ПЕЛАЙО

Первый король Астурии, предводитель астурийской армии в битве при реке Ковадонге , которую называют первой победой Реконкисты.

Происхождение короля является предметом споров между историками. Согласно легенде, он являлся знатным готом, чья семья впала в немилость короля Ветицы (считается, что Пелайо мог иметь отношение к заговору против короля или даже возглавить его). Из-за этого он вынужден был бежать в Астурию, а затем отправится в паломничество в Святую землю, и смог вернуться только после воцарения короля Родериха . После возвращения участвовал в битве при Гуадалете в 711 году.

После разгрома войск вестготов отправился в Толедо, а позже бежал в Астурию, с которой, возможно, род Пелайо изначально был связан.

После захвата Испании, как и другие представители знати, он вынужден был передать маврам заложников. Сестра Пелайо была выдана замуж за мусульманского наместника в северной Испании Мунуса. Сам он был отправлен в Кордову, однако затем бежал и вернулся в Астурию, где был провозглашен королем.

Согласно средневековым текстам, мусульманский наместник, после получения известия об избрании его королем и мятеже знати, попросил о подкреплении с юга. После некоторого промедления к нему был отправлен отряд под командованием Алькама. Однако Пелайо, вместе с небольшим войском готов разбил Алькама в битве при Ковадонге в 718 году (или в 722), а позже – отряды Мунуса в столкновении у города Овьедо.

После этого христиане захватили г. Хихон, судя по всему, без особого сопротивления со стороны местных жителей. Весть об успехах христиан распространилась на соседние земли. Благодаря этому к армии Пелайо постоянно присоединялись новые воины.

Сложно сказать, какую территорию занимало королевство Астурия при этом короле. Известно, что его двор находился в Кангас-де-Онис, а само королевство простиралось между реками Эо и Ансин.

При Альфонсе X Мудром , его останки были перенесены в часовню в долине реки Ковадонги.

Исторические источники :

The chronicle of Alfonso III. Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain. Liverpool, 1999

Иллюстрация:

Современный памятник Пелайо