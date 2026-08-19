Пелопоннéсская вой­нá

Пелопоннéсская вой­нá ( греч. Πελο­ποννησιακὸς πόλεμος, 431–404 до н. э.) — вой­на между Пелопоннесским союзом и Афинской архэ, крупнейший междоусобный вооруженный конфликт в истории Греции Древней . Причинами вой­ны стали усиление империализма Афин , их стремление достичь гегемонии в греческом мире и возрастающее недовольство афинской внешней политикой со стороны Спарты и других полисов Пелопоннесского союза. Непосредственным поводом к вой­не послужил ряд локальных инцидентов: принятие в Афинскую архэ Керкиры и осада Потидеи, вызвавшие протест Коринфа , а также торговые санкции, наложенные Афинами на Мегары .

В течение 1‑го периода П. в. (так называемая Архидамова вой­на, 431–421 до н. э.) армия Пелопоннесского союза почти ежегодно вторгалась в Аттику, опустошая сельскохозяйственные угодья и безуспешно пытаясь вызвать афинян на генеральное сражение. Все жители Аттики по инициативе Перикла , стоявшего в это время во главе полиса, были эвакуированы в Афины, под защиту городских стен; в результате скученности населения и антисанитарных условий в городе разразилась эпидемическая болезнь, от которой умерли до четверти афинян, в том числе сам Перикл (429 до н. э.). Афинский флот в эти годы совершал рейды вокруг Пелопоннеса, высаживал десанты в уязвимых местах и наносил неожиданные удары. Афиняне добились ряда серьезных успехов (создание военной базы на спартанской территории, в Пилосе, и взятие в плен отряда спартиатов в 425 до н. э., захват о. Кифера в 424 до н. э.). В то же время Афинам не удалось установить свое влияние на Сицилии (экспедиция 427–424 до н. э.), к тому же ситуация для них осложнялась необходимостью периодически подавлять мятежи полисов — членов Афинской архэ (отпадение Митилены в 428 до н. э.). В 422 до н. э. спартанский полководец Брасид , совершив успешный поход против союзников Афин на северном побережье Эгейского моря, нанес поражение афинскому вой­ску в битве при Амфиполе, но сам погиб в ней. Гибель в том же сражении Клеона , главного сторонника продолжения военных действий со стороны Афин, повела к тому, что в 421 до н. э. по инициативе Никия между Афинами и Спартой был заключен Никиев мир на условиях возвращения к положению, существовавшему до вой­ны. Мир оказался непрочным и неоднократно нарушался, в основном Афинами (заключение союза с Аргосом и сражение против Спарты при Мантинее в 418 до н. э., захват нейтрального о. Мелос в 416 до н. э.). В 415 до н. э. по инициативе Алкивиада Афины направили огромный флот на Сицилию с целью завоевания Сиракуз. Однако Никий, оказавшийся во главе этой экспедиции, вел осаду города вяло и нерешительно, что повело в 413 до н. э. к катастрофическому поражению и потере всего афинского флота и вой­ска на Сицилии (более 200 военных кораблей, около 10 тыс. человек). Провал сицилийской экспедиции Афин подорвал их силы и знаменовал перелом в ходе вой­ны: стратегическая инициатива перешла к Спарте.

В последний период вой­ны (так называемая Декелейская, или Ионийская вой­на, 413–404 до н. э.) Пелопоннесский союз, перейдя к решительным действиям, по инициативе перешедшего на его сторону Алкивиада захватил и удерживал постоянный плацдарм в Аттике — крепость Декелею. Кроме того, Спарта при финансовой поддержке Персии построила сильный флот. Положение усугублялось отпадением от Афин большинства членов Афинской архэ и временной победой сторонников олигархии в самих Афинах (411 до н. э.). Однако в течение 411–406 до н. э. афинский флот под командованием возвратившегося на родину Алкивиада и ряда других полководцев (Ферамена, Фрасибула) нанес спартанскому флоту ряд крупных поражений; многие из отпавших союзных полисов были возвращены. Тем не менее успешные военные действия спартанского наварха Лисандра (в частности, разгром афинского флота и вой­ска при Эгоспотамах в 405 до н. э. и последовавшая за ним осада Афин) привели в конечном счете к полной победе Спарты в вой­не. В 404 до н. э. Афины были вынуждены капитулировать. По условиям мира Афинская архэ распускалась, Афины лишались флота и значительной части городских укреплений (так называемых Длинных стен, соединявших Афины с Пиреем ); была ликвидирована афинская демократия и установлена олигархия «Тридцати тиранов». Причинами поражения Афин в П. в. были внутренняя непрочность Афинской архэ, порожденная жестокой эксплуатацией союзников, ряд серьезных стратегических и тактических ошибок, допущенных афинскими политиками и полководцами в ходе военных действий, авантюризм и нервозность, проявленные афинским демосом на последнем этапе вой­ны; сыграла свою роль и персидская помощь Спарте. П. в. сыграла огромную негативную роль в истории Древней Греции, положив начало общему кризису классического греческого полиса .

Лит. : Kagan D. The Archidamian War. Ithaca, 1974; Idem. The Outbreak of the Peloponnesian War. Ithaca, 1981; Idem. The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition. Ithaca, 1981; Idem. The Fall of the Athenian Empire. Ithaca, 1987. И. Е. Суриков.