ПЕККАЛА МАУНО

ПЕККАЛА МАУНО - финляндский государственный и политический деятель.

Из се­мьи ле­со­ру­ба. В 1909 году окон­чил юри­дический факультет Хель­синк­ско­го университета (в 1921 году там же за­щи­тил ма­ги­стер­скую дис­сер­та­цию). С 1913 года ра­бо­тал в Главном лес­ном управ­ле­нии Фин­лян­дии (с 1921 года гла­ва департамента, с 1937 года заместитель ди­рек­то­ра, с 1944 года ди­рек­тор). В декабре 1926 - декабре 1927 годов министр сельского хозяйства. С 1927 года депутат пар­ла­мен­та и член Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Фин­лян­дии (СДПФ; в 1936-1945 годах член ис­пол­нительного комитета, в 1937-1940 годах председатель её пар­ла­мент­ской фрак­ции). В декабре 1939 - мае 1942 годов министр фи­нан­сов. С на­рас­та­ни­ем труд­но­стей Фин­лян­дии в вой­не с СССР при­сое­ди­нил­ся к «мир­ной оп­по­зи­ции», ра­то­вал за ско­рей­шее на­ча­ло мир­ных пе­ре­го­во­ров. В но­ябре 1944 года вы­сту­пил на съез­де СДПФ с рез­ким осу­ж­де­ни­ем во­енной по­ли­ти­ки пра­во­го ру­ко­во­дства пар­тии. В но­ябре 1944 - апреле 1945 годов министр без порт­фе­ля. В апреле 1945 года по­ки­нул СДПФ и всту­пил в Де­мо­кра­ти­че­ский со­юз на­ро­да Фин­лян­дии (ДСНФ) . В апреле 1945 - мар­те 1946 годов министр обо­ро­ны. 26.03.1946 - 29.07.1948 годов пре­мьер-министр Фин­лян­дии, воз­глав­лял так называемое пра­ви­тель­ст­во де­мо­кра­тического со­труд­ни­че­ст­ва (СДПФ, Аг­рар­ный со­юз, ДСНФ). Про­вёл ряд ре­форм в сфе­ре со­ци­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва (вве­де­ние еже­год­ных от­пус­ков, рас­ши­ре­ние прав ра­бо­чих на пред­при­яти­ях и при за­клю­че­нии кол­лек­тив­ных до­го­во­ров, под­го­тов­ка про­ек­тов за­ко­нов о по­со­бии на ре­бён­ка). Воз­глав­лял финскую де­ле­га­цию на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1946 года, под­пи­сал мир­ный до­го­вор 1947 года (смотрите в статье Па­риж­ские мир­ные до­го­во­ры 1947 года ). Вы­сту­пал за раз­ви­тие дру­жественных от­но­ше­ний с СССР. В ию­ле 1947 года пред­ло­жил не фор­си­ро­вать при­сое­ди­не­ние Фин­лян­дии к Мар­шал­ла пла­ну . В апреле 1948 года под­пи­сал от име­ни Фин­лян­дии Со­вет­ско-фин­лянд­ский до­го­вор о друж­бе, со­труд­ни­че­ст­ве и взаи­мо­по­мо­щи 1948 года. В 1950 году кан­ди­дат от ДСНФ на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах (ус­ту­пил Ю.К. Паа­си­ки­ви).

Брат Пеккала - Эй­но Ос­ка­ри (1887-1956 годы), спорт­смен, государственный и по­ли­тический дея­тель. На пер­вом чем­пио­на­те Фин­лян­дии по лёг­кой ат­ле­ти­ке в 1908 году за­вое­вал ме­да­ли в 8 ви­дах спор­та. С 1927 года депутат пар­ла­мен­та, в 1945-1946 годах министр об­ра­зо­ва­ния, в 1946-1948 годах министр юс­ти­ции.

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