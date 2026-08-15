ПЕДРУ I СПРАВЕДЛИВЫЙ

ПЕДРУ I СПРАВЕДЛИВЫЙ - ко­роль Пор­ту­га­лии (1357-1367 годы).

Сын ко­ро­ля Афон­су IV (1325-1357 годы) и Бе­ат­рис Кас­тиль­ской. В 1339 году со­че­тал­ся бра­ком с Кон­стан­сой Ма­ну­эль, до­че­рью кас­тиль­ско­го ин­фан­та Хуа­на. Од­но­вре­мен­но со­сто­ял в лю­бов­ной свя­зи со знат­ной да­мой Инес де Ка­ст­ро, что вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во Афон­су IV, не­без­ос­но­ва­тель­но опа­сав­ше­го­ся во­вле­че­ния сы­на в по­ли­тическую борь­бу в Кас­ти­лии. По­сле умер­щв­ле­ния в 1355 году по при­ка­зу Афон­су IV Инес де Ка­ст­ро под­нял вос­ста­ние про­тив от­ца. Но вско­ре при­ми­рил­ся с Афон­су IV, став его со­пра­ви­те­лем. В 1360 году объ­я­вил о тай­ном вен­ча­нии с Инес де Ка­ст­ро (до­ку­мен­таль­но не под­твер­жде­но), по­след­няя бы­ла по­смерт­но при­зна­на пор­тугальской ко­ро­ле­вой.

Педру I про­во­дил по­ли­ти­ку цен­тра­ли­за­ции вла­сти, пре­ж­де все­го че­рез по­сте­пен­ное ук­ре­п­ле­ние ко­ро­лев­ской юрис­дик­ции. Об­но­вил кор­пус ко­ро­лев­ских чи­нов­ни­ков, ог­ра­ни­чил при­тя­за­ния зна­ти, умень­шил пра­во­вую са­мо­стоя­тель­ность сень­о­ров. Ввёл час­тич­ную под­суд­ность кли­ра ко­ро­лев­ской юс­ти­ции, обя­зал клир в оп­ре­де­лён­ных слу­ча­ях вы­пла­чи­вать на­ло­ги на­рав­не с ми­ря­на­ми . Стре­мясь пре­вра­тить пор­тугальскую цер­ковь в на­цио­наль­ную, про­ти­во­дей­ст­во­вал по­пыт­кам изъ­я­тия цер­ков­ных зе­мель из ко­ро­лев­ско­го на­ло­го­об­ло­же­ния, за­пре­тил хо­ж­де­ние в Пор­ту­га­лии пап­ских до­ку­мен­тов без ко­ро­лев­ско­го ут­вер­жде­ния. Педру I из­бе­гал войн, пред­по­чи­тая по­ли­ти­ку сою­зов и прак­тический ней­тра­ли­тет . В 1366 году за­клю­чил до­го­вор о ми­ре с кас­тиль­ским ко­ро­лём Эн­ри­ке II. Сни­скал лю­бовь на­ро­да как блю­сти­тель спра­вед­ли­во­сти.

Педру I на­сле­до­вал его сын от бра­ка с Кон­стан­сой Ма­ну­эль - Фер­нан­ду. Сы­но­вья от Инес де Ка­ст­ро - Жу­ан (около 1349 - по­сле 1385 годов) и Ди­ниш (около 1350 - ? годов) уча­ст­во­ва­ли в борь­бе за пор­тугальский пре­стол в 1383-1385 годах. Не­за­кон­но­ро­ж­дён­ный сын от не­знат­ной го­ро­жан­ки Те­ре­зы Ло­рен­су стал в 1364 году ма­ги­ст­ром Авис­ско­го ор­де­на , а за­тем, в 1385 году пор­тугальским ко­ро­лём под име­нем Жу­ан I .

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