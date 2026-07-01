ПЕКИНСКИЙ ТРАКТАТ
ПЕКИНСКИЙ ТРАКТАТ 1860 года - российско-китайский договор о границах и торговле.
«Дополнительный договор, заключённый 2-го ноября 1860 года в Пекине между Его Величеством Императором Всероссийским и Его Величеством Богдоханом Китайским».
Подписан в Пекине 2(14) ноября китайским представителем принцем Гуном (И Синем) и Н. П. Игнатьевым (взял на себя посредничество в мирных переговорах, завершивших англо-франко-китайскую войну 1856-1860 годов, и взамен поставил Китаю условие определить российско-китайскую границу). Пекинский трактат состоял из 15 статей. В основном закончил размежевание восточного участка российско-китайской границы, положил начало демаркации западного участка этой границы (центральный участок был определён Кяхтинским договором 1727 года).
Подтверждал и развивал положения Айгунского договора 1858 года и Тяньцзиньского трактата 1858 года: восточный участок границы от слияния рек Шилка и Аргунь проходил на восток по реке Амур (левый берег отходил к России, правый оставался во владении Китая) до устья реки Уссури. При разграничении остававшихся в 1858-1860 годах в общем владении двух стран территорий по реке Уссури её правый берег до устья реки Сунгача признавался владением России, а левый берег - Китая. Далее граница была установлена по реке Сунгача, озеру Ханка, реке Беленхэ (Тур); она упиралась в реку Тумыньцзян (Туманган, Туманная), отрезок которой от российско-китайской границы до устья фактически становился границей между Россией и Кореей.
Западный участок российско-китайской границы определялся в общих чертах ввиду отсутствия надёжной картографической основы: граница должна была пройти от Западных Саян в направлении озёр Зайсан и Иссык-Куль по ясно выраженным естественнымм ориентирам и «линии ныне существующих китайских пикетов» до Памира, где проходила граница Кокандского ханства. После обследования приграничной территории в Уссурийском крае и западного участка границы представители обеих сторон (комиссары) должны были согласовать окончательную линию границы. Впоследствии к Пекинскому трактату были приложены протоколы с описаниями границ в Уссурийском крае [Ханкайский от 04(16).06.1861 года] и в Центральной Азии [Чугучакский от 25.09(07.10).1864 года].
Пекинский трактат подробно регулировал российско-китаюскую торговлю. На всём протяжении восточного участка границы разрешалась свободная беспошлинная меновая торговля. Китайским купцам дозволялось торговать повсеместно в России, а российским купцам - в Китае, устанавливалось, что «русские купцы в Китае, а китайские в России состоят под особым покровительством обоих правительств». Пекинский трактат регулировал систему консульской юрисдикции, определял порядок сношений российских и китайских пограничных властей, подтверждал положения Тяньцзиньского договора об экстерриториальном статусе российских и китайских купцов (подлежали суду по законам своей страны), регламентировал порядок почтовых сношений, утверждал право российских купцов иметь в Китае особую почту.
Исторические источники:
Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952;
Русско- китайские договорно-правовые акты (1689–1916). М., 2004.