ПЕЛИКА

ПЕЛИКА - ан­тич­ный рас­пис­ной со­суд из обож­жён­ной гли­ны, с ши­ро­ким гор­лом, ок­руг­лым или гру­ше­вид­ным ту­ло­вом, дву­мя вер­ти­каль­ны­ми руч­ка­ми, ши­ро­ким под­до­ном.

Из­вес­тен в VI-II веках до нашей эры. Про­изо­шёл от сто­ло­вой ам­фо­ры. Не­ред­ко со­став­лял часть по­гре­баль­но­го ин­вен­та­ря. Фор­ма ту­ло­ва Пелики эво­лю­цио­ни­ро­ва­ла от раз­ду­той (конец VI-V веков) к бо­лее строй­ной (IV век), гор­ло по­сте­пен­но утонь­ша­лось и вы­тя­ги­ва­лось, ото­гну­тый в ви­де рас­тру­ба вен­чик уве­ли­чи­вал­ся до диа­мет­ра ту­ло­ва (ино­гда не­мно­го пре­вос­хо­дил его). Пелики рас­пи­сы­ва­лись в крас­но­фигур­ном сти­ле (чер­но­фи­гур­ные пред­став­ля­ли ис­клю­че­ние). Мно­гие из них при­зна­ны ше­дев­ра­ми ва­зо­пи­си («Пе­ли­ка с лас­точ­кой» ра­бо­ты Ев­фро­ния; Пелика с изо­бра­же­ни­ем Ге­рак­ла и по­вер­жен­но­го им Бу­си­ри­са ра­бо­ты «Мас­те­ра Па­на», и другие). Главным цен­тром про­изводства Пелики бы­ли Афи­ны, по­став­ляв­шие эти из­де­лия и на рын­ки Бос­пор­ско­го го­су­дар­ст­ва, где в IV веке Пелика. яв­ля­лись са­мым рас­про­стра­нён­ным ти­пом ва­зы. Боль­шой спрос оп­ре­де­лил по­яв­ле­ние мно­гочисленной груп­пы Пелик кер­чен­ско­го сти­ля, рас­пи­сан­ных ми­фо­ло­гическими. сю­же­та­ми и об­раз­ами, близ­ки­ми жи­те­лям Северного При­чер­но­мо­рья; изо­бра­жа­лись ари­мас­пы (ми­фи­че­ские од­но­гла­зые лю­ди), гри­фо­ны, ама­зон­ки и гре­ки, сце­ны битв и тер­за­ний и тому подобные. В III-II веках в бос­пор­ских мо­гиль­ни­ках встре­ча­ют­ся Пелики ме­ст­но­го про­изводства, ино­гда рас­пи­сан­ные чёр­ной не­стой­кой крас­кой.

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