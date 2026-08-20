ПЕКИНСКИЕ АНГЛО-КИТАЙСКИЙ И ФРАНКО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОРЫ 1860

ПЕКИНСКИЕ АНГЛО-КИТАЙСКИЙ И ФРАНКО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОРЫ 1860 ГОДА - не­рав­но­прав­ные до­го­во­ры, на­вя­зан­ные Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей Ки­таю по­сле его по­ра­же­ния в анг­ло- фран­ко-ки­тай­ской вой­не 1856-1860 годов .

Под­пи­са­ны в Пе­ки­не при по­сред­ни­че­ст­ве российского по­сла Н.П. Иг­нать­е­ва 24 октября прин­цем Гу­ном и британским по­слом лор­дом Эл­ги­ном, 25 октября прин­цем Гу­ном и французким по­слом ба­ро­ном Ж.Б.Л. Гро. Пекинские англо-китайские и франко-китайские договоры под­твер­жда­ли основные по­ло­же­ния Тянь­цзинь­ских до­го­во­ров 1858 года и на­ла­га­ли на китайское пра­ви­тель­ст­во обя­за­тель­ст­во не­мед­лен­но пре­дос­та­вить гра­мо­ты об их ра­ти­фи­ка­ции. Со­глас­но этим до­го­во­рам, кон­три­бу­ция с Ки­тая, оп­ре­де­лён­ная Тянь­цзинь­ски­ми до­го­во­ра­ми 1858 года в 4 миллионов та­элей, уве­ли­чи­ва­лась до 8 миллионов та­элей; британские и французкие вой­ска по­лу­чи­ли пра­во ок­ку­па­ции Тянь­цзи­ня, Да­гу и Кан­то­на до мо­мен­та вы­пла­ты Ки­та­ем кон­три­бу­ции. Британским и французким пред­ста­ви­те­лям раз­ре­ша­лось про­жи­вать в Пе­ки­не. Для британской и французкой тор­гов­ли, по­ми­мо пор­тов, пре­ду­смот­рен­ных Тянь­цзинь­ски­ми до­го­во­ра­ми 1858 года, от­кры­вал­ся так­же Тянь­цзинь. Фран­ции пре­дос­тав­ля­лось пра­во при­об­ре­тать зем­лю во всех про­вин­ци­ях им­пе­рии. Фик­си­ро­ва­лось пра­во британских и французких под­дан­ных вер­бо­вать ки­тай­цев для ра­бо­ты в ко­ло­ни­ях и пе­ре­во­зить их к мес­ту на­зна­че­ния на сво­их ко­раб­лях; Ве­ли­ко­бри­та­ния по­лу­чи­ла во вла­де­ние южную часть полуострова Цзю­лун (Ко­улун), рас­по­ло­жен­но­го про­тив ра­нее за­хва­чен­но­го ею острова Сян­ган (Гон­конг). Пекинские англо-китайские и франко-китайские договоры не под­ле­жа­ли ра­ти­фи­ка­ции и всту­па­ли в си­лу с мо­мен­та их под­пи­са­ния. Китайский им­пе­ра­тор обя­зы­вал­ся опуб­ли­ко­вать текст до­го­во­ров в сто­ли­це и во всех про­вин­ци­ях для все­об­ще­го све­де­ния.

Исторические источники:

Э.Д. Гримм Сбор­ник до­го­во­ров и дру­гих до­ку­мен­тов по ис­то­рии ме­ж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний на Даль­нем Вос­то­ке (1842-1925 годы). М., 1927.

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