ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - круп­ней­ший вуз Ки­тая , один из ста­рей­ших в стра­не.

Ос­но­ван в 1898 году во вре­мя дви­же­ния «Сто дней ре­форм». Пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся «Сто­лич­ные учи­тель­ские па­ла­ты» и со­сто­ял из двух от­де­ле­ний: Уч­ре­ж­де­ние слу­жа­щих и изу­чаю­щих и Уч­ре­ж­де­ние обу­чаю­щих. Из вто­ро­го от­де­ле­ния впо­след­ст­вии раз­вил­ся Пе­кин­ский пе­да­го­гический университет, а пер­вое от­де­ле­ние в 1912 году по­сле про­воз­гла­ше­ния Китайской Рес­пуб­ли­ки ста­ло Национальным Пе­кин­ским университетом. Наи­бо­лее зна­чи­мые из­ме­не­ния в важ­ней­шем ву­зе Ки­тая свя­зы­ва­ют с Цай Юань­пэ­ем (1868-1940 годы; китайский государственный дея­тель, гла­ва университета в 1917-1926 годах), при нём в университете от­кры­лось 14 спе­ци­аль­но­стей, ста­ли обу­чать­ся жен­щи­ны, пре­по­да­ва­ли Ли Дач­жао, Лу Синь, Чэнь Ду­сю, Ху Ши и другие. В 1952 году университет объ­е­ди­нил­ся с Янь­цзин­ским институтом и по­лу­чил современное на­зва­ние. Во вре­мя «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годов Пекинский университет был за­крыт, за­ня­тия во­зоб­но­ви­лись в 1976 году. Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков университета - Мао Дунь, Мао Цзэ­дун , ди­рек­тор Института Даль­не­го Вос­то­ка РАН М.Л. Ти­та­рен­ко. В струк­ту­ру университета вхо­дят (2012 год): 30 кол­лед­жей, 12 факультетов. Ве­дёт­ся обу­че­ние по 93 ба­ка­лавр­ским, 199 ма­ги­стер­ским и 173 док­то­рант­ским спе­ци­аль­но­стям. При университете дей­ст­вуют 216 научно-исследовательских ин­сти­ту­тов, Китайский центр эко­но­мических ис­сле­до­ва­ний, два инженерных на­учных цен­тра име­ют ста­тус об­ще­на­цио­наль­ных. В библиотеке Пекинского университета (круп­ней­шей в Азии) бо­лее 8 миллионов книг и 10 ты­сяч на­име­но­ва­ний китайских и иностранных жур­на­лов. Обу­ча­ют­ся свыше 25 тысяч сту­ден­тов (2012 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)