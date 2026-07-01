ПЕГУ (825-1757)

ПЕГУ (825-1757 ГОДОВ) - государство в южной части полуострова Индокитай в IX-XIX веках.

Сло­жи­лось на зем­ле, на­се­лён­ной мо­на­ми, во­круг ос­но­ван­но­го в 573 году (по другой вер­сии, около 825 года) брать­я­ми-прин­ца­ми Та­ма­лой и Ви­ма­лой бу­ду­щей сто­ли­цы - города Пе­гу. В середине XI-XIII веков. Пегу (до XIX века но­сил название Ханта­ва­ди) на­хо­ди­лось в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от го­су­да­рей Па­га­на. В этот пе­ри­од ши­ро­ко рас­про­стра­нил­ся буд­дизм тхе­ра­ва­ды, ус­та­но­ви­лись проч­ные свя­зи с со­сед­ним го­су­дар­ст­вом Два­ра­ва­ти и буд­ди­ста­ми Шри-Лан­ки. С рас­па­дом Па­га­на под уда­ра­ми мон­го­лов Пегу вновь об­ре­ло не­за­ви­си­мость. В 1373-1383 годах и 1402-1423 годах ве­ло вой­ны с го­су­дар­ст­вом Ава, пре­тен­до­вав­шим на до­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние в ре­гио­не. В пе­ри­од прав­ле­ния ца­ри­цы Шин­со­бу (1453 - пред­по­ло­жи­тель­но 1472 годы) и её пре­ем­ни­ка Дхам­ма­зе­ди (пред­по­ло­жи­тель­но 1472-1492 годы) рас­ши­ри­лись куль­то­вое строи­тель­ст­во, тор­гов­ля и ме­ж­ду­народные свя­зи Пегу (с Шри-Лан­кой, Ки­та­ем, Ин­ди­ей, Ма­лак­кой и Ев­ро­пой). Главными пред­ме­та­ми экс­пор­та Пегу бы­ли шел­лак, сан­да­ло­вое де­ре­во, тик, шёлк, ру­би­ны. В этот пе­риод Пегу по­се­ти­ли многие пу­те­ше­ст­вен­ни­ки, в том числе Афа­на­сий Ни­ки­тин , итальчнские куп­цы Н. ди Кон­ти (1435 год), И. де Сан­то-Сте­фа­но (1495 год), Л. ди Вар­те­ма (1505 год) и другие. С 1539 года Пегу на­хо­ди­лось под вла­стью пра­ви­те­ля бирманского государства Та­ун­гу Мин­тэя Швейт­хи (Та­бин­швет­хи; 1531-1550 годы), а за­тем его пре­ем­ни­ка Бай­ин­нау­на, по­ко­рив­ших большую часть Западного Ин­до­ки­тая. В 1566 году Бай­ин­нау­ном за­ло­же­на но­вая сто­ли­ца Пегу к за­па­ду от ста­ро­го го­ро­да. В конце XVI века Пегу ут­ра­тил свои по­ли­тические по­зи­ции. В 1757 году за­хва­чен и раз­граб­лен ко­ро­лём Ала­унп­ха­ей, стал вас­са­лом пра­ви­те­лей Верх­ней Бир­мы. В 1852-1862 годах по­сле 2-й анг­ло-бирманской вой­ны (смотрите Анг­ло-бир­ман­ские вой­ны ) во­шёл в со­став Британской Бир­мы.

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