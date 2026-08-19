ПЕДРО II АРАГОНСКИЙ

Король Арагона, граф Барселоны, участник Альбигойских войн.

Его отцом был Альфонсо II, объединивший Арагон и Барселонское графство. Сразу же по вступлении на престол, Педро издал закон против еретиков.

В 1200 году вступил в союз с королями Кастилии и Леона для войны против Наварры.

В 1204 году признал себя вассалом папы. Историки спорят относительно причин такого решения. Считается, что Педро желал использовать влияние святого престола для борьбы за земли в Южной Франции, входивших в сферу интересов Арагонских королей.

В 1204 году Педро женился на Марии де Монпелье, которая считалась наследницей богатой сеньории Монпелье на юге Франции, захваченной ее сводным братом Гийомом IX. Однако после восстания горожан против Гийома, Мария вновь обрела права на управление Монпелье.

Вскоре после рождения детей от Марии, Педро захотел развестись с женой, одновременно оставив Монпелье за собой. Папа Иннокентий III в качестве одного из условий предложил устроить брак сестры Педро, Констанции, с подопечным папы Фридрихом Гогенштауфеном (будущим императором Фридрихом II). Педро дал согласие, однако в конечном итоге так и не смог добиться развода.

В 1212 г. принял участие в крестовом походе против мавров, главным событием которого стала знаменитая битва при Лас-Навас-де-Толосе.

Важнейшим направлением внешней политики Педро была южная Франция. Первоначально Педро держал нейтралитет в войне северо-французских крестоносцев против Альбигойцев. В 1211 году он постарался сблизиться с одним из командиров крестоносного войска, Симоном де Монфором (последний стал вассалом Педро за Каркассон). Союз должна была скрепить помолвка Хайме, сына Педро, и дочери Монфора Амиции.

Однако в ходе разорения Лангедока Педро вступился за Тулузу, находившуюся под его защитой, однако в 1213 году в бою у замка Мюре был убит в битве с войсками крестоносцев. Незадолго до этого умерла Мария де Монпелье (многие считали, что она была отправлена по приказу мужа).

Иллюстрация:

Педро II Арагонский, портрет работы Мануэля Агирре-и-Монсальбе, 1885.