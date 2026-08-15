ПЕДРЕЛЬ ФЕЛИПЕ

ПЕДРЕЛЬ ФЕЛИПЕ - испанский ком­по­зи­тор, му­зы­ко­вед и пе­да­гог.

Был пев­чим ка­пел­лы ка­фед­раль­но­го со­бо­ра Тор­то­сы под руководством ка­пель­мей­сте­ра Х.А. Ни­на-и-Сер­ры; даль­ней­шие профессиональные на­вы­ки при­об­рёл са­мо­стоя­тель­но. Ис­пы­тал влия­ние Р. Ваг­не­ра . С 1873 года ди­ри­жёр труп­пы сар­су­элы в Бар­се­ло­не, для ко­то­рой со­чи­нил несколько сар­су­эл. В те­ат­ре «Ли­сео» (Бар­се­ло­на) осу­ще­ст­в­ле­ны по­ста­нов­ки его опер «При­клю­че­ние по­след­не­го Абен­сер­ра­ха» (по но­вел­ле Ф. Ша­тоб­риа­на, 1874 год) и «Ква­зи­мо­до» (по ро­ма­ну В. Гю­го , 1875 год); по­след­няя обес­пе­чи­ла ком­по­зи­то­ру сти­пен­дию и воз­мож­ность творческой ра­бо­ты в Ита­лии и Фран­ции (1876-1880 годы). Во Фран­ции Педрель соз­дал во­каль­ные цик­лы «Вос­точ­ные мо­ти­вы» (на тек­сты Гю­го) и «Уте­ше­ния» (на тек­сты Т. Го­тье), сим­фо­ническую по­эму «Эк­сель­си­ор» (1880 год); в Ри­ме за­ни­мал­ся му­зы­каль­но-ис­сле­до­ва­тель­ской ра­бо­той.

С 1880 года жил в Бар­се­ло­не, вёл на­учную и из­да­тель­скую ра­бо­ту, по его ини­циа­ти­ве воз­ник­ло несколько специальных жур­на­лов. К это­му пе­рио­ду от­но­сит­ся на­ча­ло пе­да­го­гической ра­бо­ты Педреля, сре­ди его уче­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей - И. Аль­бе­нис, Э. Гра­на­дос , М. де Фа­лья. Од­но­временно с на­уч­но-про­све­ти­тель­ной ак­тив­но­стью Педрель, на­прав­лен­ной на по­пу­ля­ри­за­цию и воз­ро­ж­де­ние за­бы­тых об­раз­цов му­зы­ки про­шлых ве­ков, в его собственном ком­по­зи­тор­ском твор­че­ст­ве шёл по­иск пу­тей бу­ду­ще­го раз­ви­тия ис­пан­ской, и в ча­ст­но­сти ка­та­лон­ской, му­зы­ки и воз­мож­но­стей соз­да­ния национальной опе­ры. По­пыт­ка ре­ше­ния этой за­да­чи бы­ла пред­при­ня­та ком­по­зи­то­ром в опер­ной три­ло­гии с про­ло­гом «Пи­ре­неи» (за­мы­сел не был до кон­ца осу­ще­ст­в­лён), в ко­то­рой он стре­мил­ся дос­тичь син­те­за национальной тра­ди­ции с опы­том ев­ропейской клас­сической шко­лы и со­вре­мен­ных ему ком­по­зи­то­ров, в пер­вую оче­редь Р. Ваг­не­ра. В 1891 году, окон­чив ра­бо­ту над про­ло­гом опе­ры, Педрель опуб­ли­ко­вал бро­шю­ру «За но­вую му­зы­ку», где сфор­му­ли­ро­вал основные прин­ци­пы сво­ей опер­ной эс­те­ти­ки. 1-я часть три­ло­гии, под названием «Пи­ренеи» (либретто В. Ба­ла­ге­ра), по­став­ле­на в 1902 году в те­ат­ре «Ли­сео»; 2-я часть, «Се­ле­сти­на» (либретто Ф. де Ро­ха­са), да­на в кон­церт­ном ис­пол­не­нии в том же го­ду в Бар­се­ло­не. В 1894-1904 годах профессор ис­то­рии му­зы­ки в Ко­ро­лев­ской консерватории, с 1895 года так­же член Ко­ро­лев­ской ака­де­мии изящ­ных ис­кусств в Мад­ри­де. К это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся по­яв­ле­ние наи­бо­лее фун­даментальных тру­дов Педреля: пол­но­го собрания со­чи­не­ний Т.Л. де Вик­то­рии (т.ома1-8, 1902-1913 годы), ан­то­ло­гии «Ис­пан­ская шко­ла ду­хов­ной му­зы­ки» («His­paniae schola musicae sa­crae», vol. 1-8, 1894-1896 годы), Био­гра­фического сло­ва­ря испанских, пор­тугальских и латино-американских ком­по­зи­то­ров (том 1, 1897 год), ис­сле­до­ва­ния «Ис­пан­ский му­зы­каль­ный те­атр до начала XIX века» (тома 1-5, 1897-1898 годы) и другие. С 1904 года вновь в Бар­се­ло­не, про­па­ган­ди­ро­вал испанскую ду­хов­ную му­зы­ку (в со­труд­ни­че­ст­ве с хо­ро­вым обществом «Ор­фео Ка­та­ла»), со­ста­вил «Ан­то­ло­гию клас­си­че­ских ис­пан­ских ор­га­ни­стов» (тома 1-2, 1908 год), из­дал «Со­б­ра­ние ис­пан­ских на­род­ных пе­сен» в собственной гар­мо­ни­за­ции (тома 1-4, 1918-1922 годы). Здесь им на­пи­са­на по­след­няя опе­ра «Граф Ар­нау» (1904 год, либретто Х. Ма­ра­га­ля). Ав­тор зна­чительного ко­ли­че­ст­ва ду­хов­ной му­зы­ки (мес­сы, ре­к­вие­мы и другие), со­чи­не­ний для ор­ке­ст­ра, ка­мер­но­го ан­самб­ля и других.

Дополнительная литература:

Mitjana R. La musica contemporánea en España y F. Pedrell. Madrid, 1901;

Al maestro Pedrell: escritos heortásticos. Tortosa, 1911;

Anglès H. Catа̀leg dels manuscrits musicals de la Collecció Pedrell. Barcelona, 1921.

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