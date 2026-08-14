Пéгая Ордá

Пéгая Ордá — русское название объединения племен селькупов (обских остяков) в бассейнах рек Оби и Томи рубежа XVI–XVII вв., происходящее от самоназвания — «пегораль». Основные занятия — охота и рыболовство. После строительства русскими на землях П. О. Нарымского и Кетского острогов потеряла самостоятельность и была преобразована в Нарымскую волость.

Лит. : Солодкин Я. Г. Как Пегая Орда превратилась в Нарымскую волость: к истории образования «сибирского царства» московских государей // NOVOGARDIA. 2019. № 3. С. 78–96. А. А. Фролов.