ПЕДАГОГИКА ДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГИКА ДЕЙСТВИЯ - течение в реформаторской педагогике конце XIX - начале XX веков.
Получила распространение главным образом в Германии. Основоположник «Педагогики действия» - В.А. Лай. Её сторонники главным в воспитании и обучении признавали принцип действия. На практике это означало требование к учителю развивать все формы активной деятельности учащихся через внешние выражения различной формы: сочинения, иллюстрирование литературно-художественных произведений, лепка, изготовление или моделирование разнообразных предметов, проведение физических и химических опытов. Все эти формы изобразительно-выразительной деятельности «Педагогики действия» рассматривала как средства приспособления человека к окружающей его в данный момент обстановке. Многие идеи «Педагогики действия» встретили поддержку сторонников нового воспитания и трудовой школы.