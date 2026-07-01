ПЕХОТА

ПЕХОТА - род сухопутных войск, предназначенный для ведения боя в пешем порядке или на боевых машинах.

Пехота наи­бо­лее мно­го­численный род войск во мно­гих ар­ми­ях ми­ра, вклю­чая ар­мии ве­ду­щих го­су­дарств (США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, ФРГ и др.), в ко­то­рых её раз­но­вид­но­сти име­ну­ют­ся мо­то­пе­хо­той или мо­то­ри­зо­ван­ной пехотой. В российской ар­мии до 1917 года по­ня­тия «пехота» и «ин­фан­те­рия» упот­реб­ля­лись как си­но­ни­мы. В Воо­ружённых Си­лах РФ ана­ло­гич­ные пехоте вой­ска име­ну­ют­ся мо­то­стрел­ко­вы­ми вой­ска­ми. Кро­ме то­го, в воо­ружённых си­лах многих го­су­дарств име­ет­ся воздшная пехота (аэ­ро­мо­биль­ные, воздушно-де­сант­ные, де­сант­но- и воздушно-штур­мо­вые во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния) и мор­ская пе­хо­та.

Пехота - древ­ней­ший род войск. Её роль в бое­вых дей­ст­ви­ях, удель­ный вес в срав­не­нии с другими ро­да­ми войск, воо­ру­же­ние, ор­га­ни­за­ция, так­ти­ка в хо­де ис­то­рического раз­ви­тия пре­тер­пе­ва­ли су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния. В древневосточных и ан­тич­ных го­су­дар­ст­вах ( Еги­пет , Гре­ция, Рим и др.) пехота яв­ля­лась главным ро­дом войск. Пер­во­на­чаль­но пе­шие вои­ны бы­ли воо­ру­же­ны про­стей­шим руч­ным хо­лод­ным ору­жи­ем (па­ли­ца, то­пор, ко­пьё и др.). По ме­ре усо­вер­шен­ст­во­ва­ния этих средств и раз­ви­тия ме­та­тель­но­го ору­жия пехота пе­ре­ста­ла быть од­но­род­ной и раз­де­ли­лась на тя­жё­лую (в Древ­ней Гре­ции - го­п­ли­ты, в Древ­нем Ри­ме - гас­та­ты,прин­ци­пы и триа­рии) и лёг­кую (в Древ­нем Ри­ме - ве­ли­ты). Тя­жёлая пехота ком­плек­то­ва­лась из бо­лее со­сто­ятельных, сво­бод­ных гра­ж­дан и бы­ла воо­ру­же­на копь­я­ми, ме­ча­ми, име­ла круг­лые щи­ты, пан­ци­ри на гру­ди, шле­мы и по­но­жи на но­гах. Лёг­кая пехота (луч­ни­ки, пращ­ни­ки, ме­таль­щи­ки дро­ти­ков) на­би­ра­лась главным образом из бед­ней­ших сло­ёв. Её воо­ру­же­ние со­стоя­ло из лу­ков, пра­щей, лёг­ких ко­пий, дро­ти­ков; за­щит­но­го воо­ру­же­ния лёг­кая пехота обыч­но не име­ла.

В конце V века до нашей эры в Древ­ней Гре­ции поя­ви­лась сред­няя пехота - пел­та­сты. Для ве­де­ния боя при­ме­нял­ся бое­вой по­ря­док фа­лан­га, пред­став­ляв­ший со­бой тес­но сомк­ну­тое, мо­но­лит­ное по­строе­ние тя­жё­лой, а за­тем и сред­ней пехоты. Наи­боль­шее раз­ви­тие ор­га­ни­за­ция пехота по­лу­чи­ла в Древ­нем Ри­ме, где основной ор­га­ни­зационной еди­ни­цей был ле­ги­он, со­сто­яв­ший из ма­ни­пул (со 107 года до нашей эры объ­е­ди­ня­лись в ко­гор­ты), ко­торые, в свою оче­редь, под­раз­де­ля­лись на цен­ту­рии. Пе­ре­ход к так называемой ма­ни­пу­ляр­ной так­ти­ке в Древ­нем Ри­ме в IV-III веках до нашей эры стал круп­ным ша­гом в раз­ви­тии так­ти­ки пехоты. Рас­чле­не­ние ле­гио­на на ма­ни­пу­лы, рас­по­ла­гав­шие­ся для боя в шах­мат­ном по­ряд­ке, сде­ла­ло пехоту бо­лее ма­нёв­рен­ной и по­зво­ли­ло ей вес­ти бой на пе­ре­се­чён­ной ме­ст­но­сти. При­ме­ра­ми уме­ло­го при­ме­не­ния пехоты в ар­ми­ях ра­бо­вла­дельческих го­су­дарств яв­ля­ют­ся сра­же­ния при Лев­к­трах, Гав­га­ме­лах, Кан­нах и др.

