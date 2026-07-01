ПЁЛЬМАН РОБЕРТ ФОН
ПЁЛЬМАН РОБЕРТ ФОН - немецкий историк античности, член-корреспондент (с 1887 года), действительный член (с 1901 года) и секретарь отделения философии и истории (с 1907 года) Баварской Академии Наук.
Изучал историю, классическую филологию и политическую экономию в университетах Мюнхена, Гёттингена, Лейпцига (1870-1874 годы). С 1879 года преподавал в Эрлангенском университете, с 1884 года экстраординарный, с 1886 года ординарный профессор кафедры древней истории. В 1901 году возглавил учреждённую незадолго до этого кафедру древней истории Мюнхенского университета (после отказа Э. Мейера занять её). Первоначально Пёльман изучал эпоху Возрождения, но при переходе в Эрлангенский университет начал заниматься древностью. Основной исследовательский интерес Пёльмана - социальная и экономическая история Греции и Рима, в которой он видел определённые параллели с современностью. Пёльман соотносил социальные идеи и социальную борьбу в древности с классовой борьбой Нового времени; полагал, что социальная борьба стала причиной гибели античного мира. Пёльман находил социалистические теории уже в Греции V-IV веках до нашей эры, считая «идеальным социалистом» древности Платона. Занимался также исследованием творчества античных авторов (Платона, Сократа, Исократа, Тацита, Страбона и др.).
Сочинения:
Die Übervölkerung der antiken Großst ̈adte im Zusammenhange mit der Gesammtentwicklung städtischer Civilisation. Lpz., 1884;
Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus. Münch., 1893–1901. Bd 1–2;
Sokrates und sein Volk: Ein Beitrag zur Geschichte der Lehrfreiheit. Münch.; Lpz., 1899;
Die Weltanschauung des Tacitus. Münch., 1910;
История античного коммунизма и социализма. СПб., 1910;
Очерк греческой истории и источниковедения. СПб., 1910. СПб., 1999;
Griechische Geschichte und Quellenkunde. 5. Aufl. Münch., 1914.