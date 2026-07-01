ПЕЛЫМСКОЕ КНЯЖЕСТВО
ПЕЛЫМСКОЕ КНЯЖЕСТВО - одно из раннегосударственных образований таёжных угров (вогулов) в 1-й половине II-го тысячалетия новой эры в бассейне реки Конда, левого притока Иртыша (территория в целом совпадает с современными границами Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра).
Наряду с Табарами (раннеполитическое образование, в ряде источников упоминается как Табаринская волость) Кондинское княжество входило в состав вогульского Пелымского княжества, но при этом обладало определённой самостоятельностью. Заключение династических браков между княжескими династиями Пелымского кн-ва и Кондинского княжества позволяет использовать определение Пелымско-Кондинское княжество.
Города Кондинского княжества упоминаются в «Былине про богатырей города Эмдера» (сложена южными хантами, записана С.К. Паткановым). В ней говорится о городках Кари-поспат урдат вош и Харда вош, в которых побывали эмдерские богатыри во время похода на Кондинское княжество. Судя по описанию, первый городок располагался в низовьях реки на Большекондинском сору, а второй - в её среднем течении. С большой степенью вероятности городок Харда вош может быть соотнесён с позднейшей столицей Кондинского княжества - городком Картауж, который сохранял политическое значение даже в XVII веке. Сведения о некоторых средневековых крепостях в бассейне реки Конда и местах их расположения содержатся в фольклоре южных. хантов, а также в работах С.У. Ремезова и Г.Ф. Миллера. На карте Ремезова обозначено место расположения двух средневековых крепостей в среднем течении реки Конда, на реках Картауж и Ужинья («городище осыпно место вогулско пусто»), а в путевых заметках Миллера отмечено городище на холме, окружённом болотами на реке Вашёга, в нижнем течении Конды (Миллер связывал его с остатками бывшего остяцкого укрепления).
В русских письменных источниках пелымско-кондинские правители и так называемое государство Пелымское впервые упоминаются в середине XV века (Вычегодско-Вымская и Пермская летописи). В 1455 году пелымский князь. Асыка совершил набег на приуральские земли, вогулы убили епископа Пермского Питирима, приступившего к крещению местного населения. В 1481 году Асыка вновь напал на Приуралье, на этот раз с сыном Юмшаном. Весной 1483 года русское правительство предприняло самый крупный поход против Асыки, который возглавили воеводы И.И. Салтык Травин и князь Ф.С. Курбский Чёрный. 29 июня около устья реки Пелым русские войска разбили вогулов под командованием князя Юмшана, который, однако, сумел избежать плена. 31.12.1484 года в Усть-Выми заключён мирный договор, однако в составе пелымской делегации не было князя Юмшана, опасавшегося за свою жизнь. Он прибыл к великому князю московскому Ивану III Васильевичу в сопровождении епископа Пермского Филофея только после получения охранной грамоты.
Достаточно тесные взаимоотношения установились у пелымско-кондинских правителей с Сибирским ханством; представители династий пелымско-кондинских князей были в значительной степени ориентированы на более сильных сибирских правителей и старались перенимать их образ жизни. Судя по русским письменным источникам, для обозначения социально значимых групп населения в Кондинском княжестве были заимствованы понятия «мурза» и «сотник». Титулы мурз носили представители младшей линии в семье князя Агая.
В 1581 году пелымский князь Аблегирим совершил набег на вотчины Строгановых, а летом 1582 года объединённое татаро-вогульское войско под команд. Али (старшего сына хана Кучума) и князя Аблегирима вторглось в Приуралье и вторично разорило владения Строгановых, была разграблена Соль-Камская и вырезано её население, взята в осаду Чердынь - столица Великой Перми. Эти события были причиной похода Ермака Тимофеевича в Сибирь, завершившегося присоединением к Русскому государству земель, расположенных к востоку от Урала. Вскоре русское правительство предприняло ряд мер по покорению Пелымско-Кондинского княжества. Первым шагом явилось строительство в 1588 году Лозьвинского городка, ставшего своеобразным плацдармом для русских войск. В 1593-1594 годах русские войска нанесли двойной удар по Пелымско-Кондинскому княжеству. Отряд служилых людей под командованием князя П.И. Горчакова, выдвинувшийся из Лозьвинского городка, взял в плен князя Аблегирима и его сыновьей - Тагая и Таутея, а также основал в центре княжества город Пелым. Удар по Кондинскому княжеству с востока нанёс воевода Н.В. Траханиотов, войско которого состояло из остяков правителя Кодского княжества И. Алачева и отряда берёзовских казаков и стрельцов под команд. письменного головы И. Змеева. Во время похода была занята княжеская резиденция - город Картауж, взяты в плен князь Агай, его дочь, многочисленные члены семей мурз и сотников. В составе захваченной казны Кондинского княжества упоминаются серебряные украшения (два очелья, цепочка), посуда и большое количество мехов. Разгром Кондинского княжества оказался столь значителен, что в 1596 году русское правительство простило ему недоимки и снизило ясачный сбор.
Потомки пелымско-кондинских правителей именовались в Русском государстве князцами, а в 1800 году потомку князей Кондинского княжества И.И. Сатыгину-Кондийскому указом императора Павла I разрешено потомственно именоваться князем.