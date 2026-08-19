ПЕЛЛИО ПОЛЬ

ПЕЛЛИО ПОЛЬ - французский вос­то­ко­вед, член Ака­де­мии надпи­сей и изящ­ной сло­вес­ности (1921 год), иностранный член Академии Наук СССР (1922 год).

В 1897 году окон­чил Шко­лу по­ли­тических на­ук и Шко­лу восточных язы­ков, где учил­ся у ин­до­ло­га С. Ле­ви и ки­таи­ста Э. Ша­ван­на. В 1899 году на­прав­лен как сти­пен­ди­ат во французкую ар­хео­ло­гическую мис­сию в Ин­до­ки­тае (с 1900 года Французкая шко­ла Даль­не­го Вос­то­ка). В 1900 году, на­хо­дясь в Пе­ки­не с це­лью при­об­ре­те­ния книг для биб­лио­те­ки, стал сви­де­те­лем вос­ста­ния Ихэ­ту­ань. 13–14.06.1900 года уча­ст­во­вал в за­щи­те по­соль­ско­го квар­та­ла в Пе­ки­не, оса­ж­дён­но­го вой­ска­ми пов­стан­цев. В 1906-1609 годах воз­глав­лял французкую экс­пе­ди­цию в Восточный Тур­ке­стан, по­се­тил го­ро­да Таш­кент, Ан­ди­жан, Каш­гар, Ку­ча, Урум­чи, Дунь­ху­ан и другие. Важ­ней­шим ре­зуль­та­том экс­пе­ди­ции ста­ло изу­че­ние уни­каль­но­го со­б­ра­ния до­ку­мен­тов V-X веков, не­за­дол­го до это­го об­на­ру­жен­ных в пе­щер­ном монастыре Дуньху­ан. С 1911 года профессор Кол­леж де Франс, заведующий спе­ци­аль­но соз­дан­ной ка­фед­рой язы­ков, ис­то­рии и ар­хео­ло­гии Центральной Азии. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны французкий во­енный ат­та­ше в Пе­ки­не. В 1918 году в со­ста­ве со­юз­нической во­енной мис­сии в Си­би­ри, со­сто­ял при генерале М. Жа­не­не. С 1920 года главный ре­дак­тор си­но­ло­гического журнала «T’oung Pao» (буквально - «Пуб­лич­ное со­об­ще­ние»), с 1922 года член ред­кол­ле­гии «Journal Asia­ti­que». В пе­ри­од ок­ку­па­ции Фран­ции германскими вой­ска­ми ак­тив­но уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . Пеллио внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние ис­то­рии Ки­тая, китайского языка и литературы, дао­сиз­ма, буд­диз­ма. Ши­ро­кое при­зна­ние по­лу­чи­ли так­же его тру­ды по про­бле­мам язы­ка и куль­ту­ры мон­го­лов, ис­то­рии на­ро­дов Центральной Азии. Уче­ни­ки Пеллио (Л. Ам­бис, Ф.В. Кливс, Д. Си­нор и другие) иг­ра­ли вид­ную роль в ми­ро­вом вос­то­ко­ве­де­нии в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од.

Сочинения:

Les Grottes de Touen-houang. P., 1914–1925. Vol. 1–6;

Le sûtra des causes et des effets du bien et du mal. P., 1920–1926. Vol. 1–2 (avec R. Gauthiot);

Notes on Marco Polo. P., 1959–1973. Vol. 1–3;

Recherches sur les chrétiens d’Asie Centrale et d’Extreme-Orient. P., 1973.

Автор статьи: Дмит­ри­ев С. В.

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