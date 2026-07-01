ПЕДЗЕТАЙРЫ (др.-греч. πεζέταιροι ‒ «пешие друзья»)

Тяжеловооруженные пехотинцы-фалангиты, основная масса македонской пехоты в армии Филиппа II и Александра Великого .

Их появление – результат военных реформ Филиппа. В 334 г. до н.э. на завоевание Азии Александр отправился с шестью полками, таксисами, педзетайров (по 1500 чел. каждый таксис, в свою очередь, делившийся на три отряда, лоха). По-видимому, столько же таксисов было оставлено в Македонии с Антипатром, которому было поручено управлять царством в отсутствие Александра. Во главе каждого полка педзетайров стоял отдельный командир, таксиарх, по имени которого и назывался тот или иной таксис. Особый пост командующего, осуществлявшего общее руководство полками педзетайров, в войске Александра отсутствовал. Таксиархи непосредственно подчинялись македонскому царю, а в конкретных случаях специально назначенному им командиру.

В основе формирования отрядов педзетайров, набиравшихся преимущественно из среды македонского крестьянства, лежал территориальный принцип. Известно, что, например, таксис Кена был из Элимеи, таксис Пердикки из Орестиды, таксис Мелеагра из Линкестиды, а таксис Полиперхонта из Тимфеи. Еще в битве при Гавгамелах (331 г. до н.э.) участвовало шесть полков педзетайров. Впоследствии их число увеличилось, но, по-видимому, не более чем на один таксис. В бою педзетайры составляли знаменитую македонскую фалангу, базовым построением которой было шестнадцать шеренг. По характеру своего вооружения педзетайры представляли собой гоплитов. Они были вооружены пехотной пикой-сариссой (надо полагать, тогда еще меньшей по длине, чем более поздняя классическая сарисса в 5–7 м), прямым мечом, небольшим круглым щитом, шлемом (который мог быть разных типов), панцирем и поножами.

В эллинистических государствах фаланга тяжеловооруженных пехотинцев, действовавшая по образцу фаланги Филиппа и Александра (хотя и несколько модифицированная), продолжала оставаться основным ядром армий. В битве при Киноскефалах в Фессалии (197 г.) фаланга царя Македонии Филиппа V вначале чуть было не опрокинула построения римского войска, возглавляемого Т. Квинкцием Фламинином, но из-за своей неповоротливости в итоге была разгромлена римлянами (Вторая Македонская война, 200–197 гг. до н.э.).

Источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVI-XVII;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Полиэн. Стратегемы, IV;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XI-XII;

Полибий. История, XVIII.

Автор статьи: М.М. Холод