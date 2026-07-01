ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА - направление в советской и российской педагогике во 2-й половине XX века; сис­те­ма ме­то­дов и приё­мов вос­пи­та­ния и обу­че­ния, ос­но­ван­ная на прин­ци­пах гу­ма­низ­ма и твор­че­ско­го под­хо­да к раз­ви­тию лич­но­сти.

Сре­ди ос­но­ва­те­лей «Педагогики сотрудничества.»: Ш.А. Амо­на­шви­ли, И.П. Вол­ков, И.П. Ива­нов, Е.Н. Иль­ин, В.А. Ка­ра­ков­ский, С.Н. Лы­сен­ко­ва, Л.А. и Б.П. Ни­ки­ти­ны, В.Ф. Ша­та­лов, М.П. Ще­ти­нин и другие, имев­шие боль­шой прак­тический опыт ра­бо­ты в шко­ле (свыше 25 лет) и раз­ра­бо­тав­шие ори­ги­наль­ные кон­цеп­ции обу­че­ния и вос­пи­та­ния. Основные по­ло­же­ния «Педагогики сотрудничества»: от­но­ше­ние к обу­че­нию как к творческому взаи­мо­дей­ст­вию учи­те­ля и уче­ни­ка; обу­че­ние без при­ну­ж­де­ния; идея труд­ной це­ли (пе­ред уче­ни­ком ста­вит­ся как мож­но бо­лее слож­ная цель и вну­ша­ет­ся уве­рен­ность в её пре­одо­ле­нии); идея круп­ных бло­ков (объ­е­ди­не­ние не­сколь­ких тем учеб­но­го ма­те­риа­ла, уро­ков в отдельные бло­ки); ис­поль­зо­ва­ние опор (опор­ные сиг­на­лы у Ша­та­ло­ва, схе­мы у Лы­сен­ко­вой, опор­ные де­та­ли у Иль­и­на, и другие), са­мо­ана­лиз (ин­ди­ви­ду­аль­ное и кол­лек­тив­ное под­ве­де­ние ито­гов дея­тель­но­сти уча­щих­ся), сво­бод­ный вы­бор (ис­поль­зо­ва­ние учи­те­лем по сво­ему ус­мот­ре­нию учеб­но­го вре­ме­ни в це­лях наи­луч­ше­го ус­вое­ния учеб­но­го ма­те­риа­ла), ин­тел­лек­ту­аль­ный фон клас­са (по­ста­нов­ка зна­чи­мых жиз­нен­ных це­лей и по­лу­че­ние уча­щи­ми­ся бо­лее ши­ро­ких по срав­не­нию с учеб­ной про­грам­мой зна­ний), кол­лек­тив­ная творческая вос­пи­тательная дея­тель­ность (ком­му­нар­ская ме­то­ди­ка), творческое са­мо­управ­ле­ние уча­щих­ся, лич­но­ст­ный под­ход к вос­пи­та­нию, со­труд­ни­че­ст­во учи­те­лей, со­труд­ни­че­ст­во с ро­ди­те­ля­ми. Ини­циа­то­ры объ­еди­не­ния пе­да­го­гов-но­ва­то­ров - главный редактор «Учи­тель­ской га­зе­ты» В.Ф. Мат­ве­ев и пуб­ли­цист С.Л. Со­ло­вей­чик.

Ряд по­ло­же­ний «Педагогики сотрудничества» оп­ро­вер­гал тра­диционные сис­те­мы обу­че­ния и вос­пи­та­ния, по­это­му она вы­зва­ла боль­шую по­ле­ми­ку. «Педагогика сотрудничества» да­ла им­пульс творчества дея­тель­но­сти многих пе­да­го­гов, ини­ции­ро­ва­ла ра­бо­ту ав­тор­ских школ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)