. Во вре­мя по­хо­да бы­ла за­ня­та кня­же­ская ре­зи­ден­ция - город Кар­та­уж, взя­ты в плен князь Агай, его дочь, многочисленные чле­ны се­мей мурз и сот­ни­ков. В со­ста­ве за­хва­чен­ной каз­ны Кондинского княжества упо­ми­на­ют­ся се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния (два оче­лья, це­поч­ка), по­су­да и боль­шое ко­ли­че­ст­во ме­хов. Раз­гром Кондинского княжества ока­зал­ся столь зна­чи­те­лен, что в 1596 году русское пра­ви­тель­ст­во про­сти­ло ему не­до­им­ки и сни­зи­ло ясач­ный сбор.

По­том­ки пе­лым­ско-кон­дин­ских пра­ви­те­лей име­но­ва­лись в Русском государстве княз­ца­ми, а в 1800 году по­том­ку кня­зей Кондинского княжества И.И. Са­ты­ги­ну-Кон­дий­ско­му ука­зом императора Пав­ла I раз­ре­ше­но по­том­ст­вен­но име­но­вать­ся кня­зем.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)