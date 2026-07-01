ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА - направление в советской и российской педагогике во 2-й половине XX века; система методов и приёмов воспитания и обучения, основанная на принципах гуманизма и творческого подхода к развитию личности.
Среди основателей «Педагогики сотрудничества.»: Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Л.А. и Б.П. Никитины, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и другие, имевшие большой практический опыт работы в школе (свыше 25 лет) и разработавшие оригинальные концепции обучения и воспитания. Основные положения «Педагогики сотрудничества»: отношение к обучению как к творческому взаимодействию учителя и ученика; обучение без принуждения; идея трудной цели (перед учеником ставится как можно более сложная цель и внушается уверенность в её преодолении); идея крупных блоков (объединение нескольких тем учебного материала, уроков в отдельные блоки); использование опор (опорные сигналы у Шаталова, схемы у Лысенковой, опорные детали у Ильина, и другие), самоанализ (индивидуальное и коллективное подведение итогов деятельности учащихся), свободный выбор (использование учителем по своему усмотрению учебного времени в целях наилучшего усвоения учебного материала), интеллектуальный фон класса (постановка значимых жизненных целей и получение учащимися более широких по сравнению с учебной программой знаний), коллективная творческая воспитательная деятельность (коммунарская методика), творческое самоуправление учащихся, личностный подход к воспитанию, сотрудничество учителей, сотрудничество с родителями. Инициаторы объединения педагогов-новаторов - главный редактор «Учительской газеты» В.Ф. Матвеев и публицист С.Л. Соловейчик.
Ряд положений «Педагогики сотрудничества» опровергал традиционные системы обучения и воспитания, поэтому она вызвала большую полемику. «Педагогика сотрудничества» дала импульс творчества деятельности многих педагогов, инициировала работу авторских школ.