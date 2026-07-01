ПЁЛЬМАН РОБЕРТ ФОН

ПЁЛЬМАН РОБЕРТ ФОН - немецкий ис­то­рик ан­тич­но­сти , член-корреспондент (с 1887 года), действительный член (с 1901 года) и сек­ре­тарь от­де­ле­ния фи­ло­со­фии и ис­то­рии (с 1907 года) Ба­вар­ской Академии Наук.

Изу­чал ис­то­рию, клас­сическую фи­ло­ло­гию и по­ли­тическую эко­но­мию в университетах Мюн­хе­на, Гёт­тин­ге­на, Лейп­ци­га (1870-1874 годы). С 1879 года пре­по­да­вал в Эр­лан­ген­ском университете, с 1884 года эк­ст­ра­ор­ди­нар­ный, с 1886 года ор­ди­нар­ный профессор ка­фед­ры древ­ней ис­то­рии. В 1901 году воз­гла­вил уч­ре­ж­дён­ную не­за­дол­го до это­го ка­фед­ру древ­ней ис­то­рии Мюн­хен­ско­го университета (по­сле от­ка­за Э. Мей­е­ра за­нять её). Пер­во­на­чаль­но Пёльман изу­чал эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния, но при пе­ре­хо­де в Эр­лан­ген­ский университет на­чал за­ни­мать­ся древ­но­стью. Основной ис­сле­до­ва­тель­ский ин­те­рес Пёльмана - со­ци­аль­ная и эко­но­мическая ис­то­рия Гре­ции и Ри­ма , в ко­то­рой он ви­дел оп­ре­де­лён­ные па­рал­ле­ли с со­вре­мен­но­стью. Пёльман со­от­но­сил со­ци­аль­ные идеи и со­ци­аль­ную борь­бу в древ­но­сти с клас­со­вой борь­бой Но­во­го вре­ме­ни ; по­ла­гал, что со­ци­аль­ная борь­ба ста­ла при­чи­ной ги­бе­ли ан­тич­но­го ми­ра. Пёльман на­хо­дил со­циа­ли­стические тео­рии уже в Гре­ции V-IV веках до нашей эры, счи­тая «иде­аль­ным со­циа­ли­стом» древ­но­сти Пла­то­на. За­ни­мал­ся так­же ис­сле­до­ва­ни­ем твор­че­ст­ва ан­тич­ных ав­то­ров (Пла­то­на, Со­кра­та, Исо­кра­та, Та­ци­та , Стра­бо­на и др.).

Сочинения:

Die Übervölkerung der antiken Groß­st ̈adte im Zusammenhange mit der Gesamm­tent­wicklung städtischer Civilisation. Lpz., 1884;

Geschichte des antiken Kommunismus und So­zialismus. Münch., 1893–1901. Bd 1–2;

Sokra­tes und sein Volk: Ein Beitrag zur Geschichte der Lehrfreiheit. Münch.; Lpz., 1899;

Die Welt­anschauung des Tacitus. Münch., 1910;

Ис­то­рия ан­тич­но­го ком­му­низ­ма и со­циа­лиз­ма. СПб., 1910;

Очерк гре­че­ской ис­то­рии и ис­точ­ни­ко­ве­де­ния. СПб., 1910. СПб., 1999;

Grie­chische Geschichte und Quellenkunde. 5. Aufl. Münch., 1914.

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