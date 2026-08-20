ПЕЛЛА

ПЕЛЛА - древнегреческий город, рас­по­ло­жен на при­мор­ской низ­мен­но­сти (около 30 км от по­бе­ре­жья Тер­мей­ско­го залива Эгей­ско­го моря), к югу от гор­но­го мас­си­ва Пай­кан, в 40 км к се­ве­ро-за­па­ду от города Са­ло­ни­ки.

Сто­ли­ца Ма­ке­до­нии Древ­ней с 400 года вплоть до римского за­вое­ва­ния в 168 году до нашей эры. При рас­коп­ках в 1957 году греческими ар­хео­ло­га­ми об­на­ру­же­ны сре­ди ос­тат­ков жи­ло­го до­ма два мо­за­ич­ных по­ла, да­ти­руе­мых 2-й половиной IV века до нашей эры (с изо­бра­же­ни­ем об­на­жён­но­го Дио­ни­са вер­хом на пан­те­ре, так­же «Охо­та на льва»). В 1961 году в ос­тат­ках двор­цо­вой по­строй­ки об­на­ру­жен ещё ряд мо­за­ик при­мер­но то­го же вре­ме­ни с изо­бра­же­ни­ем Ама­зоно­ма­хии и других ми­фо­ло­гических сю­же­тов. На од­ной из них (с изо­бра­же­ни­ем охо­ты на лань) со­хра­ни­лась над­пись: «Гно­сис сде­лал». Га­леч­ные мо­заи­ки Пелла от­ли­ча­ют ли­не­ар­ная гра­фич­ность ком­по­зи­ции, от­чёт­ли­вость си­лу­этов, дра­ма­тизм ли­бо ли­рич­ность на­строе­ния; неж­ные то­на цвет­ной галь­ки со­че­та­ют­ся в них с рель­еф­ной мо­де­ли­ров­кой фи­гур по­сред­ст­вом све­то­те­ни. Не­ко­то­рые мо­заи­ки Пелла об­рам­ле­ны ши­ро­ким бор­дю­ром с обиль­ным рас­тительным ор­на­мен­том. На тер­ри­то­рии Пелла - Ар­хео­ло­гический му­зей.

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