ПЕГУШЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1936 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1958 г.
Кандидатская диссертация: Политическая борьба в Кении (1956-1969 гг.) (Ин-т Африки АН СССР, 1969).
Докторская диссертация: Антиколониальные восстания в Восточной Африке в ХХ веке: Маджи-Маджи и Мау-Мау (ИВИ РАН, 1994).
Доктор исторических наук. Работал ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории и Института Африки РАН. В 1995 – 1998 гг. профессор истории Эгертонского университета, Кения.
С 2004 г. член научного совета РАН по проблемам стран Африки при Институте Африки РАН.
Область интересов: История германского и британского колониализма в ХХ в., социально-политическая история Восточной Африки в ХХ в., историография истории Африки ХХ в.
Сочинения: Кения. Очерк полит. ист. (1956-1969 гг.). М., 1972;
Повстанцы Мау-Мау (Ист. антиколониального вооруженного восстания 192-1956 гг. в Кении). М., 1978;
Восстание Маджи-Маджи. Становление и кризис германского колониального правления в Вост. Африке (совм. с Б.М. Туполевым). М., 1991;
Первая мировая война и колониальный мир: ретроспектива с учетом этнофактора // Восток-Запад: проблемы взаимодействия и трансляции культур. Саратов, 2001.