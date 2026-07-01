ПЕХОТА
ПЕХОТА - род сухопутных войск, предназначенный для ведения боя в пешем порядке или на боевых машинах.
Пехота наиболее многочисленный род войск во многих армиях мира, включая армии ведущих государств (США, Великобритании, ФРГ и др.), в которых её разновидности именуются мотопехотой или моторизованной пехотой. В российской армии до 1917 года понятия «пехота» и «инфантерия» употреблялись как синонимы. В Вооружённых Силах РФ аналогичные пехоте войска именуются мотострелковыми войсками. Кроме того, в вооружённых силах многих государств имеется воздшная пехота (аэромобильные, воздушно-десантные, десантно- и воздушно-штурмовые воинские формирования) и морская пехота.
Пехота - древнейший род войск. Её роль в боевых действиях, удельный вес в сравнении с другими родами войск, вооружение, организация, тактика в ходе исторического развития претерпевали существенные изменения. В древневосточных и античных государствах (Египет, Греция, Рим и др.) пехота являлась главным родом войск. Первоначально пешие воины были вооружены простейшим ручным холодным оружием (палица, топор, копьё и др.). По мере усовершенствования этих средств и развития метательного оружия пехота перестала быть однородной и разделилась на тяжёлую (в Древней Греции - гоплиты, в Древнем Риме - гастаты,принципы и триарии) и лёгкую (в Древнем Риме - велиты). Тяжёлая пехота комплектовалась из более состоятельных, свободных граждан и была вооружена копьями, мечами, имела круглые щиты, панцири на груди, шлемы и поножи на ногах. Лёгкая пехота (лучники, пращники, метальщики дротиков) набиралась главным образом из беднейших слоёв. Её вооружение состояло из луков, пращей, лёгких копий, дротиков; защитного вооружения лёгкая пехота обычно не имела.
В конце V века до нашей эры в Древней Греции появилась средняя пехота - пелтасты. Для ведения боя применялся боевой порядок фаланга, представлявший собой тесно сомкнутое, монолитное построение тяжёлой, а затем и средней пехоты. Наибольшее развитие организация пехота получила в Древнем Риме, где основной организационной единицей был легион, состоявший из манипул (со 107 года до нашей эры объединялись в когорты), которые, в свою очередь, подразделялись на центурии. Переход к так называемой манипулярной тактике в Древнем Риме в IV-III веках до нашей эры стал крупным шагом в развитии тактики пехоты. Расчленение легиона на манипулы, располагавшиеся для боя в шахматном порядке, сделало пехоту более манёвренной и позволило ей вести бой на пересечённой местности. Примерами умелого применения пехоты в армиях рабовладельческих государств являются сражения при Левктрах, Гавгамелах, Каннах и др.
В Средневековье роль пехоты была неодинаковой. Войска государств Западной Европы в VI-VII веках состояли главным образом из пехоты в виде пешего ополчения. В VIII-IX веках появилось феодальное ополчение. Этот процесс привёл к упадку пехоты и возникновению тяжеловооружённой рыцарской конницы, которая в средние века являлась основной силой на полях сражений. Рыцари (смотри Рыцарство) считали зазорным для себя вести пеший бой. Ведение такого боя предоставлялось горожанам и низшим классам. Только лёгкая пехота, состоявшая из лучников и арбалетчиков, сохраняла некоторую самостоятельность, участвуя в завязке боя. В конце I тысячелетия в Западной Европе приоритетную роль на поле брани имела кавалерия. В странах Восточной Европы пехота продолжала сохранять своё значение наряду с конницей.
В Древнерусском государстве до монголо-татарского нашествия русская рать почти исключительно состояла из пехоты. Конница, появившаяся на Руси в IX веке, имела второстепенное значение. К XV веку численное соотношение пехоты и конницы в русском войске почти уравнялось, однако русская пехота продолжала играть важную роль в сражениях. Действуя совместно с конницей, пехота показала своё превосходство над тяжеловооружённой рыцарской кавалерией в Ледовом побоище 1242 года, над лёгкой конницей и наёмной пехотой в Куликовской битве 1380 года. С образованием Русского централизованного государства пехота составляла большую часть стрелецкого войска и появившихся в XVI веке полков нового строя. Организационной единицей пехоты русской армии являлся полк, насчитывавший 1-1,8 тысяч человек. Вооружение пехотинцев состояло из мушкетов, пищалей, пик, бердышей, алебард, шпаг.
В Западной Европе возрождение пехоты было связано с развитием и усилением городов, многие из которых в XII-XIII веках добились самоуправления и для защиты от нападения обзаводились войсками, состоявшими из пехоты (ополчения ремесленников). В 1302 году пехота фламандских городов (западная часть Бельгии) в сражении при Куртре одержала победу над французской рыцарской конницей. В сражении при Моргартене (1315 год) рыцарское войско Габсбургов было разбито швейцарской пехотой. В 1-й половине XV века пехота гуситов (смотри Гуситское движение) неоднократно одерживала победу над рыцарским войском крестоносцев. В этих сражениях выявилось преимущество пехоты над рыцарской конницей. Началось возрождение пеоты, которая с возникновением централизованных государств Западной Европы (конец XV - начало XVI веков) постепенно превращается в главный род войск в составе наёмных армий.
