ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - од­но из круп­ней­ших на­уч­но- пе­да­го­гических и про­све­ти­тель­ных об­ществ в Рос­сии.

Соз­да­но в 1898 году по ини­циа­ти­ве П.Г. Ви­но­гра­до­ва груп­пой про­фес­со­ров Московского университета (85 человек). Фак­ти­че­ски за­ня­ло ме­сто Московского комитета гра­мот­но­сти, за­кры­то­го Министерством народного про­све­ще­ния в 1896 году. Пред­се­да­те­ли со­ве­та Педагогического ообщества: Ви­но­гра­дов (1898-1902 годы), Н.А. Умов (1902-1903 годы), К.А. Ан­д­ре­ев (1903-1904 годы). Чле­на­ми общества бы­ли главным образом учи­те­ля на­чаль­ных и сред­них школ, ди­рек­то­ра, на­чаль­ни­цы и ин­спек­то­ра сред­них учеб­ных за­ве­де­ний Мо­ск­вы (все­го 568 человек в 1898 году, 1158 человек в 1901 году, 1663 человек в 1903 году). Со­стоя­ло из от­де­ле­ний: русского языка и сло­вес­но­сти (председатель - С.Г. Смир­нов), ис­то­рии (С.П. Мо­рав­ский), ес­тественных на­ук (М.П. Вар­ра­ва), гео­гра­фии (Д.Н. Ану­чин), ма­те­ма­ти­ки (Б.К. Млод­зе­ев­ский), фи­зи­ко-хи­мических на­ук (Умов), но­вых язы­ков (Р.Ф. Брандт), по на­чаль­ным учи­ли­щам (О.П. Ге­ра­си­мов), по се­мей­но­му вос­пи­та­нию (Д.Д. Га­ла­нин), ре­лигиозно- нравственного об­ра­зо­ва­ния и вос­пи­та­ния (Н.А. Еле­он­ский).

Общество пред­ло­жи­ло уп­разд­нить «клас­си­цизм» (пре­об­ла­да­ние в учеб­ном кур­се латинского и древне-греческого язы­ков) в гим­на­зи­ях (осу­ще­ст­в­ле­но в 1901-1903 годах), ус­та­но­вить пре­ем­ст­вен­ность на­чаль­ной и сред­ней шко­лы, раз­ра­бо­та­ло про­ект ре­ор­га­ни­за­ции городских учи­лищ по По­ло­же­нию 1872 года (его основные идеи реа­ли­зо­ва­ны в за­ко­не о выс­ших на­чаль­ных учи­ли­щах 1912 года), вы­сту­пи­ло с идея­ми соз­да­ния ор­га­ни­за­ций ро­ди­те­лей уча­щих­ся - по­пе­чи­тельств о сред­ней шко­ле (осу­ще­ст­в­ле­но в 1905-1906 годах при соз­да­нии ро­ди­тель­ских ко­ми­те­тов) и вве­де­ния кол­ле­ги­аль­ных по­пе­чи­тельств с уча­сти­ем кре­сть­ян и пред­ста­ви­те­лей земств при на­чаль­ных учи­ли­щах (раз­ре­ше­но в 1907 году). Об­ра­зо­ва­ло ко­мис­сию для раз­ра­бот­ки про­ек­та об уп­ро­ще­нии русской ор­фо­гра­фии (1899 год), вы­сту­пи­ло с хо­да­тай­ст­вом об об­ра­зо­ва­нии та­кой ко­мис­сии при Министрестве народного про­све­ще­ния (со­зда­на при Пе­тербургском АН в 1904 году).

