Пéдру II

Пéдру II ( порт. Pedro II) (02.12.1825, Рио-де-Жанейро — 05.12.1891, Париж) — император Бразилии (1831–1889), из дома Браганса. В апреле 1831 его отец император Педру I отрекся от власти и отправился в Португалию, передав государственные дела в ведение регентского совета. В условиях, когда политический и социальный конфликты (в частности, республиканское восстание фаррапус на Юге) захлестнули империю и она не раз оказывалась под угрозой дезинтеграции, Генеральная Ассамблея в целях консолидации власти 23 июня 1840 упразднила регентство и признала юного П. II. совершеннолетним. Значительного напряжения сил стоила империи Парагвайская вой­на 1864–1870 . С середины XIX в. развернулось аболиционистское движение, идеи которого были понятны императору, но он вплоть до 1888 не решался отменить рабство, чтобы не ущемить интересы владельцев фазенд — главной опоры монархии. 16 ноября 1889 П. II. был свергнут в результате восстания республиканцев, поддержанных офицерским корпусом. В изгнании продолжал заниматься любимым делом — изучением природы.

Лит. : Calmon P. História de D. Pedro II. 5 vols. Rio de Janeiro, 1975; Barman R. J. Citizen Emperor: Pedro II and the Making of Brazil, 1825–1891. Stanford (Ca.), 1999. Н. П. Калмыков.