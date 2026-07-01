ПЕЛЬЦЛЬ ФРАНТИШЕК МАРТИН
ПЕЛЬЦЛЬ ФРАНТИ́ШЕК МА́РТИН - чешский историк, деятель начального этапа Чешского возрождения, один из чешских «будителей».
Из семьи драпировщика. В 1754 году окончил философский факультет Пражского университета. В 1770-х годах входил в группу учёных, объединившихся вокруг организатора чешской науки И. Борна (1742-1791 годы), принимал участие в издании «Пражских учёных известий» («Pražské učené zprávy»). В 1774 году один из основателей Частного учёного общества (прообраз Чешской АН). В 1775 году издал труд чешского историка Б. Балбина (1621-1688 годы) в защиту славянского языка («Dissertatio apologetica pro linqua Slavonica praecipue Bohemica»), за что подвергся краткому тюремному заключению. До начала 1790-х годов главные научные работы писал и публиковал на немецком языке. В 1774 году издал свой первый труд «Краткая история чехов с древнейших до нынешних времён» («Kurzegefasste Geschichte der Böhmen von den ältesten bis auf die itzigen Zeiten»), принёсший ему признание и известность. В 1780-х годах вышли в свет труды Пельцля, посвящённые правлению Карла IV Люксембурга и Вацлава IV («Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen», Bd 1–2, 1780-1781 годы; «Lebensgeschichte des römischen und böhmischen Königs Wenzeslaus», Bd 1–2, 1788-1790 годы), а также «История немцев и их языка в Чехии» («Geschichte der Deutschen und ihrer Sprache in Böhmen», 1791 год). Вместе с Й. Добровским издал 2-томный сборник документов по истории Чехии («Scriptores rerum Bohemicarum», 1783-1784 годы). В 1793 году стал первым профессором кафедры чешского языка и литературы Пражского университета (учреждена в 1792 году). Как историк продолжал традиции Г. Добнера, являлся сторонником просветительского критицизма.
Вершина научной работы Пельцля - 3-томная «Новая чешская хроника» («Nov ́a kronika česká», 1791-1796 годы). Изданная на чешском языке, она стала значительным событием в общественной жизни Чехии и важной вехой в деятельности «будителей». В ней Пельцль впервые дал систематическое изложение чешской национальной истории с древнейших времён до 1378 года. Во время работы в Пражском университете Пельцль неоднократно выступал в защиту чешского языка; в частности, в 1793 года выступил с лекцией о его пользе и значении, которая была опубликована в том же году («Akademische Antrittsrede über den Nutzen und Wichtigkeit der böhmischen Sprache»).