ПЕДРУ II
ПЕДРУ II - император Бразилии в 1831-1889 годах.
Из династии Браганса, сын браз. императора Педру I, внук (по матери) императора Франца II. Воспитывался Ж.Б. ди Андрада-и-Силвой в духе патриотических и умеренно-либеральных идей. В 1831 году после отречения от престола Педру I унаследовал бразильский престол. Из-за малолетства наследника в стране было учреждено регентство, ставшее объектом острой борьбы между различными политическими группировками. В 1840 году с целью стабилизировать внутриполитическую обстановку Педру II был объявлен совершеннолетним и коронован как император. Придя к власти, опирался на класс богатейших плантаторов-землевладельцев, а также британских банкиров - главных заимодавцев правительства. Успешно подавил республиканские и сепаратистские выступления, установил полуабсолютистский режим и добился временной политической стабильности в стране. Проводил активную международную политику: участвовал в гражданских конфликтах в Аргентине (1851-1852 годы) и Уругвае (1863-1865 годы). В 1864 году начал войну с Парагваем (с 1865 году в коалиции с Аргентиной и Уругваем; смотрите Парагвайская война 1864-1870 годов), по результатам которой к Бразилии были присоединены спорные пограничные территории.
Увлекался естественными науками, поощрял развитие образования и занятие искусствами. Провёл ряд мер по ограничению работорговли и рабовладения в Бразилии; в 1888 году издал «золотой закон» об отмене рабства, лишивший его поддержки латифундистов. В 1889 году Педру II отстранён от власти республиканским антимонархическим движением, объединившим большую часть бразильского общества. Последние годы жизни провёл в Европе. В 1921 году останки Педру II были привезены на родину и помещены в главном соборе города Петрополис.