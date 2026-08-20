ПЕЛЛА
ПЕЛЛА - древнегреческий город, расположен на приморской низменности (около 30 км от побережья Термейского залива Эгейского моря), к югу от горного массива Пайкан, в 40 км к северо-западу от города Салоники.
Столица Македонии Древней с 400 года вплоть до римского завоевания в 168 году до нашей эры. При раскопках в 1957 году греческими археологами обнаружены среди остатков жилого дома два мозаичных пола, датируемых 2-й половиной IV века до нашей эры (с изображением обнажённого Диониса верхом на пантере, также «Охота на льва»). В 1961 году в остатках дворцовой постройки обнаружен ещё ряд мозаик примерно того же времени с изображением Амазономахии и других мифологических сюжетов. На одной из них (с изображением охоты на лань) сохранилась надпись: «Гносис сделал». Галечные мозаики Пелла отличают линеарная графичность композиции, отчётливость силуэтов, драматизм либо лиричность настроения; нежные тона цветной гальки сочетаются в них с рельефной моделировкой фигур посредством светотени. Некоторые мозаики Пелла обрамлены широким бордюром с обильным растительным орнаментом. На территории Пелла - Археологический музей.