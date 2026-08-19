ПЕДАГОГИКА ДЕЙСТВИЯ

ПЕДАГОГИКА ДЕЙСТВИЯ - те­че­ние в ре­фор­ма­тор­ской пе­да­го­ги­ке конце XIX - начале XX веков.

По­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние главным образом в Гер­ма­нии . Ос­но­во­по­лож­ник «Педагогики действия» - В.А. Лай. Её сто­рон­ни­ки глав­ным в вос­пи­та­нии и обу­че­нии при­зна­ва­ли прин­цип дей­ст­вия. На прак­ти­ке это оз­на­ча­ло тре­бо­ва­ние к учи­те­лю раз­ви­вать все фор­мы ак­тив­ной дея­тель­но­сти уча­щих­ся че­рез внеш­ние вы­ра­же­ния различной фор­мы: со­чи­не­ния, ил­лю­ст­ри­ро­ва­ние литературно-ху­дожественных про­из­ве­де­ний, леп­ка, из­го­тов­ле­ние или мо­де­ли­ро­ва­ние раз­но­об­раз­ных пред­ме­тов, про­ве­де­ние фи­зических и хи­мических опы­тов. Все эти фор­мы изо­бра­зи­тель­но-вы­ра­зи­тель­ной дея­тель­но­сти «Педагогики действия» рас­смат­ри­ва­ла как сред­ст­ва при­спо­соб­ле­ния че­ло­ве­ка к ок­ру­жаю­щей его в дан­ный мо­мент об­ста­нов­ке. Многие идеи «Педагогики действия» встре­ти­ли под­держ­ку сто­рон­ни­ков но­во­го вос­пи­та­ния и тру­до­вой шко­лы.

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