ПЕКИНСКИЕ АНГЛО-КИТАЙСКИЙ И ФРАНКО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОРЫ 1860
ПЕКИНСКИЕ АНГЛО-КИТАЙСКИЙ И ФРАНКО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОРЫ 1860 ГОДА - неравноправные договоры, навязанные Великобританией и Францией Китаю после его поражения в англо- франко-китайской войне 1856-1860 годов.
Подписаны в Пекине при посредничестве российского посла Н.П. Игнатьева 24 октября принцем Гуном и британским послом лордом Элгином, 25 октября принцем Гуном и французким послом бароном Ж.Б.Л. Гро. Пекинские англо-китайские и франко-китайские договоры подтверждали основные положения Тяньцзиньских договоров 1858 года и налагали на китайское правительство обязательство немедленно предоставить грамоты об их ратификации. Согласно этим договорам, контрибуция с Китая, определённая Тяньцзиньскими договорами 1858 года в 4 миллионов таэлей, увеличивалась до 8 миллионов таэлей; британские и французкие войска получили право оккупации Тяньцзиня, Дагу и Кантона до момента выплаты Китаем контрибуции. Британским и французким представителям разрешалось проживать в Пекине. Для британской и французкой торговли, помимо портов, предусмотренных Тяньцзиньскими договорами 1858 года, открывался также Тяньцзинь. Франции предоставлялось право приобретать землю во всех провинциях империи. Фиксировалось право британских и французких подданных вербовать китайцев для работы в колониях и перевозить их к месту назначения на своих кораблях; Великобритания получила во владение южную часть полуострова Цзюлун (Коулун), расположенного против ранее захваченного ею острова Сянган (Гонконг). Пекинские англо-китайские и франко-китайские договоры не подлежали ратификации и вступали в силу с момента их подписания. Китайский император обязывался опубликовать текст договоров в столице и во всех провинциях для всеобщего сведения.
Исторические источники:
Э.Д. Гримм Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842-1925 годы). М., 1927.