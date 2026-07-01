ПЕЛЬШЕ АРВИД ЯНОВИЧ
ПЕЛЬШЕ АРВИД ЯНОВИЧ - советский партийный и государственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1969 год, 1979 год), член-корреспондент Акаемии Наук Латвийской ССР (1946 год).
Из крестьянской семьи. Окончил Институт красной профессуры (1931 год). В 1-ю мировую войну рабочий в Витебске, Харькове, Петрограде, Архангельске. С 1915 года член Социал-демократии Латышского края (смотрите в статье Латышская социал-демократическая рабочая партия), с этого же года Пельше зачислен партийный стаж в РСДРП(б). После Февральской революции 1917 года член Петросовета, участвовал в Октябрьской революции 1917 года. Сотрудник ВЧК в Москве (1918 год). В январе - мае 1919 года работник Наркомата государственных сооружений Латвийской ССР. Затем в РККА. Преподаватель общественных дисциплин в военно-учебных заведениях РККА, РККФ и ОГПУ (1921-1932 годы). В 1933-1937 годы начальник политотделов Магаджановского, затем Черноиртышского совхозов в Казакской АССР (с 1936 года Казахской ССР), заместитель директора по политической работе Алма-Атинского треста молочно-мясных совхозов, заместитель начальника сектора Политуправления Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР. В 1937-1940 годы на преподавательской работе в Москве. В 1940 году заведующий Сектором печати, с 1941 года секретарь ЦК КП(б) Латвии. В Великую Отечественную войну участвовал в организации подполья на оккупированной германскими войсками территории Латвийской ССР. 1-й секретарь ЦК КП(б) Латвии (1959-1966 годы). С 1961 года член ЦК КПСС. Член Политбюро ЦК и председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС (1966-1983 годы).
Награждён 7 орденами Ленина.
Урна с прахом - в Кремлёвской стене.