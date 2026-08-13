Пелагиáнство

Пелагиáнство — христианское богословское учение, возникшее в конце IV — начале V в. и получившее название по имени основателя — аскета Пелагия, жившего в Риме, затем в Сев. Африке и Палестине. Осуждено как ересь на Карфагенском соборе 418 и на Эфесском (III Вселенском) соборе 431. Представление о П. как о целостной доктрине, которую распространяли Пелагий и его ученики, было сформулировано Августином Аврелием . Основные расхождения между сторонниками и противниками П. лежали в сфере антропологии (состояние человеческой природы после грехопадения; соотношение свободной воли и божественной благодати в деле спасения). Согласно П., грех, совершенный Адамом в раю, не оказал влияния на последующие поколения людей. Отрицая представление о первородном грехе, Пелагий считал смертность человека естественным состоянием, изначально установленным Богом, а наличие у людей личных грехов — следствием подражания, а не передачи греховности в результате продолжения рода. Поскольку каждый человек приходит в мир с природой первозданного Адама, во оставление грехов совершается лишь крещение взрослых, младенцев же крестят для того, чтобы освятить их во Христе и открыть им путь в Царство Небесное. Спасение достигается главным образом благодаря свободной воле, а не действию благодати.

Лит. : Hedde R., Amann E. Pélagianisme // Dictionnaire de théologie catholique. T. 12. Pt. 1. Paris, 1933. Col. 675–715; Ferguson J. Pelagius: A Historical and Theological Study. Cambridge, 1956; Grace for Grace / Ed. A. Y. Hwang et al. Washington, 2014; Bonner A. The Myth of Pelagianism. Oxford, 2018; Смирнов Д. В. Пелагианство // Православная энциклопедия. Т. 55. М., 2019. С. 224–258. Е. А. Заболотный .