Ко­мис­сия Педагогического ообщества по уст­рой­ст­ву об­ще­об­ра­зо­ват. экс­кур­сий (председатель - А.М. Ми­ро­нов) вы­сту­пи­ла од­ним из пио­не­ров в ор­га­ни­за­ции учеб­ных экс­кур­сий для уча­щих­ся в Рос­сии, с 1902 года - и для учи­те­лей. Ко­мис­сия по уст­рой­ст­ву чте­ний для уча­щих­ся (А.Д. Ал­фё­ров) про­во­ди­ла на­учные лек­ции. С 1901 года общество уст­раи­ва­ло цик­лы пуб­лич­ных лек­ций в Московском университете, в 1902 году для это­го бы­ло соз­да­но Лек­ци­он­ное бю­ро (С.Г. Смир­нов). В 1903 году в гим­на­зии имени Г.П. Ше­ла­пу­ти­на от­крыт по­сто­ян­ный от­дел Пе­да­го­гического му­зея Пе­да­го­ги­чес­ко­го об­щест­ва.

С на­ча­лом «Бан­кет­ной кам­па­нии» 1904 года Педагогическое ообщество ста­ло од­ним из цен­тров оп­по­зи­ции в Мо­ск­ве. Его воз­гла­вил при­ват-до­цент Н.А. Рож­ков; из со­ста­ва общества вы­шла боль­шая груп­па про­фес­со­ров - Ф.Е. Корш, А.П. Ле­бе­дев, Л.М. Ло­па­тин, М.К. Лю­бав­ский, М.А. Мен­збир, С.Н. Тру­бец­кой, Н.А. Умов, И.В. Цве­та­ев и другие. Педагогическое ообщество вы­дви­ну­ло про­грам­му ре­форм в об­лас­ти про­све­ще­ния, став­шую плат­фор­мой пе­да­го­гического дви­же­ния: сре­ди них - пе­ре­да­ча школ в ру­ки са­мо­управ­ляю­щих­ся кор­по­ра­ций пе­да­го­гов, за­ме­на административного над­зо­ра за учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми об­щественным кон­тро­лем, явоч­ный по­ря­док ор­га­ни­за­ции уч­ре­ж­де­ний об­ра­зо­ва­ния и про­све­ще­ния, от­ме­на прав и при­ви­ле­гий (льгот по во­ин­ской по­вин­но­сти и другие) для вы­пу­ск­ни­ков сред­них учеб­ных за­ве­де­ний, вве­де­ние в них со­вме­ст­но­го обу­че­ния маль­чи­ков и де­во­чек. С мар­та 1905 года при­зы­ва­ло пе­да­го­гов под­дер­жать уча­ст­ни­ков школь­ных бес­по­ряд­ков. В за­се­да­ни­ях общества уча­ст­во­ва­ли несколько со­тен уча­щих­ся, сту­ден­тов и ра­бо­чих, не­смот­ря на за­прет пуб­лич­ных об­щих со­б­ра­ний. В ап­ре­ле об­щие со­б­ра­ния за­пре­ще­ны ми­ни­ст­ром внутренних дел; рас­сле­до­ва­ние дея­тель­но­сти Педагогического ообщества, пред­при­ня­тое по тре­бо­ва­нию императора Ни­ко­лая II, окон­чи­лось без­ре­зуль­тат­но. За­кры­то по по­ста­нов­ле­нию СМ от 31.07.1907 года по­сле то­го, как вы­ра­зи­ло рез­кий про­тест про­тив вос­ста­нов­ле­ния пе­ре­вод­ных эк­за­ме­нов в гим­на­зи­ях (не­смот­ря на за­прет московского ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра ка­сать­ся это­го во­про­са). Пе­да­го­гический му­зей общества пе­ре­дан Учеб­но­му от­де­лу Об­ще­ст­ва рас­про­стра­не­ния тех­ни­че­ских зна­ний.

Исторические ис­точники:

От­чет о дея­тель­но­сти Пе­да­го­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва… за [1898/9-1904 год]. М., [1899-1904];

Во­про­сы вос­пи­та­ния и обу­че­ния. Тру­ды Пе­да­го­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва… М., 1900-1904. Вып. 1-2.

Автор статьи: Зуб­ков И. В.

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