ПЕГУ (825-1757)
ПЕГУ (825-1757 ГОДОВ) - государство в южной части полуострова Индокитай в IX-XIX веках.
Сложилось на земле, населённой монами, вокруг основанного в 573 году (по другой версии, около 825 года) братьями-принцами Тамалой и Вималой будущей столицы - города Пегу. В середине XI-XIII веков. Пегу (до XIX века носил название Хантавади) находилось в вассальной зависимости от государей Пагана. В этот период широко распространился буддизм тхеравады, установились прочные связи с соседним государством Дваравати и буддистами Шри-Ланки. С распадом Пагана под ударами монголов Пегу вновь обрело независимость. В 1373-1383 годах и 1402-1423 годах вело войны с государством Ава, претендовавшим на доминирующее положение в регионе. В период правления царицы Шинсобу (1453 - предположительно 1472 годы) и её преемника Дхаммазеди (предположительно 1472-1492 годы) расширились культовое строительство, торговля и международные связи Пегу (с Шри-Ланкой, Китаем, Индией, Малаккой и Европой). Главными предметами экспорта Пегу были шеллак, сандаловое дерево, тик, шёлк, рубины. В этот период Пегу посетили многие путешественники, в том числе Афанасий Никитин, итальчнские купцы Н. ди Конти (1435 год), И. де Санто-Стефано (1495 год), Л. ди Вартема (1505 год) и другие. С 1539 года Пегу находилось под властью правителя бирманского государства Таунгу Минтэя Швейтхи (Табиншветхи; 1531-1550 годы), а затем его преемника Байиннауна, покоривших большую часть Западного Индокитая. В 1566 году Байиннауном заложена новая столица Пегу к западу от старого города. В конце XVI века Пегу утратил свои политические позиции. В 1757 году захвачен и разграблен королём Алаунпхаей, стал вассалом правителей Верхней Бирмы. В 1852-1862 годах после 2-й англо-бирманской войны (смотрите Англо-бирманские войны) вошёл в состав Британской Бирмы.