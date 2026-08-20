ПЕЛЛИКО СИЛЬВИО
ПЕЛЛИКО СИЛЬВИО - итальянский писатель.
В юности учился коммерческому делу во Франции; с 1809 года жил в Милане, преподавал французкий язык в военном училище (до 1814 года). Славу Пеллико принесла трагедия «Франческа да Римини» («Francesca da Rimini»; создана в 1814 году, постановка в 1815 году, опубликована в 1818 году; европейскую известность снискал английский перевод, выполненный в 1816 году Дж. Байроном; русский перевод 1861 года), в которой, как и в трагедиях «Лаодамия» («Laodamia», создана в 1813 году, опубликована в 1901 году), «Евфимий Мессинский» («Eufemio da Messina», опубликована в 1820 году), влияние классицистической драматургии, прежде всего В. Альфьери (конфликт чувства и долга), сочетается с сентиментальностью и мелодраматизмом; романтические черты пьесам Пеллико придаёт повышенное внимание к психологии героев, а также патриотический пафос некоторых монологов, отразивших гражданские идеалы итальянского националистическо-освободительного движения. В 1818-1819 годах Пеллико редактировал журнал «Il Conciliatore», объединивший вокруг себя миланских романтиков. С февраля 1820 года член секретной организации карбонариев-«федератов»; в октябре 1820 года арестован, наряду с другими заговорщиками, австрийской полицией; 21.02.1821 года приговорён судом к смертной казни; в феврале 1822 года император Франц II смягчил приговор до 15 лет тюремного заключения в крепости Шпильберг (Моравия); помилован в августе 1830 года. История заточения воссоздана Пеллико в самом знаменитом его сочинении - книге воспоминаний «Мои темницы» («Le mie prigioni», 1832 год, русский перевод 1836 года), представляющей собой проникнутое глубокой религиозностью, доверительное по интонации и безыскусное по стилю повествование о стойкости человеческого духа. По выходе из заключения Пеллико служил секретарём и библиотекарем в доме туринского аристократа маркиза К. Танкреди. Среди других сочинений: брошюра философско-дидактического содержания «Об обязанностях людей. Речь, обращённая к молодому человеку» («Dеi doveri degli uomini: discorso ad un giovane», русский перевод под названием «Об обязанностях человека» - 1836 года), заслужившая высокую оценку А.С. Пушкина; сборники стихов «Кантики» («Cantiche», 1831 год) и «Неопубликованные стихи» («Poesie inedite», 1837 год); исторические трагедии «Гисмонда из Мендризио» («Gismonda da Mendrisio»), «Иродиада» («Erodiade», обе 1832 года); «Томас Мор» («Tommaso Moro», 1833 год) и другие; публицистика.
Сочинения:
Opere complete. 2 ed. Mil., 1886;
Opere scelte. 3 ed. Torino, 1968.