В Сред­не­ве­ко­вье роль пехоты бы­ла не­оди­на­ко­вой. Вой­ска го­су­дарств Западной Ев­ро­пы в VI-VII веках со­стоя­ли главным образом из пехоты в ви­де пе­ше­го опол­че­ния. В VIII-IX веках поя­ви­лось феодальное опол­че­ние. Этот про­цесс при­вёл к упад­ку пехоты и воз­ник­но­ве­нию тя­же­ло­во­ору­жён­ной ры­цар­ской кон­ни­цы, ко­то­рая в сред­ние ве­ка яв­ля­лась основной си­лой на по­лях сра­же­ний. Ры­ца­ри (смотри Ры­цар­ст­во) счи­та­ли за­зор­ным для се­бя вес­ти пе­ший бой. Ве­де­ние та­ко­го боя пре­до­став­ля­лось го­ро­жа­нам и низ­шим клас­сам. Толь­ко лёг­кая пехота, со­сто­яв­шая из луч­ни­ков и ар­ба­лет­чи­ков, со­хра­ня­ла не­ко­торую са­мо­стоя­тель­ность, уча­ст­вуя в за­вяз­ке боя. В конце I тысячелетия в Западной Ев­ро­пе при­ори­тет­ную роль на по­ле бра­ни име­ла ка­ва­ле­рия. В стра­нах Восточной Ев­ро­пы пехота про­дол­жа­ла со­хра­нять своё зна­че­ние на­ря­ду с кон­ни­цей.

В Древнерусском государстве до мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия русская рать поч­ти ис­клю­чи­тель­но со­стоя­ла из пехоты. Кон­ни­ца, по­явив­шая­ся на Ру­си в IX веке, име­ла вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние. К XV веку чис­лен­ное со­от­но­ше­ние пехоты и кон­ни­цы в русском вой­ске поч­ти урав­ня­лось, од­на­ко русская пехота про­дол­жа­ла иг­рать важ­ную роль в сра­же­ни­ях. Дей­ст­вуя со­вме­ст­но с кон­ни­цей, пехота по­ка­за­ла своё пре­вос­ход­ст­во над тя­же­ло­воо­ру­жён­ной ры­цар­ской ка­ва­ле­ри­ей в Ле­до­вом по­бои­ще 1242 года , над лёг­кой кон­ни­цей и на­ём­ной пехотой в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 года. С об­ра­зо­ва­ни­ем Русского цен­тра­ли­зованного государства пехота со­став­ля­ла большую часть стре­лец­ко­го вой­ска и поя­вив­ших­ся в XVI веке пол­ков но­во­го строя. Ор­га­ни­зационной еди­ни­цей пехоты русской ар­мии яв­лял­ся полк, на­счи­ты­вав­ший 1-1,8 тысяч человек. Воо­ру­же­ние пе­хо­тин­цев со­стоя­ло из муш­ке­тов, пи­ща­лей, пик, бер­ды­шей, але­бард, шпаг.

В Западной Ев­ро­пе воз­ро­ж­де­ние пехоты бы­ло свя­за­но с раз­ви­ти­ем и уси­ле­ни­ем го­ро­дов, мно­гие из ко­то­рых в XII-XIII веках до­би­лись са­мо­управ­ле­ния и для за­щи­ты от на­па­де­ния об­за­во­ди­лись вой­ска­ми, со­сто­яв­ши­ми из пехоты (опол­че­ния ре­мес­лен­ни­ков). В 1302 году пехота фламандских го­ро­дов (западная часть Бель­гии) в сра­же­нии при Кур­тре одер­жа­ла по­бе­ду над французской ры­цар­ской кон­ни­цей. В сра­же­нии при Мор­гар­те­не (1315 год) ры­цар­ское вой­ско Габс­бур­гов бы­ло раз­би­то швей­цар­ской пехотой. В 1-й половине XV века пехота гу­си­тов (смотри Гу­сит­ское дви­же­ние ) не­од­но­крат­но одер­жи­ва­ла по­бе­ду над ры­цар­ским вой­ском кре­сто­нос­цев. В этих сра­же­ни­ях вы­яви­лось пре­иму­ще­ст­во пехоты над ры­цар­ской кон­ни­цей. На­ча­лось воз­ро­ж­де­ние пеоты, ко­то­рая с воз­ник­но­ве­ни­ем цен­тра­ли­зованных го­су­дарств Западной Ев­ро­пы (конец XV - начало XVI веков) по­сте­пен­но пре­вра­ща­ет­ся в главный род войск в со­ста­ве на­ём­ных ар­мий.

