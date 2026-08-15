ПЕКАРСКИЙ МАРК ИЛЬИЧ
ПЕКАРСКИЙ МАРК ИЛЬИЧ - российский исполнитель на ударных инструментах, композитор, заслуженный артист РФ (2007 год).
В 1969 году окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу В.П. Штеймана. В 1960-е годы играл в Государственном симфоническом оркестре радио и телевидения, в 1965-1990 годах - в ансамбле старинной музыки «Мадригал». В 1976 году организовал первый в России Ансамбль ударных инструментов (ныне носит имя Пекарского), с которым гастролирует. Творчество носит выраженно экспериментальный характер. Среди сочинений: «Ударные истории Большого театра» (1997 год), «Сигналы битвы» (сюита для труб, литавр и барабанов для 12 исполнителей), «Вокруг стола» (для 6 исполнителей), «Палки» (для 2 групп исполнителей), «Кулачный бой» (для 6 исполнителей). Ему посвятили свои сочинения (главным образом в расчёте на исполнение Ансамблем ударных инструментов) В.П. Артёмов, А.К. Вустин, С.А. Губайдулина, Э.В. Денисов, В.А. Екимовский, Н.С. Корндорф, В.И. Мартынов, А.Г. Шнитке и другие отечественные и зарубежные композиторы. Преподавал в Музыкальном училище имени М.М. Ипполитова-Иванова (1973-1990 годы), Государственной классической академии имени Маймонида (1993-1996 годы); с 1997 года - в Московской консерватории (класс ансамбля ударных инструментов).
Сочинения:
Назад к Волконскому вперед. М., 2005.