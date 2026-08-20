ПЕЛОПОННEССКАЯ ВОЙНА (431‒404 гг. до н.э.)

Вооруженный конфликт между Афинами и государствами Афинского морского союза, с одной стороны, и Спартой во главе Пелопоннесского союза и союзными ей государствами (Фивы), с другой.

Причиной войны стала боязнь спартанцами и их союзниками чрезмерного усиления Афин, которые проводили агрессивную внешнюю политику. Спарта имела безусловное превосходство на суше, Афины – на море. Афины имели сильные оборонительные укрепления, в т.ч. «Длинные стены», коридор, связывавшие город с портом Пиреем. Финансовые ресурсы Афин многократно превосходили спартанские.

Конфликты, которые привели к началу войны, начались на периферии греческого мира: на о. Керкира (433 г. до н.э.), в Потидее (432 г. до н.э.), где сталкивались интересы Афин и союзника Спарты Коринфа . Ситуацию обострила «мегарская псефизма» 432 г. до н.э. – торговые санкции, введенные Афинами против союзника Спарты. Осенью 432 г. до н.э. на съезде Пелопоннесского союза в Спарте было решено начать военные действия. В мае 431 г. войска во главе со спартанским царем Архидамом вторглись и стали опустошать Аттику. Т.н. «Архидамова война» – первый этап Пелопоннесской войны. В 430 г. в Афинах началась эпидемия чумы, в результате которой погибли от четверти до трети афинских воинов. Перикл умер в 429 г. до н.э. Несмотря на ослабление Афин и недовольство некоторых союзников (восстание в Митилене на о. Лесбос , подавлено в 426 г. до н.э.), афинским войскам во главе с Клеоном удалось одержать в 425 г. до н.э. победу на о. Сфактерия, захватив в плен спартанских гоплитов. Спартанский полководец Брасид в 424 г. до н.э. проник в Халкидику, вызвав отпадение афинских союзников, и захватил важный город Амфиполь. В том же году афиняне потерпели поражение от фиванцев в битве при Делии. После перемирия 423 г. до н.э. военные действия возобновились, и в решающей битве под Амфиполем в 422 г. до н.э. афиняне были разгромлены спартанцами наголову, при этом оба полководца (Брасид и Клеон) погибли. В 421 г. до н.э. был заключен Никиев мир между Афинами и Спартой на условиях возвращения к довоенным границам.

«Партия войны» в Афинах во главе с Алкивиадом стремилась к возобновлению войны. В 418 г. до н.э. Спарта смогла одержать вверх в битве с афинскими союзниками при Мантинее. В 416 г. до н.э. афиняне захватили о. Мелос. По инициативе Алкивиада в 415 г. была отправлена афинская экспедиция в Сицилию с целью подчинения о-ва. Осенью 413 г. до н.э. афинские войска в Сицилии были полностью разгромлены.

Весной 413 г. спартанцы укрепили Декелею в Аттике и начали постоянно тревожить Афины. Спартанский наварх Лисандр на деньги персидского царя построил сильный флот; в результате многие города перешли на сторону Спарты. Афинскому флоту во главе с Алкивиадом удалось в 411–408 гг. до н.э. подчинить многих из отпавших союзников. Битва при Аргинуссских о-вах в 406 г. до н.э. закончилась победой афинского флота, однако стратеги-победители были осуждены, что привело к тяжелым для Афин последствиям. В 405 г. до н.э. афинский флот был разгромлен спартанским во главе с Лисандром , Афины подверглись осаде и в 404 г. до н.э. вынуждены были капитулировать. Согласно мирному договору Афины почти полностью лишились флота, был распущен Афинский морской союз, срыты «длинные стены», в городе установлено олигархическое правление. Спарта стала гегемоном греческого мира.

Исторические источники :

Фукидид. История;

Ксенофонт. Греческая история;

Диодор. Историческая библиотека.