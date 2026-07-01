ПЕЛЕВИН ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ
ПЕЛЕВИН ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ - русский писатель.
Окончил Московский энергетический институт (1985 год). В 1989-1990 годах учился в Литературном институте имени А.М. Горького (не окончил). Дебютировал как прозаик во 2-й половине 1980-х годов Первая книга - сборник рассказов «Синий фонарь» (1991 год), а также романы «Омон Ра» (1992 год) и «Жизнь насекомых» (1993 год) принесли Пелевину известность. Широкую популярность снискал роман «Чапаев и Пустота» (1996 год), где объектом художественной рефлексии стали абсурдные стороны советского и постсоветского сознания. Проза Пелевина, создающая мифологизированную и многослойную картину действительности, построена на переплетении фантастического и реального, исторического и вымышленного; в духе постмодернизма она изобилует скрытыми цитатами, аллюзиями, игрой смысловыми клише; буддийская символика соседствует в ней с оккультизмом, европейская философия с мистикой, дидактика с пародией, активное присутствие реалий современной культуры с обращением к архаичному сознанию: романы «Generation "П"» (1999 год), «Числа» (2003 год), «Священная книга оборотня» (2004 год), «Шлем ужаса: креатифф о Тесее и Минотавре» (2005 год), «Empire V» (2006 год), «t» (2009 год), «S. N.U. F.F.» (2011 год) и другие. Для произведений Пелевина характерны смешение элементов разных жанров - авантюрного романа и притчи, волшебной сказки и анекдота, памфлета и утопии; клиповая структура повествования, использование обсценной лексики и «новорусского» воровского жаргона.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 3 т. М., 1999;
Relics. Раннее и неизданное. М., 2010;
Все повести и эссе. М., 2010;
ДПП (НН) [Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда]: [Сб.]. М., 2010;
П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана: [Сб. рассказов]. М., 2011;
Желтая стрела: Сб. М., 2012;
Ананасная вода для прекрасной дамы: [Сб.]. М., 2013.