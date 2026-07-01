Пéдру I

Пéдру I ( порт. Pedro I) (12.10.1798, Лиссабон — 24.09.1834, Лиссабон) — первый император Бразилии (1822–1831; регент в 1821–1822), португальский король под именем Педру IV (март — май 1826), из дома Браганса.

Детство П. I прошло в Португалии. 30 ноября 1807 королевская семья и двор, спасаясь от французской армии, отправились под охраной британского флота в Рио-де-Жанейро, где в 1815 было объявлено о новом названии государства — Соединенное королевство Португалии, Бразилии и Алгарви. В Бразилии развернулось движение за ликвидацию колониально-абсолютистского режима.

В 1820 в Португалии началась либеральная революция. Кортесы в Лиссабоне вытребовали короля Жоана VI в Португалию, и к его сыну П. I перешли функции регента Бразилии. Он находился тогда под влиянием местного политика-патриота Жозе Бонифасиу ди Андрада и Силва, который в январе 1822 занял ключевые посты в бразильском правительстве. В конце 1821 лиссабонские кортесы издали акт о роспуске правительства в Рио-де-Жанейро и о возвращении П. I в португальскую столицу. В ответ тысячи протестующих жителей бразильской столицы вышли на улицы, и 9 января 1822 принц-регент публично заявил, что остается в Бразилии. 7 сентября П. I провозгласил независимость Бразилии. Спустя две недели Государственный совет объявил его Конституционным Императором Педру I (Конституция Бразилии была октроирована П. I. в 1824). В августе 1825 Португалия при заинтересованном посредничестве Великобритании признала независимость Бразилии.

10 марта 1826 Жуан VI скончался, и П. I. должен был принять португальскую корону, но отказался от нее в пользу дочери Марии, которую намеревался выдать замуж за младшего брата Мигела, объявленного регентом. Мигел подчинился воле брата, но 13 марта 1828 совершил государственный переворот, распустив конституционные кортесы и объявив себя королем. В 1831 П. I. для восстановления своей власти организовал успешную военную экспедицию в Португалию, оставив в Бразилии малолетнего сына Педру. Однако 24 сентября 1834 П. I. умер. В завещании призвал бразильцев сохранять верность наследнику бразильского престола и высказался за отмену рабства.

Лит .: Sousa O. T. de. A vida de D. Pedro I. 3 vols. Rio de Janeiro, 1972; Macaulay N. W. Dom Pedro: The Struggle for Liberty in Brazil and Portugal, 1798–1834. Durham (N.C.), 1986 . Н. К. Калмыков.