ПЕКАРЖ ЙОЗЕФ
ПЕКАРЖ ЙОЗЕФ - чешский историк, член Чешской Академии Наук (1916 год).
Из крестьянской семьи. В 1892 году окончил Пражский университет, ученик Я. Голла и А. Резека. В 1893 году получил степень доктора философии. В статьях начала 1890-х годов выступил на стороне Т. Масарика в дискуссии о подлинности так называемых Краледворской и Зеленогорской рукописей, выдвинул аргументы в пользу их признания поддельными. В 1895 году подготовил свой первый крупный труд - «Историю вальдштейнского заговора 1630-1634 годов» («D ̌ejiny Vald ̌stejnsk ́eho spiknutí »), в ней с позиций психологического подхода осветил деятельность А. Валленштейна в ходе Тридцатилетней войны 1618-1648 годы. С 1897 года доцент Пражского университета (с 1901 года экстраординарный, с 1905 года ординарный профессор), в 1909-1910 годах декан философского факультета. С 1898 года редактор журнала « ̌Cesk ́y ̌casopis historick ́y». После 1-й мировой войны активно включился в политические дискуссии. Выступил против концепции «новой Европы» Масарика, высказался за сохранение реформированной на началах парламентаризма Австро-Венгрии, гарантировавшей, с его точки зрения, реализацию чешского государственного исторического права. С 1928 года председатель 1-й секции Чешской АН, в 1931-1932 годах ректор Пражского университета.
Пекарж - сторонник консервативной концепции чешской национальной истории. Отказался от утвердившейся в среде чешских историков оценки периода после 1620 года (смотрите Белая Гора) как «эпохи тьмы». Отрицая прогрессивное значение Гуситского движения (трактовал его как сугубо национально-религиозное и лишённое концептуально-логической социальной окраски), Пекарж доказывал, что чешское общество в период сословной монархии переживало упадок, что и обусловило, по его мнению, поражение восстания 1618-1620 годов («O době husitské», 1900 год; «Bílá Hora: Její příčiny a následky», 1920 год; «Žižka a jeho doba», dl 1-4, 1927-1933 годы). На рубеже XIX-XX веков Пекарж активно включился в дискуссию о смысле чешской истории. В 1912 году он отверг концепцию Масарика о приоритете религиозных идей в чешской истории, указав на внутреннюю противоречивость этой концепции и неточность интерпретации Масариком взглядов Ф. Палацкого. В понимании Пекаржа основополагающей для чехов была национальная идея («Masarykova česká filosofie», 1912 год; «O smysl ̌cesk ́ych d ̌ejin Praha», 1929 год). В 2-томной «Книге о замке Коста» («Kniha o Kosti», 1909-1911 годы; 5-е издание, 1998 год) Пекарж нарисовал панораму жизни феодального поместья. На основе анализа обширного и малоизвестного до того круга источников он продемонстрировал неуклонное ухудшение положения крестьянства в Чехии в XVII-XVIII веков. Работа «Чешские кадастры, 1654-1789 годы» («České katastry, 1654-1789 годы», 1913-1916 годы), по замыслу Пекаржа, была дополнением к «Книге о замке Коста». Пекарж включил в неё списки земельных участков крестьян и другие материалы, отражавшие развитие налогового законодательства и делопроизводства в Чехии, а также политику Габсбургов, направленную на экономическое подчинение чешских земель. В ряде работ по раннему Средневековью подчёркивал сходство государственной и общественной жизни чехов и немцев, отверг теорию о специфически славянском происхождении и характере общины (задруги). Свои взгляды Пекарж популяризировал в пособиях для школьного обучения [«История нашей империи» («Dějiny naší říše», 1914 год), в 1921 году переработанная как «История чехословацкая» («Dějiny československé»)].