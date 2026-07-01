ПЕЛЬЦЛЬ ФРАНТИШЕК МАРТИН

ПЕЛЬЦЛЬ ФРАНТИ́ШЕК МА́РТИН - чешский ис­то­рик, дея­тель на­чаль­но­го эта­па Чешского воз­ро­ж­де­ния, один из чешских «бу­ди­те­лей» .

Из се­мьи дра­пи­ров­щи­ка. В 1754 году окон­чил фи­лософский факультет Праж­ско­го университета. В 1770-х годах вхо­дил в груп­пу учё­ных, объ­е­ди­нив­ших­ся во­круг ор­га­ни­за­то­ра чешской нау­ки И. Бор­на (1742-1791 годы), при­ни­мал уча­стие в из­да­нии «Праж­ских учё­ных из­вес­тий» («Praž­ské učené zprá­vy»). В 1774 году один из ос­но­ва­те­лей Ча­ст­но­го учё­но­го общества (про­об­раз Чешской АН). В 1775 году из­дал труд чешского ис­то­ри­ка Б. Бал­би­на (1621-1688 годы) в за­щи­ту славянского языка («Dis­sertatio apologetica pro lin­qua Slavonica praecipue Bohemica»), за что под­верг­ся крат­ко­му тю­рем­но­му за­клю­че­нию. До начала 1790-х годов главные на­учные ра­бо­ты пи­сал и пуб­ли­ко­вал на немецком язы­ке. В 1774 году из­дал свой пер­вый труд «Крат­кая ис­то­рия че­хов с древ­ней­ших до ны­неш­них вре­мён» («Kurzegefasste Geschichte der Böh­men von den ältesten bis auf die itzigen Zeiten»), при­нёс­ший ему при­зна­ние и из­вест­ность. В 1780-х годах вы­шли в свет тру­ды Пельцля, по­свя­щён­ные прав­ле­нию Кар­ла IV Люк­сем­бур­га и Вац­ла­ва IV («Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen», Bd 1–2, 1780-1781 годы; «Lebens­geschichte des römischen und böhmischen Königs Wenzeslaus», Bd 1–2, 1788-1790 годы), а так­же «Ис­то­рия нем­цев и их язы­ка в Че­хии» («Geschichte der Deutschen und ihrer Sprache in Böhmen», 1791 год). Вме­сте с Й. Доб­ров­ским из­дал 2-том­ный сборник до­ку­мен­тов по ис­то­рии Че­хии («Scrip­tores rerum Bohe­mi­carum», 1783-1784 годы). В 1793 году стал пер­вым про­фес­со­ром ка­фед­ры чешского языка и литературы Праж­ско­го университета (уч­ре­ж­де­на в 1792 году). Как ис­то­рик про­дол­жал тра­ди­ции Г. Доб­не­ра, яв­лял­ся сто­рон­ни­ком про­све­ти­тель­ско­го кри­ти­циз­ма.

Вер­ши­на на­учной ра­бо­ты Пельцля - 3-том­ная «Но­вая чеш­ская хро­ни­ка» («Nov ́a kro­nika česká», 1791-1796 годы). Из­дан­ная на чешском языке, она ста­ла зна­чительным со­бы­ти­ем в об­щественной жиз­ни Че­хии и важ­ной ве­хой в дея­тель­но­сти «бу­ди­те­лей». В ней Пельцль впер­вые дал сис­те­ма­тическое из­ло­же­ние чешской национальной ис­то­рии с древ­ней­ших вре­мён до 1378 года. Во вре­мя ра­бо­ты в Праж­ском университете Пельцль не­од­но­крат­но вы­сту­пал в за­щи­ту чешского языка; в ча­ст­но­сти, в 1793 года вы­сту­пил с лек­ци­ей о его поль­зе и зна­че­нии, ко­то­рая бы­ла опуб­ли­ко­ва­на в том же го­ду («Akade­mische Antrittsrede über den Nutzen und Wichtigkeit der böhmischen Sprache»).

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