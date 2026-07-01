ПЕКАРЖ ЙОЗЕФ

ПЕКАРЖ ЙОЗЕФ - чешский ис­то­рик, член Чешской Академии Наук (1916 год).

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. В 1892 году окон­чил Праж­ский университет, уче­ник Я. Гол­ла и А. Ре­зе­ка. В 1893 году по­лу­чил сте­пень доктора фи­ло­со­фии. В стать­ях начала 1890-х годов вы­сту­пил на сто­ро­не Т. Ма­са­ри­ка в дис­кус­сии о под­лин­но­сти так называемых Кра­лед­вор­ской и Зе­ле­но­гор­ской ру­ко­пи­сей, вы­дви­нул ар­гу­мен­ты в поль­зу их при­зна­ния под­дель­ны­ми. В 1895 году под­го­то­вил свой пер­вый круп­ный труд - «Ис­то­рию вальд­штейн­ско­го за­го­во­ра 1630-1634 годов» («D ̌ejiny Vald­ ̌stejnsk ́eho spiknutí »), в ней с по­зи­ций пси­хо­ло­гического под­хо­да ос­ве­тил дея­тель­ность А. Вал­лен­штей­на в хо­де Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годы. С 1897 года до­цент Праж­ско­го университета (с 1901 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный, с 1905 года ор­ди­нар­ный профессор), в 1909-1910 годах де­кан фи­лософского факультета. С 1898 года редактор журнала « ̌Ces­k ́y ̌casopis historick ́y». По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны ак­тив­но вклю­чил­ся в по­ли­тические дис­кус­сии. Вы­сту­пил про­тив кон­цеп­ции «но­вой Ев­ро­пы» Ма­са­ри­ка, вы­ска­зал­ся за со­хра­не­ние ре­фор­ми­ро­ван­ной на на­ча­лах пар­ла­мен­та­риз­ма Ав­ст­ро-Венг­рии, га­ран­ти­ро­вав­шей, с его точ­ки зре­ния, реа­ли­за­цию чешского государственного ис­то­рического пра­ва. С 1928 года председатель 1-й сек­ции Чешской АН, в 1931-1932 годах рек­тор Праж­ско­го университета.

Пекарж - сто­рон­ник кон­сер­ва­тив­ной кон­цеп­ции чешской национальной ис­то­рии. От­ка­зал­ся от ут­вер­див­шей­ся в сре­де чешских ис­то­ри­ков оцен­ки пе­рио­да по­сле 1620 года (смотрите Бе­лая Го­ра) как «эпо­хи тьмы». От­ри­цая про­грес­сив­ное зна­че­ние Гу­сит­ско­го дви­же­ния (трак­то­вал его как су­гу­бо национально-ре­ли­ги­оз­ное и ли­шён­ное концептуально-логической со­ци­аль­ной ок­ра­ски), Пекарж до­ка­зы­вал, что чешское об­ще­ст­во в пе­ри­од со­слов­ной мо­нар­хии пе­ре­жи­ва­ло упа­док, что и обу­сло­ви­ло, по его мне­нию, по­ра­же­ние вос­ста­ния 1618-1620 годов («O době husitské», 1900 год; «Bílá Hora: Její příčiny a následky», 1920 год; «Žižka a jeho doba», dl 1-4, 1927-1933 годы). На ру­бе­же XIX-XX веков Пекарж ак­тив­но вклю­чил­ся в дис­кус­сию о смыс­ле чешской ис­то­рии. В 1912 году он от­верг кон­цеп­цию Ма­са­ри­ка о при­ори­те­те ре­лигиозных идей в чешской ис­то­рии, ука­зав на внутреннюю про­ти­во­ре­чи­вость этой кон­цеп­ции и не­точ­ность ин­тер­пре­та­ции Ма­са­ри­ком взгля­дов Ф. Па­лац­ко­го. В по­ни­ма­нии Пекаржа ос­но­во­по­ла­гаю­щей для че­хов бы­ла национальная идея («Ma­sarykova česká filo­sofie», 1912 год; «O smysl ̌cesk ́ych d ̌ejin Pra­ha», 1929 год). В 2-том­ной «Кни­ге о зам­ке Кос­та» («Kniha o Kosti», 1909-1911 годы; 5-е издание, 1998 год) Пекарж на­ри­со­вал па­но­ра­му жиз­ни феодального по­ме­стья. На ос­но­ве ана­ли­за об­шир­но­го и ма­ло­из­ве­ст­но­го до то­го кру­га ис­точ­ни­ков он про­де­мон­ст­ри­ро­вал не­ук­лон­ное ухуд­ше­ние по­ло­же­ния кре­сть­ян­ст­ва в Че­хии в XVII-XVIII веков. Ра­бо­та «Чеш­ские ка­да­ст­ры, 1654-1789 годы» («České ka­tastry, 1654-1789 годы», 1913-1916 годы), по за­мыс­лу Пекаржа, бы­ла до­пол­не­ни­ем к «Кни­ге о зам­ке Кос­та». Пекарж вклю­чил в неё спи­ски зе­мель­ных уча­ст­ков кре­сть­ян и другие ма­те­риа­лы, от­ра­жав­шие раз­ви­тие на­ло­го­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва и де­ло­про­из­вод­ст­ва в Че­хии, а так­же по­ли­ти­ку Габс­бур­гов , на­прав­лен­ную на эко­но­мическое под­чи­не­ние чешских зе­мель. В ря­де ра­бот по ран­не­му Сред­не­ве­ко­вью под­чёр­ки­вал сход­ст­во государственной и об­щественной жиз­ни че­хов и нем­цев, от­верг тео­рию о спе­ци­фи­че­ски славянском про­ис­хо­ж­де­нии и ха­рак­те­ре об­щи­ны (за­дру­ги). Свои взгля­ды Пекарж по­пу­ля­ри­зи­ро­вал в по­со­би­ях для школь­но­го обу­че­ния [«Ис­то­рия на­шей им­пе­рии» («Dějiny naší říše», 1914 год), в 1921 году пе­ре­ра­бо­тан­ная как «Ис­то­рия че­хо­сло­вац­кая» («Dějiny čes­koslovenské»)].

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