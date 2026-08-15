ПЕКАРСКИЙ МАРК ИЛЬИЧ

ПЕКАРСКИЙ МАРК ИЛЬИЧ - российский ис­пол­ни­тель на удар­ных ин­ст­ру­мен­тах, ком­по­зи­тор , заслуженный артист РФ (2007 год).

В 1969 году окон­чил Музыкально-пе­да­го­гический институт имени Гне­си­ных по клас­су В.П. Штей­ма­на. В 1960-е годы иг­рал в Государственном сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре ра­дио и те­ле­ви­де­ния, в 1965-1990 годах - в ан­самб­ле ста­рин­ной му­зы­ки «Мад­ри­гал». В 1976 году ор­га­ни­зо­вал пер­вый в Рос­сии Ан­самбль удар­ных ин­ст­ру­мен­тов (ны­не но­сит имя Пекарского), с ко­то­рым га­ст­ро­ли­ру­ет. Твор­че­ст­во но­сит вы­ра­жен­но экс­пе­риментальный ха­рак­тер. Сре­ди со­чи­не­ний: «Удар­ные ис­то­рии Боль­шо­го те­ат­ра» (1997 год), «Сиг­на­лы бит­вы» (сюи­та для труб, ли­тавр и ба­ра­ба­нов для 12 ис­пол­ни­те­лей), «Во­круг сто­ла» (для 6 ис­пол­ни­те­лей), «Пал­ки» (для 2 групп ис­пол­ни­те­лей), «Ку­лач­ный бой» (для 6 ис­пол­ни­те­лей). Ему по­свя­ти­ли свои со­чи­не­ния (главным образом в рас­чё­те на ис­пол­не­ние Ан­самб­лем удар­ных ин­ст­ру­мен­тов) В.П. Ар­тё­мов, А.К. Вус­тин, С.А. Гу­бай­ду­ли­на, Э.В. Де­ни­сов, В.А. Еки­мов­ский, Н.С. Корн­дорф, В.И. Мар­ты­нов, А.Г. Шнит­ке и другие отечественные и за­ру­беж­ные ком­по­зи­то­ры. Пре­по­да­вал в Музыкальном училище имени М.М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва (1973-1990 годы), Государственной клас­сической ака­де­мии имени Май­мо­ни­да (1993-1996 годы); с 1997 года - в Московской консерватории (класс ан­самб­ля удар­ных ин­ст­ру­мен­тов).

Сочинения:

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