Ши­ро­кой из­вест­но­стью поль­зо­ва­лась на­ём­ная швейцарская и немецкая пехота (смотри ланд­скнех­ты ). К середине XVI века вы­дви­ну­лась испанская пехота, ис­поль­зо­вав­шая швейцарскую так­ти­ку и воо­ру­же­ние. Боль­шое влия­ние на раз­ви­тие пехоты и её так­тику ока­за­ло вне­дре­ние усо­вер­шен­ст­во­ван­но­го ог­не­стрель­но­го ору­жия. В XVI - середине XVII веках в западноев­ропейских го­су­дар­ст­вах по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние по­сто­ян­ные на­ём­ные ар­мии, в ко­то­рых пехота со­став­ля­ла от 1/2 до 2/3 чис­лен­но­сти. В середине XVI века ро­ты, яв­ляв­шие­ся пер­во­на­чаль­но строе­вы­ми и административными еди­ни­ца­ми в пехоте, сво­ди­лись в пехотные пол­ки. В XVII веке в западноев­ропейских ар­ми­ях поч­ти по­все­ме­ст­но соз­да­ва­лись пехотные бри­га­ды, а основном так­тическим под­раз­де­ле­ни­ем в пехоте ста­но­вит­ся ба­таль­он. В начале XVIII века фор­ми­ро­ва­лись пехотные ди­ви­зии и кор­пу­са. К началу XVIII века во всех ар­ми­ях пехота име­ла од­но­об­раз­ное воо­ру­же­ние в ви­де ру­жья со шты­ком, ко­то­рое мог­ло од­но­вре­мен­но слу­жить и хо­лод­ным ору­жи­ем. По­сте­пен­но ис­чез­ло и за­щит­ное воо­ру­же­ние пехоты. В те­че­ние XVIII и XIX веков на­ря­ду с тя­жёлой (ли­ней­ной) пехотой су­ще­ст­во­ва­ла и лёг­кая пехота (воль­ти­жёры, еге­ря).

Мас­со­вое ос­на­ще­ние пехоты ог­не­стрель­ным ору­жи­ем при­ве­ло к из­ме­не­нию спо­со­бов её ис­поль­зо­ва­ния в бою. В сра­же­нии при До­б­ры­ни­чах в 1605 году русское вой­ско, воо­ру­жён­ное ог­не­стрель­ным ору­жи­ем, бы­ло по­строе­но в ли­нию из 4-6 ше­ренг. В по­сле­дую­щем опыт войн по­ка­зал, что ли­ней­ное по­строе­ние пехоты ог­ра­ни­чи­ва­ло её ма­нёв­рен­ные воз­мож­но­сти на по­ле боя. Вы­даю­щие­ся российские пол­ко­вод­цы - П.А. Ру­мян­цев-За­ду­най­ский, а за­тем А.В. Су­во­ров - ста­ли при­ме­нять пехоту для дей­ст­вий в рас­сып­ном строю и в ко­лон­нах. В конце XVIII - начале XIX веках рас­сып­ной строй был при­нят во мно­гих ев­ропейских ар­ми­ях и в Северной Аме­ри­ке. Ши­ро­кое при­ме­не­ние так­ти­ка ко­лонн и рас­сып­но­го строя по­лу­чи­ла в пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн. Ос­на­ще­ние ар­мий в XIX веке на­рез­ным ору­жи­ем ещё боль­ше по­вы­си­ло зна­че­ние ог­ня в бою. По­строе­ние пехоты в ко­лон­нах ве­ло к боль­шим по­те­рям. Во вре­мя Крым­ской вой­ны 1953-1856 годов, фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов, русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (смотри Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны ) в пехоте на­ча­ла при­ме­нять­ся стрелковая цепь.

В Пер­вую ми­ро­вую вой­ну 1914-1918 годов раз­ви­тие пехоты шло по пу­ти на­сы­ще­ния её ог­не­вы­ми сред­ст­ва­ми. Она по­лу­чи­ла боль­шое ко­ли­че­ст­во пу­ле­мё­тов, артиллерийских ору­дий и ми­но­мё­тов. Ог­не­вая мощь пехоты в хо­де вой­ны воз­рос­ла в 2,5-3 раза. Ос­но­ву бое­во­го по­ряд­ка пехоты вна­ча­ле со­став­ля­ла стрелковая цепь, за­тем «вол­ны» це­пей, а с 1916 года - груп­по­вой бое­вой по­ря­док. Пехота бы­ла главным ро­дом войск, оп­ре­де­ляв­шим ре­зуль­тат боя и опе­ра­ции, но в свя­зи с по­яв­ле­ни­ем тан­ков, авиа­ции, хи­ми­че­ских войск, а так­же уве­ли­че­ни­ем зна­чи­мо­сти ар­тил­ле­рии, ин­же­нер­ных войск, войск свя­зи и др. её чис­лен­ность в со­ста­ве во­о­ружённых сил вое­вав­ших го­су­дарств сни­зи­лась с 60-70% в 1914 году до 40-50% в 1918 году.

