ПЕКАРСКИЙ ВИКЕНТИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ

Советский кардиохирург, ученый, доктор медицинских наук, академик РАМН.

Ранние годы

Родился в 1937 году в Западно-Сибирском крае РСФСР, в поселке Самусь (в настоящее время расположен на территории Томской области). В те годы он был рабочим поселком речников. Отец Пекарского служил капитаном речного пароходства. Окончив среднюю школу, мальчик поступил в медицинский институт. На 3 курсе Викентий начал посещать занятия студенческого научного кружка на кафедре общей хирургии. В следующем году он уже ассистировал профессору Н.М. Амосову.

Научная и преподавательская работа

С 1960 года Пекарский работал в Томском городском противотуберкулезном диспансере. Трудился он там хирургом и анестезиологом. В 1964 году пришел в Томский медицинский институт. С этого года и до конца жизни Викентий Пекарский работал там на кафедре общей хирургии и в клинике. 20 лет он занимал пост заведующего кафедрой общей хирургии, занимался научной работой. Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации, в 1980 году стал членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР.

Пекарский активно занимался развитием института и смежных учреждений. При его непосредственном участии был создан Томский НИИ кардиологии. Сам Викентий Викентьевич фактически стоял у истоков торакальной и сердечно-сосудистой хирургии в Томске. Проблемам кардиологии, кардиохирургии он уделял огромное внимание в своей практике и научной работе. Именно Пекарский первым в Томске стал проводить операции на сердце и занялся исследованиями проблемы электростимуляции работы сердца.

С середины 1980-х занялся исследованиями в области автоматической дефибрилляции сердца. Эти исследования сыграли решающую роль в том, что впервые в стране был внедрен метод энергетической кардиоверсии-дефибрилляции.

Не будет преувеличением сказать, что благодаря Пекарскому, его таланту хирурга и научно-практическим исследованиям Томский НИИ кардиологии и в настоящее время является одним из ведущих учреждений соответствующего профиля. Пекарский невероятно успешно совмещал преподавательскую деятельность, научную работу (было издано более 180 работ, в частности, “Управление ритмом и темпом сердца с помощью электрокардиостимуляции парными и биоуправляемыми импульсами”, “Применение прямого механического кардиомассажа для реанимации и биологической консервации почек”, “Электроимпульсная и медикаментозная терапия нарушений сердца при острой ишемии миокарда” и др.) и медицинскую практику.

В начале 1990-х Викентий Викентьевич стал действительным членом РАМН, а также Правления и Президиума Российской Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов. Пекарский редактировал Большую медицинскую энциклопедию, раздел о кардиохирургии.

Скончался в 1994 году.