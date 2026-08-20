ПЕЛАГИАНСТВО
ПЕЛАГИАНСТВО - в христианстве богословское учение конца IV-V веков о соотношении человеческой воли и Божественной благодати в деле спасения, осуждённое как ересь III Вселенским собором (431 года).
Возникновение Пелогианства связано с именем монаха Пелагия (около 354 - около 427 годов), пользовавшегося большим авторитетом проповедника и духовного наставника многих знатных семейств Рима. Вероятно, в полемике с анонимным автором, известным под условным именем Амброзиастер (псевдо-Амвросий Медиоланский), Пелагий поднял вопрос о соотношении в человеке добра и зла, о соотношении человеческой и Божественной воли. В сочмнении «Об ожесточении сердца фараона» (до 410 года) он выступил против манихейства, утверждая принцип абсолютного блага, свойственного человеческой душе как Божиему творению. Зло и грех, согласно Пелагию, не имеют к душе никакого отношения, а являются чем-то внешним, к чему человек может склониться исключительно по собственной воле. Бог никого не предопределяет ко греху, но, напротив, воздаёт каждому по его заслугам. Таким образом, исключительно свободная воля человека определяет либо склонность к греху, либо стремление следовать заповедям Божиим.
Эти взгляды нашли одобрение в образованных кругах Рима. Однако, когда Пелагий и его последователи бежали от натиска готов в Северную Африку (411 год), его учение вызвало подозрение у африканских богословов, главным образом у блаженного Августина. Африканские богословы усмотрели в Пелагианстве отрицание милости и благодати Божией, без которой человек якобы может спастись исключительно по своей доброй воле. Судя по актам Карфагенского собора 411 года, ученик Пелагия - Целестий действительно отрицал благодать, что было признано ересью. На Востоке отношение к этому учению было неоднозначным: собор 415 года в Диосполе (Палестина) не осудил Пелагия, потребовав лишь пояснений по поводу учения о благодати. Пелагий определял благодать как крайне желательную помощь Бога для укрепления свободной воли человека, способствующую спасению. Однако это не удовлетворило блаженного Августина: для него был неприемлем основной принцип Пелагианства о том, что благодать не является необходимой, даже чисто теоретически. В процессе полемики взгляды Августина развивались в сторону всё большего значения благодати в деле спасения, что дало повод одному из последних апологетов Пелагианства Юлиану Экланскому обвинить его в допущении насилия благодати над волей. Секретарь Пелагия в Палестине Аниан Келедский перевёл сочинения восточных авторов (в частности, свтятого Иоанна Златоуста), которые были скорее в пользу пелагиан.
В 417 году папа Римский Иннокентий I (401-417 годы) под давлением африканских епископов осудил Пелагианство как ересь, в 418 году то же сделал собор в Карфагене. Выходец с Востока папа Зосим (417-418 годы) хотел пересмотреть дело пелагиан, но отказался от этого под давлением африканских епископов. В 419 году Пелагианство осуждено эдиктом императора Гонория (395-423 годы), в 425 году - указом императора Валентиниана III (425-455 годы), что положило начало государственным преследованиям пелагиан. Многие из них бежали в Восточную Римскую империю, где отношение к ним было нейтральным, а порой благожелательным. В частности, они были приняты архиепископом Константинопольским Несторием (428-431 годы). Однако III Вселенский собор (431 года), не без влияния папы Целестина I (422-432 годы), осудил пелагианство.
После 431 года исторически Пелагианство исчезло, однако сам термин в истории христианства на Западе постоянно использовался в полемических целях, как только возникал спор о соотношении свободы воли и благодати: учение о двойном предопределении монаха Готшалька (IX век), противостояние М. Лютера христианскому гуманизму Эразма Роттердамского (XVI век), янсенизм (XVII-XVIII века). В широком смысле слово «Пелагианство» стало обозначать направление в христианской антропологии, утверждающее приоритет добра и свободной воли в человеке.