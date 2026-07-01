ПЕЛЕВИН ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ

ПЕЛЕВИН ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ - русский писатель.

Окон­чил Московский энер­ге­тический институт (1985 год). В 1989-1990 годах учил­ся в Литературном институте имени А.М. Горь­ко­го (не окон­чил). Де­бю­ти­ро­вал как про­за­ик во 2-й половине 1980-х годов Пер­вая кни­га - сборник рас­ска­зов «Си­ний фо­нарь» (1991 год), а так­же ро­ма­ны «Омон Ра» (1992 год) и «Жизнь на­се­ко­мых» (1993 год) при­нес­ли Пелевину из­вест­ность. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность сни­скал ро­ман «Ча­па­ев и Пус­то­та» (1996 год), где объ­ек­том ху­дожественной реф­лек­сии ста­ли аб­сурд­ные сто­ро­ны со­вет­ско­го и пост­со­вет­ско­го соз­на­ния. Про­за Пелевина, соз­даю­щая ми­фо­ло­ги­зи­ро­ван­ную и мно­го­слой­ную кар­ти­ну дей­ст­ви­тель­но­сти, по­строе­на на пе­ре­пле­те­нии фан­та­сти­че­ско­го и ре­аль­но­го, ис­то­ри­че­ско­го и вы­мыш­лен­но­го; в ду­хе по­стмо­дер­низ­ма она изо­би­лу­ет скры­ты­ми ци­та­та­ми, ал­лю­зия­ми, иг­рой смы­сло­вы­ми кли­ше; буд­дий­ская сим­во­ли­ка со­сед­ст­ву­ет в ней с ок­куль­тиз­мом, ев­ропейская фи­ло­со­фия с мис­ти­кой, ди­дак­тика с па­ро­ди­ей, ак­тив­ное при­сут­ст­вие реа­лий современной куль­ту­ры с об­ра­ще­ни­ем к ар­ха­ичному соз­на­нию: ро­ма­ны «Genera­tion "П"» (1999 год), «Чис­ла» (2003 год), «Свя­щен­ная кни­га обо­рот­ня» (2004 год), «Шлем ужа­са: креа­тифф о Те­сее и Ми­но­тав­ре» (2005 год), «Empire V» (2006 год), «t» (2009 год), «S. N.U. F.F.» (2011 год) и другие. Для про­из­ве­де­ний Пелевина ха­рак­тер­ны сме­ше­ние эле­мен­тов раз­ных жан­ров - аван­тюр­но­го ро­ма­на и прит­чи, вол­шеб­ной сказ­ки и анек­до­та, пам­фле­та и уто­пии; кли­по­вая струк­ту­ра по­ве­ст­во­ва­ния, ис­поль­зо­ва­ние об­сцен­ной лек­си­ки и «но­во­рус­ско­го» во­ров­ско­го жар­го­на.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 3 т. М., 1999;

Relics. Ран­нее и не­из­дан­ное. М., 2010;

Все по­вес­ти и эс­се. М., 2010;

ДПП (НН) [Диа­лек­ти­ка Пе­ре­ход­но­го Пе­рио­да из Ни­от­ку­да в Ни­ку­да]: [Сб.]. М., 2010;

П5: Про­щаль­ные пес­ни по­ли­ти­че­ских пиг­ме­ев Пин­до­ста­на: [Сб. рас­ска­зов]. М., 2011;

Жел­тая стре­ла: Сб. М., 2012;

Ана­нас­ная во­да для пре­крас­ной да­мы: [Сб.]. М., 2013.

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