В начале Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов РККА со­стоя­ла главным образом из пехоты. С октября 1918 года пехотные со­еди­не­ния и час­ти бы­ли пе­ре­име­но­ва­ны в стрел­ко­вые, но название «пехота» как ро­да войск со­хра­ни­лось.

Во Вто­рой ми­ро­вой вой­не 1939-1945 годов , не­смот­ря на воз­рос­ший удель­ный вес ар­тил­ле­рии и бро­не­тан­ко­вых войск, пехота во всех ар­ми­ях ос­та­ва­лась са­мым мно­го­численным ро­дом войск и в хо­де вой­ны по­лу­чи­ла даль­ней­шее раз­ви­тие. В РККА пехота со­став­ля­ла ос­но­ву стрелковыъ со­еди­не­ний и час­тей. Под­раз­де­ле­ния пехоты вхо­ди­ли так­же в со­став воздушно-де­сант­ных, бро­не­тан­ко­вых и ме­ха­ни­зированных войск и ВМФ (морская пехота). Основным об­ще­вой­ско­вым со­еди­не­ни­ем пехоты яв­ля­лась стрелковая ди­ви­зия, ча­стью - стрелковый полк. Для ве­де­ния об­ще­вой­ско­во­го боя они уси­ли­ва­лись артиллерией, тан­ко­вы­ми, инженерными и др. час­тя­ми и под­раз­де­ления­ми. Мощ­ное лич­ное и груп­по­вое стрел­ко­вое ору­жие пехоты по­зво­ля­ло ей на­но­сить ог­не­вые уда­ры с близ­ких дис­тан­ций и уда­ры шты­ком в ру­ко­паш­ных схват­ках (смотри Ру­ко­паш­ный бой). В на­сту­п­ле­нии на уча­ст­ках про­ры­ва соз­да­ва­лось пре­вос­ход­ст­во в пехоте в 2-6 раз. Это дос­ти­га­лось глу­бо­ким опе­ра­тив­ным по­строе­ни­ем, а так­же со­кра­ще­ни­ем ши­ри­ны по­лос на­сту­п­ле­ния.

Раз­ви­тие пеоты в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од в воо­ружённых си­лах основных го­су­дарств про­дол­жа­лось в на­прав­ле­нии по­вы­ше­ния её ог­не­вой мо­щи и ма­нёв­рен­ных воз­мож­но­стей. По­лу­чив на воо­ру­же­ние ра­кет­ное ору­жие, мощ­ную ар­тил­ле­рию, тан­ки, БТР, БМП и др., современная пехота спо­соб­на во взаи­мо­дей­ст­вии с другими ро­да­ми войск и специальными вой­ска­ми на­но­сить по­ра­же­ние про­тив­ни­ку в лю­бых ви­дах боя. Пехота ста­ла спо­соб­ной вес­ти бой не толь­ко в пе­шем бое­вом по­ряд­ке, но и не­по­сред­ст­вен­но на бое­вых ма­ши­нах. В Воо­ружённых Си­лах СССР пехота как род Су­хо­пут­ных войск с 1963 года ста­ла на­зы­вать­ся мо­то­стрел­ко­вы­ми вой­ска­ми. Во 2-й половине 1990-х годов - начале XXI века российские мо­то­стрел­ко­вые, воздушно-де­сант­ные вой­ска и морская пе­хо­та при­об­ре­ли бое­вой опыт борь­бы с не­за­кон­ны­ми во­оружёнными фор­ми­ро­ва­ния­ми на Северном Кав­ка­зе и при вы­пол­не­нии ми­ро­творческих за­дач (смотри Ми­ро­твор­че­ская дея­тель­ность , Ми­ро­твор­че­ские опе­ра­ции ООН ).

Су­ще­ст­вую­щая в воо­ружённых си­лах США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, ФРГ и ря­де других го­су­дарств пехота при­ни­ма­ла ак­тив­ное уча­стие во мно­гих ло­каль­ных вой­нах и в воо­ру­жён­ных кон­флик­тах 1-й половине XX - начале XXI веков. В боль­шин­ст­ве иностранных ар­мий пехотные, ме­ха­ни­зированные, мо­то­пе­хот­ные, аэ­ро­мо­биль­ные ди­ви­зии и бри­га­ды яв­ля­ют­ся основными об­ще­вой­ско­вы­ми со­еди­не­ния­ми. В ар­мии США важ­ная роль от­во­дит­ся морской пе­хо­те.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)