ПЕЛЛИКО СИЛЬВИО

ПЕЛЛИКО СИЛЬВИО - итальянский пи­са­тель.

В юно­сти учил­ся ком­мерческому де­лу во Фран­ции; с 1809 года жил в Ми­ла­не, пре­по­да­вал французкий язык в во­енном училище (до 1814 года). Сла­ву Пеллико при­нес­ла тра­ге­дия «Фран­че­ска да Ри­ми­ни» («Fran­ces­ca da Rimini»; создана в 1814 году, постановка в 1815 году, опубликована в 1818 году; ев­ропейскую из­вест­ность сни­скал английский перевод, вы­пол­нен­ный в 1816 году Дж. Бай­ро­ном; русский перевод 1861 года), в ко­то­рой, как и в тра­ге­ди­ях «Лао­да­мия» («La­odamia», создана в 1813 году, опубликована в 1901 году), «Ев­фи­мий Мес­син­ский» («Eufemio da Messina», опубликована в 1820 году), влия­ние клас­си­ци­стической дра­ма­тур­гии , пре­ж­де все­го В. Аль­фье­ри (кон­фликт чув­ст­ва и дол­га), со­че­та­ет­ся с сен­ти­мен­таль­но­стью и ме­ло­дра­ма­тиз­мом ; ро­ман­тические чер­ты пье­сам Пеллико при­да­ёт по­вы­шен­ное вни­ма­ние к пси­хо­ло­гии ге­ро­ев, а так­же пат­рио­тический па­фос не­кото­рых мо­но­ло­гов, от­ра­зив­ших гражданские идеа­лы итальянского националистическо-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. В 1818-1819 годах Пеллико ре­дак­ти­ро­вал журнал «Il Con­ciliatore», объ­е­ди­нив­ший во­круг се­бя ми­лан­ских ро­ман­ти­ков. С февраля 1820 года член сек­рет­ной ор­га­ни­за­ции кар­бо­на­ри­ев-«фе­де­ра­тов»; в октябре 1820 года аре­сто­ван, на­ря­ду с другими за­го­вор­щи­ка­ми, австрийской по­ли­ци­ей; 21.02.1821 года при­го­во­рён су­дом к смерт­ной каз­ни; в феврале 1822 года император Франц II смяг­чил при­го­вор до 15 лет тю­рем­но­го за­клю­че­ния в кре­по­сти Шпиль­берг (Мо­ра­вия); по­ми­ло­ван в августе 1830 года. Ис­то­рия за­то­че­ния вос­соз­да­на Пеллико в са­мом зна­ме­ни­том его со­чи­не­нии - книге вос­по­ми­на­ний «Мои тем­ни­цы» («Le mie prigioni», 1832 год, русский перевод 1836 года), пред­став­ляю­щей со­бой про­ник­ну­тое глу­бо­кой ре­ли­ги­оз­но­стью, до­ве­ри­тель­ное по ин­то­на­ции и бе­зы­скус­ное по сти­лю по­ве­ст­во­ва­ние о стой­ко­сти че­ло­ве­че­ско­го ду­ха. По вы­хо­де из за­клю­че­ния Пеллико слу­жил сек­ре­та­рём и биб­лио­те­ка­рем в до­ме ту­рин­ско­го ари­сто­кра­та мар­ки­за К. Тан­кре­ди. Сре­ди других со­чи­не­ний: бро­шю­ра фи­лософско-ди­дак­тического со­дер­жа­ния «Об обя­зан­но­стях лю­дей. Речь, об­ра­щён­ная к мо­ло­до­му че­ло­ве­ку» («Dеi doveri degli uomini: discorso ad un giovane», русский перевод под названием «Об обя­зан­но­стях че­ло­ве­ка» - 1836 года), за­слу­жив­шая вы­со­кую оцен­ку А.С. Пуш­ки­на ; сборники сти­хов «Кан­ти­ки» («Cantiche», 1831 год) и «Не­опуб­ли­ко­ван­ные сти­хи» («Poesie inedite», 1837 год); ис­то­рические тра­ге­дии «Гис­мон­да из Мен­д­ри­зио» («Gismonda da Mendrisio»), «Иро­диа­да» («Erodiade», обе 1832 года); «То­мас Мор» («Tommaso Mo­ro», 1833 год) и другие; пуб­ли­ци­сти­ка .

Сочинения:

Opere complete. 2 ed. Mil., 1886;

Opere scelte. 3 ed. Torino, 1968.

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