Пéдро III Арагóнский Великий

Пéдро III Арагóнский Великий исп. Pedro III el Grande) (1240, Валенсия — 11.11.1285, Вилафранка-дел-Пенедес) — король Арагона , граф Барселоны (с 1276), король Сицилии (с 1282). В начале правления подавил восстание мудехаров Валенсии, преодолел сопротивление аристократии и кортесов, недовольных ограничением их привилегий и финансовых возможностей. По условиям договора в Перпиньяне (1279) его брат Хайме I, король Мальорки, признал себя вассалом арагонской короны. Поддерживал притязания инфантов де ла Серда на престол королевства Кастилия , но перестал это делать, получив от кастильцев крепость Альбаррасин (1281); оба инфанта остались в Арагоне. В 1279 и 1281 организовал две экспедиции против Хафсидов, правивших в Тунисе.

При П. III А. В. активно развивалась арагонская экспансия в Средиземноморье. В 1282, после восстания «Сицилийская вечерня» и изгнания французов, П. III А. В. был приглашен занять престол Сицилии (формальным основанием послужил его брак с Констанцией Гогенштауфен). После коронации в Палермо был отлучен от церкви папой Мартином IV , который поддерживал изгнанного короля Карла Анжуйского. Папа объявил о низложении П. III А. В. и санкционировал военный поход французского короля Филиппа III, вторгшегося в Наварру и каталонские графства. Наступление французов удалось отразить, но военные действия и расходы на реализацию сицилийских планов вы­звали возмущение арагонской знати и состоятельных купцов Каталонии (восстание Беренгера Ольера, 1285). П. III А. В. подавил одни выступления силой, другие — путем переговоров. На кортесах в Тарасоне и Барселоне (1283–1284) король пообещал соблюдать все привилегии Арагона и регулярно созывать кортесы, что было закреплено Генеральной привилегией и так называемым соглашением «Один раз в год». При П. III А. В. в Валенсии появляется особый судебно-административный орган по делам торговли — Морской консулат.

Лит. : Soldevila F . Pere el Gran. 2 vols. Barcelona, 1950–1962. Г. А. Попова .