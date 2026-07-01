ПЕЛЬШЕ АРВИД ЯНОВИЧ

ПЕЛЬШЕ АРВИД ЯНОВИЧ - советский партийный и государственный дея­тель, два­ж­ды Ге­рой Социалистического Тру­да (1969 год, 1979 год), член-корреспондент Акаемии Наук Латвийской ССР (1946 год).

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Окон­чил Институт крас­ной про­фес­су­ры (1931 год). В 1-ю ми­ро­вую вой­ну ра­бо­чий в Ви­теб­ске, Харь­ко­ве, Пет­ро­гра­де, Ар­хан­гель­ске. С 1915 года член Со­ци­ал-де­мо­кра­тии Ла­тыш­ско­го края (смотрите в статье Ла­тыш­ская со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ская ра­бо­чая пар­тия ), с это­го же го­да Пельше за­чис­лен партийный стаж в РСДРП(б). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года член Пет­ро­со­ве­та, уча­ст­во­вал в Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года . Со­труд­ник ВЧК в Мо­ск­ве (1918 год). В январе - мае 1919 года ра­бот­ник Нар­ко­ма­та государственных со­ору­же­ний Латвийской ССР. За­тем в РККА. Пре­по­да­ва­тель об­щественных дис­ци­п­лин в во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ни­ях РККА, РККФ и ОГПУ (1921-1932 годы). В 1933-1937 годы начальник по­лит­от­де­лов Ма­гад­жа­нов­ско­го, за­тем Чер­но­ир­тыш­ско­го сов­хо­зов в Ка­зак­ской АССР (с 1936 года Ка­захской ССР), заместитель ди­рек­то­ра по по­ли­тической ра­бо­те Ал­ма-Атин­ско­го тре­ста мо­лоч­но-мяс­ных сов­хо­зов, заместитель начальника сек­то­ра По­лит­управ­ле­ния Нар­ко­ма­та зер­но­вых и жи­вот­но­водческих сов­хо­зов СССР. В 1937-1940 годы на пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­те в Мо­ск­ве. В 1940 году заведующий Сек­то­ром пе­ча­ти, с 1941 года секретарь ЦК КП(б) Лат­вии. В Великую Отечественную вой­ну уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции под­по­лья на ок­ку­пи­ро­ван­ной германскими вой­ска­ми тер­ри­то­рии Латвийской ССР. 1-й секретарь ЦК КП(б) Лат­вии (1959-1966 годы). С 1961 года член ЦК КПСС. Член По­лит­бю­ро ЦК и председатель Комитета партийного кон­тро­ля при ЦК КПСС (1966-1983 годы).

На­гра­ж­дён 7 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Ур­на с пра­хом - в Крем­лёв­ской сте­не.

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