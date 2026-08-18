Пеки́н

Пеки́н (Бэйцзин, кит . «Северная столица») — столица Китайской Народной Республики (КНР), город центрального подчинения, расположенный на севере страны. Численность населения — около 21,9 млн человек (2020), агломерации — около 22,4 млн человек, входит в десятку крупнейших городов мира (в Китае уступает Шанхаю ).

Древнейшие находки на территории современного П. относятся к раннему палеолиту (останки синантропа в гротах Чжоукоудяня). В эпоху Западного Чжоу (около 1027 — 771 до н. э.) на землях юго-западного пригорода П. Фаньшаня, находилась столица княжества Янь, соотносимая исследователями с укрепленным городищем Люлихэ (конец XI — начало X в. до н. э. — середина VIII в. до н. э.), соседствующим с обширным некрополем, свидетельствующем о богатстве местной знати. В эпоху Восточного Чжоу (771–221 до н. э.) царство Янь завоевало небольшое соседнее княжество Цзи, после чего перенесло свою столицу в его бывший центр — г. Цзи, располагавшийся рядом с современным районом Гуаньаньмэнь.

В 226 до н. э. Цзи был захвачен царством Цинь, вскоре создавшим общекитайскую империю (221–206 до н. э.), где Цзи стал административным центром одной из областей. Близость границы с кочевым миром способствовала развитию города как центра торговли и важного стратегического пункта, но ставила его под постоянную угрозу набегов с севера, защитой от которых служили возводимые еще со времен Янь оборонительные сооружения (впоследствии — Великая китайская стена). В эпоху Хань (202 до н. э. — 220 н. э.) в окрестностях города развивалась обработка железа, а в период Троецарствия (220–280) были построены первые крупные гидротехнические сооружения. Потеряв статус административного центра в III в. н. э., вновь получил его под именем Ючжоу при Северной Вэй (386–535).

В эпохи Суй (581–618) и Тан (618–907) в ходе вой­н с Когурё — важный военный центр, где сосредоточивались вой­ска и провизия; в 755 здесь началось восстание Ань Лушаня . В 936 захвачен киданями , став «южной столицей» (Наньцзин) их государства Ляо , а после его завоевания чжурчжэнями в 1153 — «срединной столицей» (Чжунду) империи Цзинь (1115–1234). Монголы , взявшие город в 1215, сожгли его, но в 1260–1270‑х по приказу Хубилая к северо-востоку от руин Чжунду развернулось возведение новой монгольской столицы Даду («Великая столица», тюркс . Ханбалык), вызывавшей восторг путешественников, в том числе Марко Поло , архитектурными красотами, благоустроенностью и процветанием. Масштабные работы по строительству каналов в эпоху Юань (1271–1368) обеспечили снабжение продовольствием полиэтничного населения Даду (около 400 тыс. человек).

Основатель империи Мин (1368–1644) Чжу Юаньчжан , в 1368 захватив город, переименовал его в Бэйпин («Умиротворенный Север») и перенес столицу на юг в Нанкин , но его сын Чжу Ди в 1406/1421 вернул ее на север. На месте Даду была отстроена столица под современным названием с Храмами неба и солнца, величественными Запретным и Императорским городом, окруженными кольцами переулков-хутунов Внешнего города. В пригороде Чанпин сохранился комплекс гробниц 13 минских императоров.

В 1644, в ходе Крестьянской вой­ны в Китае 1628–1645 , П. взяли вой­ска повстанцев, но вскоре он был хитростью занят силами маньчжуров во главе с Доргонем , после чего провозглашен столицей созданной ими империи Цин (1644–1912). При императоре Канси в 1716 в П. была создана Русская духовная миссия. В 1750 началось строительство комплекса Летнего дворца. В 1860 в ходе Англо-франко-китайской вой­ны 1856–1860 британские и французские вой­ска захватили и разграбили город. В июне 1900 в П. вошли отряды участников Ихэтуаньского восстания (кризиса) 1899–1901 , учинившие массовые поджоги, грабежи и убийства и организовавшие 56‑дневную осаду посольского квартала, что привело к введению в П. в августе вой­ск восьми иностранных держав, также разграбивших город.

В ходе Синьхайской революции после назначения главой Китайской республики (КР) Юань Шикая в феврале 1912 П. объявлен ее столицей, в дальнейшем стал центром северных милитаристских группировок, в то время как Гоминьдан во главе с Сунь Ятсеном объявил столицей Гуанчжоу . Студенческая демонстрация в П. против империализма и захвата Японией бывших немецких концессий 4 мая 1919 и последующая забастовка спровоцировали движение «Четвертого мая», охватившее крупные города. Успех Северного похода 1926–1927 привел к официальному переносу столицы в Нанкин в 1928, а П. был символично вновь переименован в Бэйпин. Разогнанная властями студенческая демонстрация против политики Гоминьдана и уступок Японии 9 декабря 1935 стала началом движения «Девятого декабря», вновь прокатившегося по крупным городам страны.

Во время оккупации японскими вой­сками в 1937–1945 здесь было создано подконтрольное им Временное правительство Сев. Китая (до 1940). В 1945–1949 — под властью правительства Гоминьдана, 31 января 1949 занят Народно-освободительной армией Китая, осенью 1949 переименован в П. и объявлен столицей КНР. В последующие десятилетия территория П. многократно увеличилась, выйдя далеко за пределы снесенных в 1960‑е стен старого города, быстро развивалось производство (автомобилестроение, химическая промышленность, нефтепереработка и др.). Центральная площадь П. Тяньаньмэнь стала местом оппозиционных выступлений в 1976 и 1989. В современной экономике П., одного из ведущих городов мира по уровню экономического развития, доминируют сфера услуг и финансы, в конце 1980‑х — 2010‑х создано несколько зон развития новых и высоких технологий.

Лит. : Becker J. City of Heavenly Tranquility: Beijing in the History of China. London, 2008; Фэн Хэцзюнь . История запретного города / Пер. с кит. М., 2016; Fang Wang . Beijing Urban Me­mory: Historic Buildings and Historic Sites, Central axes and City Walls. Singapore, 2016; Се Кэкэ . История семи древних столиц Китая / Пер. с кит. М., 2020. С. 18–35. А. А. Майзлиш .