Пéдро IV Арагóнский Церемóнный

Пéдро IV Арагóнский Церемóнный исп. Pedro IV el Ceremonioso) (05.09.1319, Балагер — 05.01.1387, Барселона) — король Арагона , граф Барселоны (с 1336). Проводил политику, направленную на расширение королевства и укрепление королевской власти в ущерб притязаниям знати. Попытка П. IV А. Ц. изменить порядок престолонаследия и завещать трон своей дочери Констанции привела к рыцарскому заговору, переросшему в открытый конфликт. Одновременно вспыхнуло восстание горожан в Валенсии (1347). В 1348 П. IV А. Ц. подавил оба восстания, но отказался от намерения передать трон дочери. В 1343 присоединил к своим владениям Мальорку, победив в сражении последнего короля Хайме III; тогда же были присоединены Руссильон, Серданья и Конфлент, под властью Хайме III остался Монпелье. Флот П. IV А. Ц. участвовал в кампании Альфонсо XI против Альхесираса (1344) и в осаде Гибралтара (1349). С 1351 и до конца правления П. IV А. Ц., опираясь на поддержку Венецианской республики, воевал с Генуей за господство над Сардинией. Помогал Энрике, графу Трастамара, в борьбе за престол Кастилии с королем Педро I Жестоким , в 1356–1369 пытался вернуть отторгнутое Кастилией королевство Мурсия. По договорам с Энрике II Трастамара (1374–1375) отказался от претензий на Мурсию в обмен на подтверждение своих прав на земли Ориуэлы и значительную денежную сумму. Леонор, дочь П. IV А. Ц., вышла замуж за наследника кастильского трона (будущего короля Хуана I).

После смерти Федерико III, короля Сицилии (1355–1377), его дочь Мария усилиями П. IV А. Ц. стала женой арагонского принца, впоследствии ставшего королем Мартином I (1390–1409). К владениям П. IV А. Ц. было ненадолго присоединено Афинское герцогство, признававшее власть сицилийской ветви Арагонского дома.

В 1359 на основе советов, собиравшихся между сессиями каталонских кортесов, для контроля над расходами казны была создана Генеральная Депутации Каталонии (Женералитат). При П. IV А. Ц. были составлены регламенты королевского двора, канцелярии и суда.

Несмотря на разорительные вой­ны и природные бедствия, П. IV А. значительно укрепил позиции королевской власти в Арагоне, Каталонии и в средиземноморских владениях.

Соч. : Pedro IV, Rey de Aragón . Crònica / Ed. F. Soldevila, R. Pinyol i Torrens. Barcelona, 1984.

Лит. : Gimeno Blay F. M. Escribir, reinar: la experiencia gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336–1387). Madrid, 2006. Г. А. Попова .