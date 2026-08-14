ПЕККАЛА МАУНО
ПЕККАЛА МАУНО - финляндский государственный и политический деятель.
Из семьи лесоруба. В 1909 году окончил юридический факультет Хельсинкского университета (в 1921 году там же защитил магистерскую диссертацию). С 1913 года работал в Главном лесном управлении Финляндии (с 1921 года глава департамента, с 1937 года заместитель директора, с 1944 года директор). В декабре 1926 - декабре 1927 годов министр сельского хозяйства. С 1927 года депутат парламента и член Социал-демократической партии Финляндии (СДПФ; в 1936-1945 годах член исполнительного комитета, в 1937-1940 годах председатель её парламентской фракции). В декабре 1939 - мае 1942 годов министр финансов. С нарастанием трудностей Финляндии в войне с СССР присоединился к «мирной оппозиции», ратовал за скорейшее начало мирных переговоров. В ноябре 1944 года выступил на съезде СДПФ с резким осуждением военной политики правого руководства партии. В ноябре 1944 - апреле 1945 годов министр без портфеля. В апреле 1945 года покинул СДПФ и вступил в Демократический союз народа Финляндии (ДСНФ). В апреле 1945 - марте 1946 годов министр обороны. 26.03.1946 - 29.07.1948 годов премьер-министр Финляндии, возглавлял так называемое правительство демократического сотрудничества (СДПФ, Аграрный союз, ДСНФ). Провёл ряд реформ в сфере социального законодательства (введение ежегодных отпусков, расширение прав рабочих на предприятиях и при заключении коллективных договоров, подготовка проектов законов о пособии на ребёнка). Возглавлял финскую делегацию на Парижской мирной конференции 1946 года, подписал мирный договор 1947 года (смотрите в статье Парижские мирные договоры 1947 года). Выступал за развитие дружественных отношений с СССР. В июле 1947 года предложил не форсировать присоединение Финляндии к Маршалла плану. В апреле 1948 года подписал от имени Финляндии Советско-финляндский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 1948 года. В 1950 году кандидат от ДСНФ на президентских выборах (уступил Ю.К. Паасикиви).
Брат Пеккала - Эйно Оскари (1887-1956 годы), спортсмен, государственный и политический деятель. На первом чемпионате Финляндии по лёгкой атлетике в 1908 году завоевал медали в 8 видах спорта. С 1927 года депутат парламента, в 1945-1946 годах министр образования, в 1946-1948 годах министр юстиции.