Широкой известностью пользовалась наёмная швейцарская и немецкая пехота (смотри ландскнехты). К середине XVI века выдвинулась испанская пехота, использовавшая швейцарскую тактику и вооружение. Большое влияние на развитие пехоты и её тактику оказало внедрение усовершенствованного огнестрельного оружия. В XVI - середине XVII веках в западноевропейских государствах получили распространение постоянные наёмные армии, в которых пехота составляла от 1/2 до 2/3 численности. В середине XVI века роты, являвшиеся первоначально строевыми и административными единицами в пехоте, сводились в пехотные полки. В XVII веке в западноевропейских армиях почти повсеместно создавались пехотные бригады, а основном тактическим подразделением в пехоте становится батальон. В начале XVIII века формировались пехотные дивизии и корпуса. К началу XVIII века во всех армиях пехота имела однообразное вооружение в виде ружья со штыком, которое могло одновременно служить и холодным оружием. Постепенно исчезло и защитное вооружение пехоты. В течение XVIII и XIX веков наряду с тяжёлой (линейной) пехотой существовала и лёгкая пехота (вольтижёры, егеря).
Массовое оснащение пехоты огнестрельным оружием привело к изменению способов её использования в бою. В сражении при Добрыничах в 1605 году русское войско, вооружённое огнестрельным оружием, было построено в линию из 4-6 шеренг. В последующем опыт войн показал, что линейное построение пехоты ограничивало её манёвренные возможности на поле боя. Выдающиеся российские полководцы - П.А. Румянцев-Задунайский, а затем А.В. Суворов - стали применять пехоту для действий в рассыпном строю и в колоннах. В конце XVIII - начале XIX веках рассыпной строй был принят во многих европейских армиях и в Северной Америке. Широкое применение тактика колонн и рассыпного строя получила в период наполеоновских войн. Оснащение армий в XIX веке нарезным оружием ещё больше повысило значение огня в бою. Построение пехоты в колоннах вело к большим потерям. Во время Крымской войны 1953-1856 годов, франко-прусской войны 1870-1871 годов, русско-турецкой войны 1877-1878 годов (смотри Русско-турецкие войны) в пехоте начала применяться стрелковая цепь.
В Первую мировую войну 1914-1918 годов развитие пехоты шло по пути насыщения её огневыми средствами. Она получила большое количество пулемётов, артиллерийских орудий и миномётов. Огневая мощь пехоты в ходе войны возросла в 2,5-3 раза. Основу боевого порядка пехоты вначале составляла стрелковая цепь, затем «волны» цепей, а с 1916 года - групповой боевой порядок. Пехота была главным родом войск, определявшим результат боя и операции, но в связи с появлением танков, авиации, химических войск, а также увеличением значимости артиллерии, инженерных войск, войск связи и др. её численность в составе вооружённых сил воевавших государств снизилась с 60-70% в 1914 году до 40-50% в 1918 году.
В начале Гражданской войны 1917-1922 годов РККА состояла главным образом из пехоты. С октября 1918 года пехотные соединения и части были переименованы в стрелковые, но название «пехота» как рода войск сохранилось.
Во Второй мировой войне 1939-1945 годов, несмотря на возросший удельный вес артиллерии и бронетанковых войск, пехота во всех армиях оставалась самым многочисленным родом войск и в ходе войны получила дальнейшее развитие. В РККА пехота составляла основу стрелковыъ соединений и частей. Подразделения пехоты входили также в состав воздушно-десантных, бронетанковых и механизированных войск и ВМФ (морская пехота). Основным общевойсковым соединением пехоты являлась стрелковая дивизия, частью - стрелковый полк. Для ведения общевойскового боя они усиливались артиллерией, танковыми, инженерными и др. частями и подразделениями. Мощное личное и групповое стрелковое оружие пехоты позволяло ей наносить огневые удары с близких дистанций и удары штыком в рукопашных схватках (смотри Рукопашный бой). В наступлении на участках прорыва создавалось превосходство в пехоте в 2-6 раз. Это достигалось глубоким оперативным построением, а также сокращением ширины полос наступления.
Развитие пеоты в послевоенный период в вооружённых силах основных государств продолжалось в направлении повышения её огневой мощи и манёвренных возможностей. Получив на вооружение ракетное оружие, мощную артиллерию, танки, БТР, БМП и др., современная пехота способна во взаимодействии с другими родами войск и специальными войсками наносить поражение противнику в любых видах боя. Пехота стала способной вести бой не только в пешем боевом порядке, но и непосредственно на боевых машинах. В Вооружённых Силах СССР пехота как род Сухопутных войск с 1963 года стала называться мотострелковыми войсками. Во 2-й половине 1990-х годов - начале XXI века российские мотострелковые, воздушно-десантные войска и морская пехота приобрели боевой опыт борьбы с незаконными вооружёнными формированиями на Северном Кавказе и при выполнении миротворческих задач (смотри Миротворческая деятельность, Миротворческие операции ООН).
Существующая в вооружённых силах США, Великобритании, ФРГ и ряде других государств пехота принимала активное участие во многих локальных войнах и в вооружённых конфликтах 1-й половине XX - начале XXI веков. В большинстве иностранных армий пехотные, механизированные, мотопехотные, аэромобильные дивизии и бригады являются основными общевойсковыми соединениями. В армии США важная роль отводится морской пехоте.