ПЕЛОПОННЕССКИЙ СОЮЗ (ПЕЛОПОННЕССКАЯ ЛИГА) (др.-греч. оἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ оἱ σύμμαχοι ‒ досл. «лакедемоняне и их союзники»)

Союз Спарты и городов Пелопоннеса .

Пелопоннесский союз возник ок. сер. VI в. до н.э. Первыми его членами стали ближайшие соседи Спарты города Аркадии. Текст соглашения с покоренной Тегеей уже включал общую формулу, которая будет повторяться во всех двусторонних договорах между Спартой и новыми членами союза: обещание «иметь одних и тех же друзей и врагов и следовать за лакедемонянами по суше и по морю, куда они ни поведут» (Xen. Hell., II, 2, 20).

В основу Пелопоннесского союза легли соглашения Спарты с отдельными городами Пелопоннеса. Спарта создавала свой союз на добровольных началах. Члены союза оставались полностью автономными, являя собой коалицию свободных полисов. Их внешнеполитическая инициатива также не ограничивалась, если она не противоречила условиям договора о военном союзе со Спартой. Не существовало никакого обязательного обложения типа афинского фороса. Материальный вклад союзников носил добровольный характер. При такой свободной структуре Пелопоннесского союза военное лидерство Спарты в Греции было гарантией безопасности для всех его членов. Главным критерием ценности союзника для Спарты служил его военный потенциал, особенно наличие флота. Самыми уважаемыми членами союза были именно морские державы, такие как Коринф . Это был единственный член союза, который сохранял со Спартой известный паритет.

Группа государств, вошедших в состав Пелопоннесской лиги, в литературной традиции называлась, как правило, «лакедемоняне и их союзники». Это было официальное название Пелопоннесского союза, так он обозначался в международных документах. В древней формуле – «лакедемоняне и их союзники» – уже скрывается известная недоговоренность и структурная зыбкость. Фукидид изображает Пелопоннесский союз как весьма слабо структурированную организацию. Греки считали этот союз симмахией, т.е. военно-политическим блоком наподобие Афинской архэ или Коринфской лиги.

Среди особенностей Пелопоннесского союза следует особо выделить слабо разработанную систему союзного управления. Это выразилось в отсутствии главных составляющих федерации: регулярных общесоюзных собраний, выборных органов союза, союзной конституции и союзного гражданства. Союзные собрания были нерегулярными и собирались редко лишь по приглашению полиса-гегемона. Как правило, они проходили в Спарте. Возможно, что самое первое союзное собрание состоялось около 504 г. до н.э. Все члены союза имели по одному голосу независимо от размеров полиса. Решение принималось простым большинством.

Пелопоннесский союз не имел своих союзных магистратов и потому их функции выполняли, как правило, представители спартанских властей. Первейшей обязанностью союзников было доставлять войска в союзную армию. Отряды союзников находились под начальством только своих собственных командиров, хотя общее руководство союзной армией осуществляли спартанские цари. С начала Пелопоннесской войны появляются новые военные магистраты, отвечающие за набор союзных контингентов, – т. н. ксенаги. Они руководили отрядами союзников вместе с местными офицерами. В каждый союзный город посылалось по одному ксенагу. В Пелопоннесском союзе не было ни постоянных взносов, ни союзной казны. Союзники поставляли в союзное войско, как правило, отряды гоплитов, а те из них, которые обладали собственным флотом, – корабли.

Важное изменение в эту систему внесено было в 383/2 г. до н.э.: членам Пелопоннесской лиги было предоставлено право заменять воинов деньгами. Принадлежность к Пелопоннесскому союзу не означала для его членов отказа от самостоятельной политики. До 404 г. до н.э. степень независимости союзников от Спарты была весьма высокой. Но превратившись в имперское государство, Спарта изменила свое отношение к прежним союзникам: она попыталась распространить на них новые имперские институты типа гармостов и фороса, что привело в конце концов к распаду Пелопоннесского союза.

Ко времени Греко-Персидских войн Пелопоннесский союз включал Коринф, Сикион, Эгину, Мегары, Эпидавр, Тегею, Мантинею, Орхомен и более мелкие города Аркадии, а также Флиунт, Трезену, Гермион, Элиду, Писатиду и Трифилию. Перед началом Пелопоннесской войны союзниками Спарты вне Пелопоннеса были мегаряне, беотяне, локры, фокидяне, амбракиоты, левкадяне и анакторийцы. После появления Эпаминонда в Пелопоннесе остались верными Спарте лишь Коринф, Сикион, Флиунт, Пеллена, Эпидавр, Трезена, Гермион и Галиеи. Но в 366 г. до н.э., после того как Спарта была вынуждена разрешить оставшимся у нее союзникам заключить сепаратный мир с Фивами, Пелопоннесский союз практически распался.

Пелопоннесский союз оказался на редкость долговечным и прочным. Из многочисленных греческих симмахий он просуществовал дольше всех – без малого два века, и распался только тогда, когда Спарта перестала быть державой первой величины в Греции. Вокруг Спарты объединились полисы одинаково этнического, культурного и в значительной степени социально-экономического качества. Пелопоннесский союз в основном состоял из государств одного типа – аграрных, для которых превыше всего стояла защита их земли от внешней агрессии. Название «Пелопоннесский союз» или «Пелопоннесская лига» стало общераспространенным уже в новое время.

Исторические источники :

Фукидид. История;

Ксенофонт. Греческая история.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова