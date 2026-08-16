ПЕДОЦЕНТРИЗМ

ПЕДОЦЕНТРИЗМ - пе­да­го­гический прин­цип, от­ри­цаю­щий сис­те­ма­ти­че­ское обу­че­ние и вос­пи­та­ние де­тей по за­ра­нее раз­ра­бо­тан­ным учеб­ным про­грам­мам и тре­бу­ющий ор­га­ни­за­ции за­ня­тий толь­ко на ос­но­ве не­по­сред­ст­вен­но воз­ни­каю­щих у де­тей же­ла­ний и ин­те­ре­сов.

Ор­га­ни­зация учеб­но­го про­цес­са, при ко­то­рой «лич­ность ре­бён­ка име­ет наи­боль­шую воз­мож­ность про­явить се­бя», - иг­ры, бе­се­ды и другого за­ня­тия по так называемым цен­трам ин­те­ре­сов де­тей; за­да­ча учи­те­ля лишь на­прав­лять дея­тель­ность уча­щих­ся. Пе­до­цен­трические идеи со­став­ля­ют су­ще­ст­вен­ную часть пе­да­го­гической сис­те­мы Ж.Ж. Рус­со, Ж.О. Дек­ро­ли , Дж. Дьюи .

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